STOŽER OBJAVIO DETALJE NOVIH MJERA ZA TRGOVINE I TRGOVAČKE CENTRE: Pogledajte kako ćemo od ovoga vikenda obavljati kupnju

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita

S povećanjem broja zaraženih u Hrvatskoj, a ususret blagdanima Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je odluku o novim mjerama u dućanima i šoping centrima.

Prema navedenim novim mjerama, u prodavaonicama koje imaju do 10 kvadrata u jednom trenutku može biti jedan kupac, dok one od 11 do 100 kvadrata mogu primati kupce tako da za svakoga bude osigurano deset kvadrata.

Isto tako prodavaonice od 101 do 200 kvadrata mogu primiti kupce pod uvjetom da osiguraju 12 kvadrata po kupcu, a one do 2000 kvadrata moraju osigurati 16 kvadratnih metara po osobi. Prodavaonice od 2000 kvadrata moraju osigurati po 20 kvadrata po osobi.

Pojačane mjere

Što se tiče trgovačkih centara, po kupcu treba biti osigurano 16 kvadrata.

Sve prodavaonice i trgovački centri dužni su primjenjivati pojačane mjere higijene te su dužni poduzeti dodatne mjere za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, popusti, predblagdanska nabava…).

Navedene mjere bi, prema najavama, na snagu trebale stupiti od subote.

Cijeli dokument s novim mjerama pogledajte ovdje.