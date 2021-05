STOŽER OBJAVLJUJE POPUŠTANJE MJERA: Restorani će posluživati i unutra, do 100 ljudi u svatovima… Ali, kako se čini, kafići su ‘izvisili’

U utorak su u Hrvatskoj zabilježena 323 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj jučer bio 3019

U utorak je preminula 21 osoba

Broj zaraženih koronom u svijetu trenutačno iznosi 168.528.907, preminulih 3.499.727, dok je oporavljenih 150.053.632

Stožer bi danas trebao predstaviti relaksiranje mjera i na što će se sve one odnositi; vlasnici caffe barova nisu zadovoljni neujednačenim kriterijima

Poljska organizira lutriju za cijepljenje ne bi li potaknula veću imunizaciju

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Stožer će danas predstaviti popuštanje mjera

7:25 – Nacionalni stožer civilne zaštite trebao bi održati presicu u 11 sati te će se na njoj govoriti o ublažavanju mjera, što bi trebalo stupiti na snagu u petak.

Epidemiološka situacija je bolja pa će se govoriti o povećanju broja ljudi na svadbama na 100 osoba, produljenju rada ugostiteljskih objekata do 23 sata, otvaranju zatvorenih dijelova restorana, a jedna od novosti moglo bi biti i otvaranje sajmova na otvorenom i ukidanje ograničenja broja osoba na sahranama.

Spomenuto otvaranje unutrašnjih dijelova lokala i posluživanje gostiju unutra odnosi se samo na restorane zbog čega čelni ljudi sekcije caffe barova nisu zadovoljni. Oni traže jednake kriterije za sve.

“Gdje ipak dolazi do većeg grupiranja i miješanja ljudi, točenja alkohola i konzumiranja, dolazi do većeg opuštanja ljudi, tako da u tom smislu sigurno ne možemo govoriti o identičnim objektima bar što se tiče rizika”, rekla je za N1 epidemiologinja HZJZ-a Sanja Kurečić Filipović.

No, alkohol se toči i u restoranima, a u nekima se do 7 jede, a od 7 pleše po stolu. Ugostiteljima to smeta pa spominju ustavnu tužbu. Dražen Biljan, dopredsjednika Nacionalne udruge ugostitelja Zagreba rekao je da udruga za sada ne razmišlja u tom smjeru, ali da je to jedna od mogućih opcija.

S druge strane, Glas poduzetnika je svoju ustavnu tužnu priveo kraju te kažu da će biti gotova koncem lipnja. Nakon dugo vremena više ljudi će moći prisustvovati svadbama i plesati u svatovima.

“Vidjet ćemo još hoće li se ta odluka odnositi da se broj ljudi ograniči na 100 ljudi ili će se ići i bez ograničenja ljudi, ali onda uz pridržavanje svih mjera i preporuka”, kazala je Kurečić Filipović za N1.

Poljska organizira lutriju od preko 1,67 milijuna kuna za cijepljene

7:05 – Poljska će pokrenuti lutriju s nagradama od čak milijun zlota (273 000 USD) kako bi potaknula ljude na cijepljenje protiv COVID-19, rekao je u utorak ministar nadležan za program imunizacije. Riječ je o iznosu od oko 1,67 milijuna kuna.

Michal Dworczyk rekao je da je, iako se 69% Poljaka izjavilo da želi cijepiti protiv koronavirusa, najveći izazov bio osigurati da to učine, piše Reuters.

“Imamo još jednu reklamnu kampanju… uključili smo ljude iz sporta, uključili smo glumce i utjecajne osobe”, rekao je Dworczyk na konferenciji za novinare. “Ovo je dodatni prijedlog za cijepljene”, dodao je.

Natjecanje će se voditi uz pomoć državnih tvrtki i operatora lutrije Totalizator Sportowy. Svaka 2.000. osoba koja sudjeluje u lutriji osvojit će 500 zlota, a dva sudionika dobit će milijun zlota i hibridni automobil. Općine će se također poticati da se natječu za postizanje najveće stope cijepljenja, a prvih 500 koji dosegnu stopu od 75% dobivaju 100.000 zlota, što je otprilike 167.000 kuna.

Lutrija cijepljenja prati natjecanje u lipnju koje je nudilo vatrogasna vozila malim općinama koje su zabilježile veliku izlaznost na predsjedničkim izborima 2020. godine. Ova je inicijativa naišla na kritike oporbenih političara, koji su je nazvali slabo prikrivenim kupovanjem glasova.

U Brazilu preko 450.000 umrlih od koronavirusa

7:00 – Brazil je u utorak zabilježio preko 450.000 smrtnih slučajeva od COVID-19, objavilo je Ministarstvo zdravstva.

U posljednja 24 sata u Brazilu su umrle 2.173 osobe, a zabilježena su 73.453 novooboljele osobe od koronavirusa.

Od početka pandemije u Brazilu je od tog virusa umrlo 452.031 osoba, a prema službenim podatcima više je od 16 milijuna zaraženih osoba.