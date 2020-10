DONALD TRUMP JE ZARAŽEN: Pozitivna i Melanija; Stožer se sastaje s ugostiteljima: Očekuju se nove mjere, Lika pod posebnim režimom

8:04 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 87 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 81 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 6 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 509 osoba, a ukupno je testirano 9306 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 89 uzoraka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, izvijestio je županijski stožer.

8:03 – Nakon što je otkriveno da su američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melanija pozitivni na koronavirus, oglasio se Trumpov osobni liječnik. U priopćenju za medije dr. Sean Conley potvrdio je da su testovi pozitivni, navodeći da su i predsjednik i prva dama dobro i da planiraju ostati u Bijeloj kući tijekom oporavka.

“Medicinski tim Bijele kuće i ja ćemo budno paziti, i cijenim podršku koju pružaju neki od najvećih medicinskih stručnjaka i institucija u našoj zemlji“, napisao je Conley, prenosi CNN. Rekao je da očekuje da će predsjednik nastaviti obavljati svoje dužnosti bez prekida tijekom oporavka, dodajući da će javnost izvještavati o daljnjem razvoju situacije.

7:34 – Koronavirus ušao je u dom za starije u Legradu pokraj Koprivnice, koji već godinama nema dozvolu za rad nadležnoga ministarstva. Vlasnik neregistriranog doma za starije nije htio surađivati, potvrdio je za Dnevnik.hr Ratimir Ljubić, načelnik Stožera Koprivničko-križevačke županije. Dodao je kako su epidemiolozi uzeli 29 briseva štićenika i zaposlenika.

“Vlasnik je imao otpor prema epidemiolozima, nije htio dati podatke o štićenicima, tijekom popodneva smo sve dogovorili. Očekujemo izvanredni nadzor nadležnog ministarstva rada tijekom petka pa ćemo znati više o legalnosti doma i štićenicima i što ćemo dalje sa štićenicima raditi”, navodi Ljubić i dodaje kako nisu znali da dom postoji.

“Tijekom epidemije obišli smo 113 ustanova na području naše županije koje pružaju usluge socijalne skrbi. Naši timovi za nadzor i kontrolu su obišli sve ustanove koje su registrirane. Ova ustanova nije u registru”, rekao je i dodao kako se priprema karantena za korisnike doma, ako bude potrebno.

“Vjerojatno ćemo štićenike morati izmjestiti s obzirom na to da im je izrečena mjera samoizolacije. Štićenike možemo staviti u jednu ustanovu. Bit će u karanteni, bude li potrebno. Bit će to na području naše županije”, objasnio je Ljubić.

Zaraza je ušla i u samostan u Križevcima. “One imaju tri jedinice – jedinicu sestara, brige za starije i nemoćne i za nezbrinutu djecu. Uzeti su im brisovi. Od njih 35 je pozitivno pet. Za ostale je određena samoizolacije, kao i za njihove kontakte”, kazao je šef županijskog stožera.

7:23 – Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je sastanak epidemiologa i ugostitelja te odgovorio razmatra li se neka vrsta zabrane točenja alkohola i pušenja u zatvorenim prostorima. “U ovom trenutku se o tome ne razgovara, ali isto tako ću reći, da epidemiolozi raspolažu s tim, ali i mnogim drugim mjerama, ukoliko će biti potrebne. Sadašnja epidemiološka situacija je takva da u Stožeru nismo razgovarali ni o ograničenju točenja alkohola, a ni o zabrani pušenja”, kazao je.

Dodao je da je potrebno razgovarati s predstavnicima ugostitelja, event i glazbene industrije te da se mora pronaći modus suživota s virusom. “Imamo dva cilja. U prvom redu spriječiti širenje virusa, ali i omogućiti normalne gospodarske tokove”, rekao je. Rekao da se u ovom trenutku čak ni ne razmišlja o stišavanju glazbe na 65 decibela.

“Svjesni smo činjenice da će se dio prometa sa otvorenih površina, dolaskom lošeg vremena prenijeti u zatvorene površine i moramo razmotriti mogućnosti za nastavljanje tih gospodarskih djelatnosti”, rekao je Beroš.

7:13 – Američki predsjednik je na Twitteru objavio kako je pozitivan na koronavirus te da će nastaviti svoju karantenu, koju je započeo nakon što se zarazila njegova savjetnica Hope Hicks. Dodao je kako je zaražena i njegova supruga Melanija.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020