CAPAK I DRUŠTVO PLANIRAJU OGRANIČITI RADNO VRIJEME NOĆNIH KLUBOVA: Međutim, o hodočašćima nisu razmišljali: ‘To je puno lakši posao’

Nacionalni stožer civilne zaštite razmatra ograničavanje radnog vremena noćnih klubova, ali i daljnje pooštravanje mjera

Na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je izjavio kako je održan sastanak na kojemu se razgovaralo o radu noćnih klubova u Hrvatskoj.

“Imali smo sastanak vodstva županijskih stožera gdje smo diskutirali čestu temu što s noćnim klubovima. Istarski stožer je ograničio radno vrijeme do 2 sata, a Nacionalni stožer također ozbiljno razmatra ograničenje radnog vremena, iako još ne znamo do koliko sati. Razmatramo i pooštravanje mjera HZJZ-a. Nadamo se da ćemo u srijedu točno precizirati u kojem će smjeru preporuke i radno vrijeme ići”, objasnio je Capak.

STOŽER OBJASNIO ŠTO ZNAČI OGRANIČENJE ZA SVADBE NA ISTOKU HRVATSKE: Evo tko sve smije biti na njima

O hodočašćima nisu razmišljali

Postavljeno je pitanje i vezano za hodočašća za Veliku Gospu. “O hodočašćima još nismo razgovarali. Tu je puno ljudi, ali to je na otvorenom pa nam je to puno lakši posao. Mi smo nedavno dobili prijedlog kako organizirati proslavu dana Oluje. Mi po tom principu kvadrature i veličine prostora te provođenju svih drugih mjera dajemo konkretne preporuke od događaja do događaja”, rekao je Capak te dodao da oni na zahtjev mogu izraditi preporuke za specifična događanja.

CAPAK OTKRIO KOJU BI MJERU MOGLI DONIJETI VEĆ DANAS: ‘Od početka raspravljamo je li to bilo preblago… Naša je strategija čekić i ples’

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.