Stožer i vladajući neprestano pozivaju na cijepljenje pa je neočekivano da ponestane cjepiva. No, to se uspjelo dogoditi u subotu na punktu u Sisku. To znači da je dio građana koji su došli po drugu dozu kući otišao necijepljen, piše Dnevnik.hr.

Najgore je to što su više od dva sata čekali na kiši i hladnoći kako bi im na posljetku bilo rečeno kako nema cjepiva.

"Čekam dva sata da bih konačno došao pred vrata i kažu mi – nema cjepiva. Nisam htio izaći van dok ne donesu cjepivo", priča mladić iz Siska koji je u subotu trebao primiti drugu dozu. Došao je u terminu u kojemu je i naručen na cijepljenje.

'Epidemiologinja mi kaže da ona nije kriva'

"Gospođi koja tamo cijepi sam rekao da su mi oni napisali da toga dana dođem. Čekam na kiši, vjetru i hladnoći da na kraju ne bi bilo cjepiva. Ako sam prvu dozu dobio 13.11., zašto mene nije čekala ta ‘moja’ druga doza na datum koji su oni sami i napisali? Ona mi na to odgovara da nije ona kriva. A jesam li ja možda kriv? Pa neka jave onome tko im donosi cjepivo da nemaju dovoljno doza i neka vode evidenciju koliko je ljudi primilo prvu dozu, pa neka nas onda čeka druga doza", kaže ovaj Siščanin.

Cjepivo će za njih stići tek idućeg vikenda.

"Nas 10-ak je ispred ostalo. Ja kažem epidemiologinji – ajde, evo, 10 nas je, zapišite ime prezime i brojeve mobitela i javite kad dođe cjepivo. Recite ljudi dođite u 8:00, 8:15 (u 9 počinje) i mi ćemo doći. Ne može ona to napraviti. Rekoh vidite da nam možete pomoći, ali ne želite. Jedna kaže dolazi cjepivo u srijedu, druga kaže ne znam hoće li biti cjepiva do subote", govori.

Ponestalo im je samo Pfizera?

U županijskom Zavodu za javno zdravstvo kažu kako nije točno da je ponestalo cjepiva, već im je ponestalo samo Pfizerovog cjepiva.

"Nakon tri sata cijepljenja preostale su veće količine cijepiva Spikevax proizvođača Moderna i cjepiva Janssen. Cijepivo Comirnaty proizvođača Pfizer – BioNTech i cijepivo Spikevax proizvođača Moderna imaju isti mehanizam djelovanja – jednolančana glasnička RNA tj. mRNA. Širi problem je što se pacijenti vežu samo na jedno cijepivo što je u Hrvatskoj neopravdano vezanje za cijepivo Comirnaty proizvođača Pfizer-BioNTech", kažu iz Zavoda.

"Ja sam pitao za Modernu i epidemiologinja tamo mi je odgovorila da ne miješam cjepiva, ne mogu raditi koktel", tvrdi mladić.

No, ovoga će vikenda na cjepnim punktovima u Sisku povećati broj doza Pfizerova cjepiva, dodaju iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo.