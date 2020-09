Primarno se odnose na posjete korisnicima ustanova socijalne skrbi

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je u četvrtak da je Nacionalni stožer civilne zaštite od zadnje sjednice Vlade donio ukupno šest novih odluka o uvođenju epidemioloških mjera koje se primarno odnose na posjete korisnicima ustanova socijalne skrbi.

Nove odluke donesene su na prijedlog županijskih stožera Zagrebačke, Virovitičko-podravske, Dubrovačko-neretvanske, Krapinsko-zagorske i Šibensko-kninske županije, rekao je Božinović na sjednici Vlade.

Te odluke primarno se odnose na posjete korisnicima ustanova socijalne skrbi na otvorenom prostoru u trajanju od 30 minuta, uz obvezno nošenje maski za korisnike i posjetitelje.

Dopušteni su posjeti jedne osobe nepokretnim osobama u zatvorenim prostorima u trajanju od 15 minuta, a zabranjeni su posjete i izlasci korisnika ustanova socijalne skrbi, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili zbog pohađanja nastave izvan prostora pružatelja usluge smještaja.

U tjedan dana obavljeno 27.650 nadzora

Također, Stožer je donio odluku o produženju privremene zabrane prelaska preko hrvatskih graničnih prijelaza do 30. rujna, a odnosi se na građane zemalja koje nisu članice EU-a.

S obzirom na pojačane nadzore nad provedbom odluka Stožera, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite u suradnji s policijskim službenicima i timovi lokalnih stožera od 11. do 16. rujna obavili su ukupno 27.650 nadzora poslovnih subjekata, trgovina, javnih otvorenih prostora, ugostiteljskih objekata te javnih okupljanja i izdali su 1392 upozorenja.

Najčešće se radilo o neposjedovanju i nekorištenju zaštitne opreme, maski i rukavica te nepridržavanju distance.

U sustavu socijalne skrbi proveden je nadzor 1145 objekata, a nepravilnosti su utvrđene u 277. Zbog nepridržavanja propisanih mjera inspektori su podnijeli pet prekršajnih naloga, i to na tri koncerta i u dva noćna kluba.

Hrvatska podržava koordinirani pristup mjerama na razini EU-a

Također, naveo je Božinović, stručnjaci MUP-a uključeni su u definiranje i usuglašavanje stavova Hrvatske vezano za preporuke Vijeća EU-a o koordiniranom pristupu ograničenjima slobodnog kretanja zbog pandemije koronavirusa, koje je Komisija usvojila početkom rujna.

Njima se potiče da su sve mjere koje poduzimaju države članice radi ograničavanja slobode kretanja zbog pandemije, koordinirane i jasno komunicirane na razini EU-a jer se nacionalni kriteriji za uvođenje mjera trenutačno jako razlikuju između država članica.

“Što se tiče stava Hrvatske prema preporukama, smatramo to pozitivnim iskorakom”, rekao je ministar.

Zalaže se regionalni pristup

Dodao je da Hrvatska podržava ujednačavanje prikupljanja i interpretacije podataka, smatrajući ključnim zadržavanje regionalnog pristupa određivanja tzv. semafora, odnosno boja rizičnih područja, usklađivanje kriterija testiranja i prikazivanja podataka testiranja, transparentno i pravovremeno dijeljenje informacija među državama članicama, regionalni pristup donošenju odluka o putnim restrikcijama i usklađeni pristup izvješćivanju javnosti.

“Sve su to preporuke s ciljem da se sva ograničenja temeljnog prava na slobodno kretanje unutar EU uspostave samo tamo gdje je to nužno potrebno i to na koordiniran, proporcionalan i nediskriminirajući način, kako bi se uklonili rizici po javno zdravlje”, zaključio je Božinović.