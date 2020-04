USKORO PONOVNO USPOSTAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA: Capak otkrio pod kojim uvjetom ćemo ga smjeti koristiti

10 županija je zatražilo ukidanje e-Propusnica, a još tri zahtjeva se razmatraju: ‘To je prva mjera popuštanja, olakšavanja života građanima’

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je danas kako je jučer 10 županija zatražilo mjeru ukidanja e-Propusnica i da je to odobreno svima, a danas na listi imaju još tri zahtjeva koja će razmotriti. “To je prva mjera popuštanja, olakšavanja života građanima, iako je mobilnost ljudi jedan od faktora širenja koronavirusa”, rekao je Capak za Hrvatski radio.

Mjere zabrane ili otežavanja kretanja unutar županije ljudima kompliciraju život i usporavaju gospodarstvo pa poljoprivrednicima koji, ako sada ne naprave što trebaju, to neće moći kasnije. Zbog toga smo dogovorili – Vlada i krizni stožer – u suradnji sa županijama, da damo mogućnost županijama da to zatraže, dodao je.

Mobilnost između županija

Capak je rekao da su imali dodatne telefonske konzultacije sa županijama koje imaju otoke, a pažljivo će razmotriti i mobilnost između županija. Zasad je međužupanijska mobilnost dopuštena između Zagreba i Zagrebačke županije.

“Kao što su to napravili Grad Zagreb i Zagrebačka županija, tako to mogu i druge županije s tim da ćemo to još pažljivije razmotriti jer zasad smatramo da ipak tu mobilnost treba malo usporiti dok ne vidimo da nam se epidemiološka situacija stvarno poboljšava ili ćemo imati nekih problema što se tiče širenja infekcije”, rekao je Capak i naglasio da relaksiranje mjera treba ići uz oprez.

Puštanje javnog prijevoza

“Razmatrat ćemo danas tri zahtjeva, a ako se pojavi još koja županija i to želi, razmotrit ćemo i donijeti odluku”, rekao je i izrazio uvjerenje da će većina županija na razini svojih stožera razmotriti je li epidemiološka situacija takva da to odobri ili ne. “A mi smo tu da damo konačnu riječ”, dodao je.

Nije htio otkriti koja će se od slijedećih mjera relaksirati jer je, kako je rekao, predložena hrpa mjera. Ipak, dodao je da će javni prijevoz sasvim sigurno biti uskoro pušten, ali pod strogim epidemiološkim mjerama. Puno ljudi trpi ovu situaciju jer ne mogu na posao, dodao je. “Vjerojatno ćemo morati nositi maske”, istaknuo je Capak.

