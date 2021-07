Na konferenciji za novinare članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite osvrnuli su se na najavljeni masovni dolazak britanskih turista u Hrvatsku te odgovarali na pitanja koliko bi to moglo utjecati na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj u jeku turističke sezone.

"Za građane Velike Britanije kao i za druge treće zemlje imamo uvjete da trebaju imati potvrdu o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, što smatramo da je dovoljno. Razmatramo i neke druge mjere, ali moramo biti konzistentni. Španjolska, Cipar i Portugal imaju veću incidenciju od Velike Britanije što znači da moramo i tu biti konzistentni", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

'To što smo u narančastoj zoni ne mijenja ništa'

Budući da je među turistima koji inače dolaze na Jadran iz Velike Britanije većina mladih koji dolaze radi "partijanja", nadovezao se načelnik Stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

“Svi događaji koje nije moguće kontorlirati predstavljaju izvjesno žarište. Jasno nam je da mladi ljudi žele provod i znaju da zaraza za njih ne predstavlja veliku ugrozu. Ali, svaka zaraza se broji i njihov rezultat je da je Jadranska Hrvatska ušla na narančastu kartu ECDC-a", kazao je Božinović.

Potom je pojasnio što znači 'narančasta zona' i mijenja li to išta.

"U principu to ne mijenja ništa. Ali je činjenica da kad krene infekcija, ona se brže širi nego se zaustavlja. Teško da možemo u kratko vrijeme postići neki obrnuti efekt, već računamo da će biti povećanje. Ali nije isto ide li jedan do dva posto tjedno ili ide eksponencijalno - 30, 50 posto. Onda ulazimo u crveno. Ali to nema veze s ulaskom u RH. To ima veze s povratkom s povratkom iz RH. Mi ćemo ukoliko nismo suočeni s dolascima iz nekih jako pogođenih regija ostat otvoreni, ali države mogu svojim građanima zakomplicirat odlazak u Hrvatsku", objasnio je Božinović.

'Ključ je u našim rukama, moramo se držati mjera'

Na svrastavanje Jadranske Hrvatske u narančastu zonu osvrnuo se i ministar zdravstva Vili Beroš.

"Prijelaz naše obale iz zelene u narančastu zonu je i više nego dovoljno upozorenje da je ovo opasna bolest. Imamo sve preduvjete da opet zazelenimo obalu i da sačuvamo sezonu. Ključ je u našim rukama. Imamo jasne mjere, moramo ih se držati. Imamo cjepivo, brojne punkteve. Imamo javne pozive, mogućnost da se ljudi cijepe bez najave”, rekao je Beroš.

O mogućim mehanizmima, odnosno mjerama za spas sezone potom je govorio Božinović.

"Kontroliramo sve koji dolaze u RH iz bilo kojeg smjera i države. Postoji popis zemalja kod kojih se primjenjuju posebne mjere. Nije bitno nosi li njemačku putovnicu, ali ako dolazi iz tih zemalja, mora ispuniti jedan od ta tri uvjeta. To je jedan novi moment. I mi i drugi mogu vidjeti da se apliciraju neke nove mjere. Koristimo sve mehanizme koji su nam u ovom trenutku dostupno: cjepivo, znanstvene potvrde koliko traje imunitet nakon preboljenja, puno više su dostupni testovi i to je jedna vrsta kontrole kroz koju prolaze vi koji ulaze u RH. Nisu regije ili države te koje prenose virus nego pojedinac", kazao je.

'Istra ima najnižu incidenciju, tamo su mjere dobre'

Božinović se osvrnuo i na zahtjeve iz Istarske županije gdje smatraju da su taoci lošije epidemiološke slike u drugim priobalnim županijama.

"Nama se u posljednjih nekoliko dana obraćaju stožeri i drugi predstavnici gradova, županija sa određenim prijedlozima, promišljanjima. Tako smo dobili jučer i dopis iz Istarske županije, potpisao ga je župan Miletić. On je istaknuo da je u Istri situacija dobra, da se mjere provode na svim razinama i zbog toga Istra ima najnižu incidenciju. Mi možemo iz toga zaključiti da su mjere dobre", kazao je Božinović.