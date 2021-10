Stožer civilne zaštite na redovitoj konferenciji za medije objavljuje nove informacije o pandemiji koronavirusa, mjerama protiv nje i cijepljenju.

No, glavna tema konferencije mogla biti nova pravila prema koji će školska djeca svaki puta kod povratka u školu, nakon izostanka, morati raditi PCR test.

Ta najava naišla je na žestoku kritiku roditelja školske djece.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.517 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 8.990. Među njima je 738 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 99 pacijenata. Preminulo je 10 osoba, izvijestio je Stožer prije konferencije.

Broj osoba u samoizolaciji je 23.044. Ukupno se oporavilo 388.667 osoba, od toga 1.392 u posljednja 24 sata. Do danas je ukupno testirano 2.833.156 osoba, od toga 10.126 u posljednja 24 sata.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da trend ovog tjedna u odnosu na prošli tjedan za 11 posto više novoboljelih. "Incidencija je 407, najniža u Istarskoj 125, a najviša u Požeško-slavonskoj 586. U EU je Hrvatska po incidenciji 22. mjesto. Najvišu ima Litva 687, a najnižu Poljska 29. Po smrtnosti Hrvatska je na 20. mjestu u EU. Najvišu ima Mađarska, a nanižu Finska", kazao je Capak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"U zadnjem tjednu imali smo hospitaliziranih 554 osoba, 399 ili 72 nije cijepljeno. Na respirator je stavljeno 74 osobe, 67 ,6 posto nije cijepljeno. 77,4 posto preminulih nije primilo niti jednu dozu cjepiva. U tjedan dana među novozaraženima 78 posto nije cijepljeno", kazao je Capak.

'Treba biti oprezan s popuštanjem'

Ravnateljica Klinike "Fran Mihaljević" Alemka Markotić kazala je da se bilježi veći broj inficiranih u istočnoj Europi i više onih koji završavaju na intenzivnoj i s težim oblikom bolesti. "Većina tih je necijepljenih", kazala je i dodala da većina otpada na delta varijantu.

"Treba biti oprezan s naglim relaksiranjem mjera. Prosjek cijepljenja u Europi je 79 posto za odrasle. Upozoravaju da je veliki bazen djece, a za one do 12 godina nije moguće cijepiti", kazala je Markotić. "Projekcije ECDC-a kažu da mkinimalno treba biti 75 posto ukupne populacije da bismo mogli pod kontrolom držati širenje virusa. U rukavicama je rečeno da nagle odluke nisu epidemiološki opravdane", rekla je Markotić.

"Ekstremne odluke nisu najbolje. Čini se da je sredina i praćenje situacije je najbolji kurs koji se može zauzeti. Upozoravaju da su osnovne epidemiloške mjere jako važne dok se ne postigne visoki postotak procjepljenosti. Svi stručnjaci zdušno zadnjih mjeseci upozoravaju da se riješimo ove pošasti zvane koronavirus je da se što veći broj ljudi cijepi. ECDC dodatno upozorava da se mjere i kampanje usmjeravaju prema najranjivijima, ali je važan i ostali dio populacije dobiti da se cijepe", kazala je Markotić.

Govorila je o širenju virusa među djecom. "Teško je procijeniti kod djece koji su se zarazili u školama, a koji u drugim aktivnostima", kazala je.

"Što se tiče treće doze, EMA će vjerojatno donijeti odluku drugi tjedan. Vjerojatno će oko Pfizera odluka biti slična američkoj, da se cijepe starije osobe od 65 godina i imunokompromitirane i zdravstveni djelatnici i djelatnici u specifičnim zanimanjima", kazala je Markotić. "Vjerojatno će ostaviti određeni prostor da se same zemlje odluče. Za ostala cjepiva će biti potrebni dodatni podaci oko odluke o trećoj dozi", kazala je.

"Ide sada cijepljenje protiv gripe. Dodatno se analiziraju informacije, UK ima veću studiju oko kombinacije mRNA cjepiva i gripe. Grci su kazali da nije bilo većih nuspojava kod simultanog davanja cjepiva s malim razmakom", rekla je.

"Slovenski predstavnik se osvrnuo na slučaj smrti djevojke. Osoba je imala prethodno određenu zdravstvenu situaciju koja je mogla dovesti do takvog ishoda. Slovenska Komisija će zajedno s europskim predstavnicima dati izvješće koje će reći je li se smrt dogodila zbog cijepljenja ili nekih drugih okolnosti", kazala je.

Covid potvrde u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Katalinić Janković je govorila o obvezi Covid potvrda u zdravstvu koje počinje sljedeći tjedan. "Nama je cilj u sustavu zdravstva sigurnost pacijenata i zaposlenika u tom sustavu", kazala je. "Stalno se povećava broj na respiratorima. A procjene struke nisu bajne oko kretanja epidemije u jesen i zimu", kazala je i dodala da su se zbog toga odlučili na uvođenje Covid potvrda u zdrasvtveni sustav.

"Velik broj zdravstvenih djelatnika spremno dočekuje ponedjeljak, visok postotak je cijepljen, a mnogi su i preboljeli bolest", kazala je Katalinić Janković.

"Koliko će trajati mjere, ovisi o nama samima", rekla je i dodala da sve ovisi o tome koliko ljudi će se procijepiti.

Na konferenciji za medije je bio i ministar obitelji i socijalne skrbi Josip Aladrović koji je govorio o uvođenju Covid potvrda u socijalnom sustavu. "4. listopada se aktivira obveza predočenja Covid potvrda u sustavu socijalne skrbi", rekao je Aladrović i dodao da su svi poslodavci u tom sustavu dobili upute. "Sustav će sigurno ponedjeljak dočekati pripremljen. Ne očekujemo negativne efekte za sustav, nego pokazujemo odgovornost sustava", kazao je. Objasnio je da tamo gdje ne postoji mogućnost testiranja u instituciji će se morati doći s Covid potvrdom.

"Prema posljednjim podacima, u sustavu imamo više od 61 posto cijepljenih zaposlenika, a broj korisnika je veći od 80 posto", kazao je Aladrović.

Trajanje Covid potvrda produženo na godinu dana

Čelnik Stožera Davor Božinović je ponovio jučerašnju informaciju da je trajanje Covid potvrda produženo na godinu dana, a omogućeno je izdavanje Covid potvrda i onima koji su se cijepili s cjepivima koje nije odobrila EMA. Capak je objasnio da sada izolacija traje 10 dana svima, a ne više 14 dana.

Na pitanje kako će u praksi funkcionirati pregledavanje Covid potvrda, Markotić je rekla da je u njezinoj Klinici samo jedan liječnik necijepljen te devet osoba iz dijela medicinskih sestara i tehničara. "Ima dio njih koji su u postupku cijepljenja. Među samim zdravstvenim djelatnicima ne očekujemo potrebu za testiranjem", rekla je Markotić i dodala da među ostalim osobljem ima oko 20 posto onih koji se nisu cijepili.

"Svaka radna cjelina ima osobe koje sam imenovala, a oni će provjeravati potvrde. One osobe koje ne mogu pokazati Covid potvrdu će moći biti testirane izvan radnog vremena od 7 do 8 ujutro", kazala je Markotić i dodala da će u Klinici cijela procedura trajati od 10 do 15 minuta.

Aladrović je rekao da su izradili upute za ustanove kako će provoditi kontrolu. Ravnatelji moraju odrediti osobe koje će obavljati kontrole. Na pitanje koliko dugo će se raditi testovi na teret poreznih obveznika, Aladrović je rekao da je dogovor da se krene 4. listopada. "A do kada će trajati ovisi o epidemiološkoj situaciji. Očekujemo da ćemo popularizirati cijepljenje i smanjiti presiju na testiranje. Kada vidimo kako se kreće provođenje odluke tada ćemo na međuresornoj razini postići dogovor o samom datumu", kazao je Aladrović.

"Bitno je stimulirati zaposlenike da se cijepe. Kroz rebalans proračuna ćemo osigurati dovoljna sredstva koja su u javnom vlasništvu i za koje trošak testiranja ide na račun države", kazao je Aladrović.

Na pitanje da ako znamo da cijepljene osobe svejedno mogu zaraziti i prenijeti virus, zašto se svi ne trebaju testirati. "Imali smo 8546 novih slučajeva, a gotovo 80 posto nije bilo cijepljeno. Znamo da osobe koje su cijepljene i koje su preboljele mogu nositi virus na sluznici i prenijeti virus. Ali to je puno manje nego kod necijepljenih. Nitko u svijetu nije uveo da se moraju testirati cijepljene osobe, osim ako ne rade s imunokompromitiranim osobama", rekao je Capak i naglasio da se i cijepljeni moraju držati klasičnih epidemioloških mjera.

Na pitanje zašto se serološko testiranje ne priznaju, Capak je rekao da su se ona pokazala nepouzdanima. "I ako netko ima antijela ne zna se kada je došao u kontakt s virusom", kazao je Capak. "Serološka testiranja nisu pogodna za brza testiranja", dodala je Markotić.

Capak objasnio koja djeca se trebaju testirati

Na pitanje o testiranju djece prije nego se vraćaju u školu bez obzira zašto su izbivali, Capak je rekao da je namjera donošenja takve bila da se spriječi dolazak u školu djece koja bi imala simptome Covida. "Tekst koji je bio objavljen nije bio dovoljno jasan i preširoko je postavljen i on je promijenjen. Djeca koja se vraćaju u školu, a imali su simptome koje bi mogli biti Covid, trebali bi se testirati. Može biti i PCR i brzi antigenski test", kazao je Capak.

Capak je rekao da ako EMA da potvrdu, da će i Hrvatska dozvoliti booster dozu.