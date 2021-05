STOŽER DONIO NOVE MJERE: Na snazi su od danas pa do 15. svibnja, evo što se promijenilo

‘Iako je situacija nešto povoljnija, ne znači da možemo krenuti s ozbiljnijim popuštanjem’, rekao je jučer šef Nacionalnog stožera Davor Božinović

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare, šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je produljene dosadašnjih protuepidemijskih mjera te stupanje na snagu nekih novih. One vrijede od danas pa najmanje do 15. svibnja, kada će ih Stožer eventualno revidirati.

Ono što je novu u odnosu na dosad važeće mjere jest da za osobe koje dolaze u Hrvatsku iz država EU i schengenskog prostora i prostora povezanog sa Schengenom, a kojima je ulazak omogućen na temelju brzog antigenskog testa, neće morati ponoviti testiranje nakon ulaska u Hrvatsku ako ostaju duže od 10 dana. Hoće li testiranje morati raditi, ovisit će o zemljama u koje se vraćaju. Također, kako je rekao Božinović, osobe koje su preboljele covid i cijepljene su jednom dozom, neće morati predočiti test i ići u karantenu.

‘SITUACIJA JE NEŠTO POVOLJNIJA, ALI…’; Stožer donio nove mjere: Iako nema opuštanja, u nekim županijama će ih ipak ublažiti

Popis svih važećih mjera na nacionalnoj razini

Donosimo popis mjera koje su na snazi u cijeloj Republici Hrvatskoj.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom odlukom. Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru.

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom odlukom su:

zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu;

na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba iz najviše 2 različita kućanstva;

javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22,00 sata;

na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera;

ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 22,00 sata;

zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22,00 sata do 6,00 sati;

ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati samo na otvorenim terasama odnosno drugim otvorenim prostorima za usluživanje, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6,00 do 22,00 sata

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz pridržavanje svih rotuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:

osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti

dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom

dostavom iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe ( pravne ili fizičke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom

takozvanim „drive in“ načinom

Iznimno od protuepidemijske mjere ugostiteljskim objektima iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ dopušteno je u zatvorenim prostorima usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno učenike ili studente.

obustava održavanja svadbenih svečanosti;

radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8 do 22 sata, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima;

strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness centrima;

obustava organiziranih plesnih škola;

obustava održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenim prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.);

obustava održavanja svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija te proba amaterskih sastava, družina i zborova, uključujući i crkvene zborove;

zabrana konzumacije hrane i pića tijekom kino projekcija;

obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi;

zabrana svih natjecanja u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta;

zabrana svih treninga u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta;

sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera te da se sportski objekti iznimno koriste samo za potrebe dopuštenih aktivnosti;

škole stranih jezika obavezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera;

auto škole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje;

obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar;

obaveza stanara, upravitelja zgrada, poslodavaca i predstavnika javnih ustanova redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni čvorovi, i slično);

preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte.

Protuepidemijske mjere ne odnose se na:

profesionalne umjetničke izvedbe i programe koje ne uključuju zborno pjevanje;

kino projekcije;

izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima;

sjednice predstavničkih tijela.

Na okupljanjima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.

Najveći broj osoba koje mogu biti prisutne na okupljanjima određuje se posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na okupljanjima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 7 m² neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.

Organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Poslodavci su obvezni:

zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah;

smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće;

uvesti rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla;

uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće;

organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće;

smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru;

redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

SVI MATURANTI OD SLJEDEĆEG TJEDNA PONOVNO U ŠKOLAMA: Izuzetak je jedna županija

Od ponedjeljka svi maturanti ponovno u školama

Od 3. do 7. svibnja nastavu će u školi pratiti svi maturanti, osim onih s područja Šibensko-kninske županije, te učenici svih osnovnih i srednjih škola u šest županija, dok online nastava ostaje za više razrede osnovnih i učenike od 1. do 3. razreda srednjih škola u deset županija. Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, na području šest županija (Bjelovarsko-bilogorske, Dubrovačko-neretvanske, Ličko-senjske, Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravske) svi učenici osnovnih i srednjih škola nastavu će pratiti po modelu A, odnosno u školi.

Iznimka su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji učenici od 1. do 3. razreda četiriju srednjih škola na području Doline Neretve, koji će nastavu pratiti online, kao i učenici OŠ A.G. Matoša u Novalji (Ličko-senjska županija). U Osječko-baranjskoj županiji u dvije će osnovne škole učenici od 5. do 8. razreda nastavu pratiti po modelu B, odnosno jedan tjedan u školi, jedan tjedan online, dok će GŠ Franje Kuhača zbog specifičnosti nastave primjenjivati sva tri modela. Iznimaka ima i u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje će u 15 škola učenici nastavu pratiti po modelu A i C, u dvije škole po modelu A/B, u jednoj po modelu B, u jednoj po modelu C, a u jednoj po modelu B/C. U Šibensko-kninskoj županiji nastava će biti online za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija te Grad Zagreb online nastavu održavat će samo za srednjoškolce od 1. do 3. razreda.

U deset županija (Brodsko-posavskoj, Istarskoj, Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj, Požeško-slavonskoj, Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Varaždinskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zadarskoj županiji) online nastava ostaje za učenike viših razreda osnovnih škola te za srednjoškolce, osim učenika završnih razreda. Iznimka su osnovne škole u Gradu Vukovaru koje izvode nastavu po modelu A za sve učenike. Praktična nastava u svim županijama izvodi se redovno ili po modelu A, osim u Šibensko-kninskoj gdje se održava samo kod poslodavca. Glazbene škole na području Grada Zagreba i u Varaždinskoj županiji individualnu nastavu izvode po modelu A.

