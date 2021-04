‘Situacija je nešto povoljnija, ali još nije vrijeme za popuštanje’, kazao je Božinović

U posljednja 24 sata zabilježeno je 2 007 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 14 507. Među njima je 2 237 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 253 pacijenta. Preminula je 41 osoba. Stožer je danas, nakon tjedan dana, održao konferenciju za medije.

Kazali su kako je situacija nešto povoljnija, no da se ne može još razmišljati o opuštanju mjera. Štoviše, Stožer je do 15. svibnja produžio restriktivne mjere koje se odnose na okupljanja, rad trgovina, javni prijevoz i ograničenja prelaska granice RH, objavio je ministar Božinović.

Osobe koje dolaze u RH iz EU ili Schengena, a ulazak im je omogućen na temelju brzog antigenskog testa, više neće morati ponoviti testiranje ako u zemlji ostaju više od deset dana. Hoće li raditi test ovisi o zemljama u koje se vraćaju, kazao je ministar.

Izuzetak su osobe koje su preboljele Covid te su cijepljenje jednom dozom cjepiva. Oni neće morati predočeti negativni test niti iću u karantenu.

“Stožer je donio i 6 regionalnih odluka. Za Grad Zagreb, Šibensko kninsku županiju produljena je važnost mjera koje su na snazi do 15.5. Za Zadarsku i Brodsko-posavsku također, ali do 9.5. za Zadarsku i do 16.5. za Brodsko posavsku. Imamo i ublažavanje mjera u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zabrana prodaje alkohola će biti od 22 do 6, a ne od 20 do 6 kao do sada.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata će se moći odrediti u trajanju od 6 do 22, a ne do 20 sati. Nema više ograničenja za škole stranih jezika. U dolini Neretve se stavljaju izvan snage odluke za Metković, Ploče i Opuzen. Primjenjuju se samo mjere uvedene na nacionalnim odlukama”, objavio je Božinović.