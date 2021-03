POČELA JE PRESICA STOŽERA: Imamo 2623 nova slučaja zaraze i 19 preminulih; Nove mjere: U Zagrebu obvezno nošenje maski na otvorenom!

U posljednja 24 sata zabilježena su 2623 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 11306

U Hrvatskoj su 1337 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 144

Preminulo je 19 osoba

U svijetu je zabilježeno ukupno 128.158.699 slučajeva zaraze

Preminulo je 2.803.368 osoba, dok ih se oporavilo 72.732.774

12:30 – Počela je presica Nacionalnog stožera civilne zaštite. U posljednja 24 sata zabilježena su 2623 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 11306. Među njima je 1 337 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 144 pacijenta. Preminulo je 19 osoba. Prosječna dob preminulih je 73.3 godine, a najmlađa je imala 47 godina. Uglavnom su imali multiple komorbiditete. 448.2 je incidencija. Smrtnost je 1460,8, na 18. smo mjestu u EU. Što se tiče incidencije, trenutno smo na 12. mjestu u EU, rekao je Krunoslav Capak.

Protokol na Plitvicama

“Ipak ima veze s radom Stožera. Pa vidite, nije dobro ako nam epidemiološke mjere služe tako da ih možemo tumačiti kao izgovor za nešto. Mjere su u ovoj fazi najefikasnije oružje koje imamo kako bismo se branili od širenja virusa i zapravo bolesti covida-19. Što se tiče protokola, znate da je danas obilježena 30. obljetnica akcije ‘Krvavi Uskrs’ koju je izvela hrvatska policija. Naravno da je Ministarstvo zaduženo za organizaciju svega vezano za protokol. Ministar je i načelnik Stožera. Dakle, moja je sugestija bila protokolu da s obzirom na povećan interes, prije svega pripadnika braniteljskih udruga itd…mi smo računali da i stojim čvrsto iza toga da bi se moglo očekivati veći broj sudionika od onog koji je propisan i zato smo predložili svima da se delegacije, a njih je pet, da se ne bi stvorila velika gužva, nego da sve delegacije polože vijence odvojeno. To je epidemiološki opravdano, nije dobro mjere na taj način dovoditi u pitanje, pogotovo ako to dolazi s visokih razina. MUP je bio organizator i ja, moja je uputa bila da se događaj mora obilježiti ali ove godine dostojanstveno i odgovorno”, odgovorio je Božinović. Objasnio je da je sudjelovanje u obilježavanju zašto Stožer ima kasnije presicu.

U Zagrebu propisana obveza nošenja maski

12:26 – Prema novim mjera u Zagrebu maske postaju obvezne i u zatvorenim i na otvorenim prostorima. Angažirat će se postrojbe Civilne zaštite koji će se pridružiti svim mobiliziranim djelatnicima na vrijeme od dva tjedna. “Donijeli smo nove prijedloge, neke stvari se bitno mijenjaju”, rekao je Šostar i dodao da je u Zagrebu 80 posto ljudi zaraženo britanskim sojem. Obavezno korištenje maske u svim zatvorenim prostorima gdje se odvijaju okupljanja. Obaveza nošenja maski i na svim otvorenim prostorima, bez izuzetaka. Do sada je bilo ako se ne može držati razmak. Sada je svugdje, pojasnio je Šostar.

Karlovačka županija: 158

11:53 – U Karlovačkoj županiji je u posljednja 24 sata ukupno 158 novih slučaja zaraze. PCR test: 114 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR). S područja grada Karlovca 87, Duga Resa 7, Ogulin 10, Slunj 2, Bosiljevo 3, Draganić 1, Generalski Stol 2, Josipdol 1, Netretić 1. Brzi test: U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji 44 osobe su pozitivne- brzi test za detekciju antigena-Karlovac 19, Duga Resa 11, Ozalj 3, Slunj 2, Barilović 2, Generalski Stol 3, Kamanje 1, Netretić 2, Rakovica 1. U bolnicama Karlovačke županije hospitalizirano je 73 COVID pozitivnih pacijenata (OB Ogulin-21, OB Karlovac-52). U posljednja 24 sata novoprimljeno je 16 COVID pozitivnih osoba (OB Ogulin-4, OB Karlovac-12), a otpuštene su 4 osobe(OB Karlovac). Na respiratoru se nalazi 9 COVID pozitivnih pacijenata. U posljednja 24 sata preminule su 2 COVID pozitivne osobe (OB Ogulin-1, OB Karlovac-1). Riječ je o osobama starije životne dobi: ženskoj osobi 1946. godište i muškoj osobi 1942. godište.

Vukovarsko-srijemska županija: 63

11:52 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji su 63 nove pozitivne osobe na COVID-19, od kojih je 58 pozitivno na PCR testiranju, a 5 na brzom antigenom testu. U protekla 24 sata testirano je 310 osoba.

Grad Zagreb: 451

11:52 – Ukupan broj novooboljelih osoba u Zagrebu, prema podacima HZJZ-a je 451, a broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih je 47.186, što je 181 osoba više, nego jučer. U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ Dr. Andrija Štampar obavljeno je 1.350 testiranja i 298 je nalaza bilo pozitivno.

Ličko-senjska županija: 35

11:28 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 35 novozaraženih, 24 osobe su izliječene te je jedna osoba preminula. Testirano je 147 osoba. 13 je s područja Gospića, 12 s područja Otočca, 4 s područja Senja, 3 s područja Brinja te po jedna oboljela osoba s područja Karlobaga, Perušića i Vrhovina. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 28 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivno je 592 mjere samoizolacije.

U Sloveniji dan uoči zatvaranja najviše novozaraženih

11:28 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata utvrđeno 1558 novih slučajeva zaraze koronavirusom, skoro 50 posto više nego prethodni dan i najviše u zadnja dva mjeseca, a sve to dan uoči najavljenog 11-odnevnog potpunog zatvaranja kojem je cilj “presjeći” treći val pandemije. Istodobno je od posljedica covida-19 umrlo još sedam pacijenata. Provedeno je 7206 PCR testova, te potvrđeno 1558 zaraza, što je 21,6 posto u odnosu na ukupno testirane, objavila je u srijedu vlada na Twitteru. Prosječan broj dnevnih zaraza u zadnjem je tjednu po prvi je put prešao tisuću i iznosi trenutno 1001, a povećao se i broj aktivnih slučajeva i sada je 13.031. U bolnicama je trenutno 500 covid pacijenata, od čega 112 na intenzivnim odjelima, a broj preminulih povećao se na 4047, prema podacima ministarstva zdravstva.

Izrazito pogoršanje negativnih epidemioloških trendova dolazi dan pred sveobuhvatno zatvaranje koje u Sloveniji počinje u četvrtak i trajat će do zaključno 11. travnja, a za koje vlada navodi da je bilo neizbježno kako bi se “presjekao” treći val epidemije, najviše uzrokovan sve većom dominacijom “britanske” varijante virusa. U razdoblju zatvaranja, osim na uskrsnu nedjelju, zabranjeno je kretanje između statističkih regija, osim zbog odlaska na posao i povratka kući. I dalje će biti na snazi policijski sat i zabrane okupljanja, a maske se moraju nositi i na otvorenome. Veći dio javne uprave i državnih ustanova radit će režimom on-line za najnužnije usluge, zatvara se većina uslužnih djelatnosti, poslodavcima je preporučeno da organiziraju rad od kuće ili dopuste zaposlenima korištenje godišnjih odmora. Također, u tom razdoblju, osim za vrhunski sport, nisu dopuštene sportske i rekreativne aktivnosti, javni promet bit će smanjen na frekvenciju koja inače vrijedi za nedjelje i praznike, a građanima je zabranjen i odlazak u države s “crvene” epidemiološke liste, pa takvi riskiraju i visoke novčane kazne u slučaju neposluha.

U Hrvatskoj su potvrđena 2623 nova slučaja

11:19 – U posljednja 24 sata zabilježena su 2623 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 11306. Među njima je 1 337 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 144 pacijenta. Preminulo je 19 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 271 632 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5947 preminulo, ukupno se oporavilo 254 379 osoba od toga 920 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 29 706 osoba.

Do danas su ukupno testirane 1 549 854 osobe, od toga 10 622 u posljednja 24 sata. Zaključno s 30. ožujkom utrošeno je 463 003 doza, a cijepljeno je 374 399 osoba. Prvom dozom cijepljeno je 287 228 osoba, dok je drugom dozom cijepljena 87 171 osoba.

U splitskom KBC-u obustavljen hladni pogon

11:02 – U KBC-a Split od ponedjeljka su obustavljene operacije iz hladnog pogona, operiraju se samo hitni pacijenti, no, unatoč tome, i dalje obavljaju transplantacije koštane srži i rožnice. U bolnici je trenutno 159 covid pacijenata, a 23 ih je na respiratoru. Smješteni su na Križinama i Plućnom odjelu. Ravnatelj bolnice dr. Julije Meštrović je rekao kako je situacija izazovna, ali da je nakon jutrošnjeg obilaska vidio da ljudi rade savršeno, “kao u najboljoj bolnici na svijetu”. “Zbog ove situacije stalno oslobađamo prostore u bolnici i što god bude trebalo vertikalno oslobađati to ćemo i raditi. Vidjet ćemo u iduća dva dana jer je sve otvoreno. Uglavnom ćemo oslobađati gornje katove bolnice na Križinama. Za sada se širimo na pojedine odjele prema potrebama”, kazao je za Hinu ravnatelj Meštrović. Predstojnik Klinike za infektologiju dr. Ivo Ivić je potvrdio da broj zaraženih covidom raste, da su bolesnici teški te da u bolnici rade puno i s naporom i imaju dovoljno mjesta, no, drži da to sve nije dobro po narodno zdravlje. Smatra da će se zdravstveni djelatnici “namučiti” dok ozdrave sve bolesne.

Međimurska županija: 71

10:59 – Međimurje ima 71 novi slučaj zaraze koronavirusom, priopćili su u srijedu iz županijskog Stožera civilne zaštite. U protekla 24 sata obrađen je 251 uzorak od kojih je 68 pozitivnih nalaza, što je 27,09 posto pozitivnih od broja testiranih. Iz drugih županija javljeno je o jednom pozitivom slučaju osobe s prebivalište ili boravištem u Međimurskoj županiji, a obavljenim testiranjima brzim antigenskim testovima evidentirana su još dva pozitivna slučaja. Istodobno se oporavilo 19 osoba, pa je broj broje pozitivnih u Međimurskoj županiji 273. U Županijskoj bolnici Čakovec hospitaliziran je 31 pacijent, od kojih je jedan na respiratoru U posljednja 24 sata primljen je jedan, a otpušteno šest pacijenata. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, u Međimurskoj županiji ukupno je zabilježeno 12.364 oboljelih, a oporavilo se 11.840 osoba. U županiji se nastavlja cijepljenje, a očekuje se da će se na tri punkta, u Nedelišću, Murskom Središću i Prelogu, cijepiti 1200 osoba.

Ubojite T-stanice djeluju i protiv zaraznijih varijanata

10:37 – Ključna komponenta imunosnog sustava poznata kao T-stanica učinkovito se bori protiv najzaraznijih varijanta covida-19 i povećanog rizika od reinfekcije, kaže se u studiji američkih znanstvenika. Nekoliko nedavnih studija pokazalo je da bi određene varijante koronavirusa mogle bi snažnije od imunosne zaštite antitijela i cjepiva, piše Reuters u srijedu. No antitijela – koja blokiraju koronavirus da se on veže na ljudske stanice – samo su jedan dio priče, kaže se u studiji koju su proveli znanstvenici s Nacionalnog instituta za alergiju i zarazne bolesti (NIAID) i objavili u utorak. Drugi dio priče čine limfociti T, a nazivaju se još “ubojite T-stanice” zato što one uklanjaju zaražene stanice i tako zajedno s anitijelima priječe najteže oblike bolesti.

Zagrebačka županija: 132

10:36 – U Zagrebačkoj županiji su u protekla 24 sata zabilježene 132 novooboljele osobe od covida-19, priopćio je u srijedu stožer civilne zaštite te županije. U Velikoj Gorici su zabilježene 33 novooboljele osobe, u Samoboru 21, po devet novooboljelih osoba ima Zaprešić i Jastrebarsko, po osam Dugo Selo i Brdovec, po sedam Ivanić-Grad i Vrbovec. Pet novooboljelih osoba je u Svetoj Nedelji, četiri u Pušći, po tri novooboljelih ima Bistra, Klinča Sela, Križ i Rugvica. Po dvije novooboljele osobe zabilježene su u Svetom Ivanu Zelini, te općinama Stupnik, Brckovljani i Farkaševac. Jedna novooboljela osoba je u Pokupskom. Mjera samoizolacije izrečena je učenicima dva razreda u Zagrebačkoj županiji. Ozdravilo je 75 osoba, a trenutno je aktivan 831 slučaj. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području te županije je od početka pandemije do danas do 10 sati evidentirano 21.639 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 20.735 osoba, a 73 osobe su umrle. Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja te poručuju da svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Primorsko-goranska županij: 611

10:32 – Primorsko-goranska županija ima 611 novooboljelih te 146 ozdravljenih osoba. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području županije se tako danas povećao za 464 osoba na 3029. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 1685 uzorka. Udio pozitivnih unutar broja laboratorijski obrađenih testova se danas povećao i iznosi 36.3%. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a broj hospitaliziranih pacijenata koje se liječe od COVID-19 bolesti danas se povecao za 7 osoba, tako da se na bolničkom liječenju nalaze 124 pacijenata, od toga je na respiratoru 11 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana su u KBC-u preminule tri pozitivne osobe. Udio liječenih osoba od covid-19 bolesti unutar ukupnog broja aktivnih slučajeva je i dalje stabilan te iznosi 4.1% udjela. Jučer je županija imala 253 novooboljelih.

Koprivničko-križevačka županija: 39

10:31 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza na području županije potvrđeno 39 novih slučajeva bolesti covid-19. Na području županije trenutno je aktivno 89 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravile su tri osobe, a na bolničkom se liječenju nalazi deset osoba.

Osječko-baranjska županija: 57

10:31 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 268 uzoraka od kojih je 57 bilo pozitivno na koronavirus. Najviše (22) novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, po četiri na području Antunovca, Đakova i Erduta, po tri Donjeg Miholjca i Đurđenovca, po dvije Belog Manastira, Čepina, Darde i Našica, a po jedna novopozitivna osoba je s područja općina Bilje, Čeminac, Feričanci, Kneževi Vinogradi, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Šodolovci i Trnava. Na bolničkom liječenju nalazi se 76 osoba koje su oboljele od COVID-19, i to 56 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 16 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 20 pacijenata s tim oboljenjem. Preminula je jedna osoba pozitivna na koronavirus u dobi od 60 godina.

Australija zaostaje u cijepljenju zbog zabrane izvoza

10:09 – Australija neće ispuniti svoj prvotni cilj vezan uz cijepljenje protiv covida-19, priznao je u srijedu premijer Scott Morrison, prebacivši dio krivnje na ograničenje izvoza iz Europske unije. Iako je Australija zabilježila vrlo malo slučajeva oboljelih i umrlih od covida-19 te se globalno smatra uspješnom pričom u obuzdavanju pandemije, jedna je od rijetkih bogatih nacija u kojoj se cijepljenje odvija vrlo sporo. Prema službenoj statistici, do sada je u toj zemlji upotrebljeno tek 670.000 doza, daleko ispod zacrtanog plana da se do kraja ožujka cijepi četiri milijuna ljudi. Morrison je kazao da se od tog cilja moralo odustati prije više mjeseci jer se znalo da će izostanak tri milijuna doza “očito utjecati na početni uspjeh” u procijepljivanju stanovništva. “To nije utrka”, kazao je premijer optuživši kritičare da “žele igrati politiku s cjepivom i distribucijom”.

Zadarska županija: 118

10:07 – Zadarska županija ima 118 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 415 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 2150 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 66 osoba. U Općoj bolnici Zadar hospitalizirana su 53 bolesnika od kojih je 1 na respiratoru. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je 18 pacijenata oboljelih od koronavirusa.

Neslužbeno, u Hrvatskoj je preko 2600 novozaraženih

9:56 – N1 neslužbeno doznaje da je u Hrvatskoj u protekla 24 sata na Covid-19 pozitivno preko 2600 ljudi, a testirano je više od 10.600 uzoraka. Podsjetimo, prošle je srijede u Hrvatskoj bilo 1891 novih slučajeva zaraze, od testiranih 9327 osoba.

‘Vraćamo se u situaciju prije godinu dana’

9:52 – Željka Karin, ravnateljica NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije, gdje je 35 posto zaraženih među testiranima, rekla je za N1 da se vraćamo u situaciju od prije godinu dana. “Brojke su jako visoke, zbog toga smo i predložili određene mjere”, dodala je. Kaže da je veliki broj obiteljskih kontakata, a među kontaktima je veliki broj djece. “To se vuče od dva tjedna. zabrinjavajuće je što se jako brzo virus širi, ako je jedan član obitelji zaražen, u roku od nekoliko dana zaraze se i ostali članovi”, rekla je Karin.

Ponovila je da raste broj zaražene djece, te kaže da imaju blažu kliničku sliku. “Trenutno je situacija takva da se zaraza šiti unutar obitelji.” Što se tiče uvođenja strožih mjera, kaže da će vidjeti nakon Uskrsa. Smatra da je djeci mjesto u školi, ali s mjerama će još pričekati. “Vidjet ćemo kakva će biti epidemiološka situacija, postoji mogućnost ako se situacija ne bude smirivala”.

Podsjetila je da je, među zaraženima, velik udio britanskog soja. Kaže da bolnica puca po šavovima. “Reorganizirali smo se na tako da smo dodatno zaposlili ljude iz mirovine i angažirali studente medicine da bi pomogli epidemiolozima”, rekla je. Cijepljenje u Spaladium Areni dobro funkcionira, kaže. “Dosad smo dobili 7800 doza cjepiva, sljedeći tjedan mogli bismo dobiti i više”, rekla je, dodavši da se nada kako bi uskoro na cijepljenje mogli pozivati i one koji ne spadaju u prve dvije prioritetne skupine.

Virovitičko-podravska županija: 7 novozaraženih

9:42 – Sedmero novozaraženih bilježi područje Virovitičko-podravske županije, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Dvoje pozitivnih je s područja grada Virovitice, po jedan su iz Slatine i Pitomače, a troje su strani državljani, koji rade na području naše županije. Testiranih je bilo 71. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je deset COVID pozitivnih pacijenata, dok se jedna osoba nalazi u KBC-u Osijek, na respiratoru.

Od početka epidemije koronavirusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazilo se je 3.687 osoba. Nažalost, stotinu i devetero ljudi, preminulo je od posljedica infekcije COVIDOM-19.

Istarska županija: 13 novozaraženih

9:16 – U Istarskoj županiji ispitano je 400 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 13 novozaraženih osoba. Kod 8 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 3 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Rijeka (1), Slovenija (1), Nizozemska (1).

U epidemiološkoj obradi nalaze se 2 osobe. Izliječeno je 5 osoba. Trenutno je 115 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1871 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 76 osoba, a 8 osoba se nalazi u respiracijskom centru.

U KBC-u Split samo hitne operacije, očekuju se nove mjere

9:05 – Zbog sve više teških bolesnika zbog covida, u splitskom KBC-u obavljat će se samo hitni operacijski zahvati, odlučilo je ravnateljstvo KBC-a Split, javlja N1.

Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije je od Nacionalnog Stožera CZ zatražio uvođenje pooštrenih epidemioloških mjera. Traže obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenim prostorima, gdje se očekuje veći protok ljudi (tržnice, prostori oko trgovačkih centara, vjerski objekti i sl.) bez obzira na fizički razmak. Predlažu i odluku o zabrani prodaje alkoholnih pića u vremenu od 20 sati do 6 sati.

Broj preminulih raste, novi sojevi se šire brže, u PGŽ brojke izuzetno velike

8:53 – “Brojke u Primorsko-goranskoj županiji su izuzetno velike. Dokazano je da prevladava britanski soj. Od 60 do 70 posto oboljele populacije dolazi iz radne okoline. Kroz poduzeća se taj soj širi, stoga apeliramo prema poslodavcima i djelatnicima da obrate pažnju na mjere – maske, dezinfekcija i udaljenost”, rekao je Mladen Šćulac, načelnik Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog”.

Dodao je da rezultate dosadašnjih mjera očekuju početkom sljedećeg tjedna, a nakon toga će odlučiti hoće li donositi nove strože mjere. “Na nama je da razmišljamo unaprijed i da pripremamo nove restriktivne mjere. S njima ne bih sada ulazio u javnost, pripremamo ih, a ovise o našem stanovništvu, kako će reagirati”, rekao je Šćulac i potvrdio da se nove mjere mogu očekivati nakon Uskrsa. Šćulac je rekao da je interes za cijepljenje daleko veći u odnosu na količinu cjepiva kojim raspolažu.

Goranka Petrović iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekla je da sada imaju više mlađih hospitaliziranih osoba, starosti između 50 i 60 godina. “Predstavljaju otprilike 11 posto preminulih. Daleko najveći broj, 88 posto preminulih su osobe starije od 65 godina, pri čemu osobe starije od 80 čine preko polovicu preminulih. Broj preminulih raste, imamo ih oko 15 dnevno. U vrijeme vrhunca pandemije u zimskom valu imali smo 70-80 smrtnih ishoda. Moramo gledati da u drugoj fazi procijepimo ove koji su najrizičniji”, rekla je Petrović.

Nove varijante se šire i do 50 posto brže nego originalni soj. “Presimptomatska faza je jako važna. I kad se razviju, to su vrlo blagi i nespisifični simptomi, to može biti i umor što sad u kontekstu proljeća osoba ne mora ni registrirati”, rekla je Petrović dodajući da treba više testirati.

Rusija registrirala prvo cjepivo protiv koronavirusa za životinje

8:50 – Rusija je registrirala prvo svjetsko cjepivo protiv covida-19 za životinje, objavila je u srijedu uprava za sigurnosne kontrole u poljoprivredi Rosselkhoznadzor. Rusija već ima tri cjepiva protiv koronavirusa za ljude, od kojih je najpoznatije Sputnjik V. Moskva je također hitno odobrila još dva cjepiva, EpiVacCoronu i CoviVac.

Cjepivo za životinje, koje je razvila jedinica Rosselkhoznadzora, nazvano je Carnivac-Cov, objavila je uprava. “Klinička ispitivanja Carnivac-Cova, koja su započela prošlog listopada, uključivala su pse, mačke, arktičke lisice, nutrije, lisice i druge životinje”, rekao je zamjenik šefa Rosselkhoznadzora Konstantin Savenkov. “Rezultati ispitivanja omogućuju nam zaključak da je cjepivo bezopasno i daje visoku zaštitu jer su sve cijepljene životinje razvile antitijela na koronavirus u 100 posto slučajeva.”

Imunitet traje šest mjeseci nakon cijepljenja, ali tvorci cjepiva nastavljaju to analizirati, navela je uprava. Masovna proizvodnja cjepiva mogla bi započeti već u travnju, dodao je Rosselkhoznadzor.

Sisačko-moslavačka županija: 18 novozaraženih

8:40 – U Sisačko-moslavačkoj županiji je 18 novozaraženih osoba. Riječ je o deset osoba s područja grada Siska, tri osoba s područja grada Novske, dvije osobe s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja općine Lekenik i jednoj osobi s područja općine Velika Ludina.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 79 novozaraženih

8:28 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je 79 novih slučaja zaraze koronavirusom. 43 novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, 8 novozaraženih osoba s područja je grada Daruvara, 5 novozaraženih osoba s područja je općine Šandrovac, po 4 novozaražene osobe s područja su grada Garešnice i općine Veliko Trojstvo, 3 novozaražene osobe s područja su općine Dežanovac, po 2 novozaražene osobe s područja su općina Zrinski Topolovac i Rovišće, a po jedna novozaražena osoba s područja je grada Čazme i općina Kapela, Ivanska, Hercegovac, Sirač, Končanica, Štefanje i Nova Rača.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 20 pacijenta zaraženih koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji je 11 pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 707 osoba.

Merkel, Putin i Macron razgovarali o Sputnjiku V

8:16 – Njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su u utorak o ruskom cjepivu protiv koronavirusa Sputnjiku V, prenijela je njemačka novinska agencija dpa. Troje čelnika razgovaralo je putem videoveze o ruskom cjepivu, rekao je glasnogovornik Merkel Steffen Seibert. Sputnjik V tek treba odobriti Europska agencija za lijekove (EMA).

“Ova se procjena odvija prema istim normama koje vrijede za sva ostala cjepiva”, prema Seibertu. Prema Kremlju, njih troje su razgovarali o “mogućim isporukama i zajedničkoj proizvodnji ovog cjepiva u zemljama EU-a”. Ruska farmaceutska tvrtka R-Pharm planira proizvoditi cjepivo u bavarskome gradu Illertissenu od lipnja ili srpnja.

EMA trenutno razmatra zahtjev za odobrenje Sputnjika V u EU. Očekuje se da će stručnjaci agencije posjetiti Rusiju u travnju kako bi ispitali proizvodnju i skladištenje cjepiva. Nakon toga, tvrtka se može prijaviti za odobrenje za tržište u bloku. Europska komisija trenutno nema ugovor o opskrbi Sputnjikom V.

Mađarska, članica EU-a, taj je korak preskočila i hitno odobrila rusko cjepivo. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je u utorak da Beč pregovara s Moskvom o otkupu doza.

Požeško-slavonska županija: 22 novozaraženih

7:42 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 104 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 93 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 13 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 478 osoba, a ukupno je testirano 34266 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 198 uzoraka, od kojih su 22 pozitivna. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Jednodnevne propusnice: Tuebingen se otvara unatoč trećem valu pandemije

7:30 – Njemačka se bori s trećim valom pandemije, ali život teče gotovo normalno u Tuebingenu, gdje svatko s negativnim testom može uživati u kupovini, kulturnim događajima ili restoranima na otvorenom. Dok se u zemlji vodi rasprava o tome jesu li potrebne strože mjere kako bi se usporilo širenje zaraze, povijesni sveučilišni grad nedaleko od Stuttgarta izabrao je drugačiji pristup otvorivši centre za besplatno testiranje na koronavirus koji izdaju dnevne propusnice onima čiji su rezultati negativni.

Propusnice omogućuju pristup raznim sadržajima. “Kupcima zaiskre oči kada uđu, konačno je ponovno malo normalno”, rekla je Sandra Pauli, koja je prije dva tjedna otvorila svoj dućan s predmetima za uređenje doma. “Svi su jako sretni”.

Uobičajena pravila o nošenju maski i poštivanju fizičke distance i dalje vrijede, rekla je Pauli, koja vjeruje da je shema brzog testiranja “jedini način za život s koronavirusom” koji omogućuje da trgovine budu otvorene i da ljudi mogu ići u kazalište i muzeje. Ostatak zemlje pažljivo prati Tuebingenov model i niz gradova planira slične eksperimente.

Središnji grad Weimar već je otvorio trgovine i muzeje onima koji dođu s negativnim testom. Mala pokrajina Saarska otišla je i dalje i želi ukinuti karantenu 6. travnja, koristeći kombinaciju brzih antigenskih testova i higijenskih mjera kako bi otvorila kina, teretane i restorane na otvorenom.

Ali trend ne prolazi bez kontroverzi u vrijeme kada znanstvenici upozoravaju da nove, zaraznije varijante virusa prijete eksplozijom broja zaraženih u tjednima koji dolaze. Među najglasnijim kritičarima je kancelarka Angela Merkel, koja je u nedjelju u rijetkom televizijskom intervjuu pozvala regionalne čelnike da poštuju dogovorena ograničenja.

“Ne znam jesu li testiranje i shopping pravi odgovor na ovo što se sada događa”, kazala je, napomenuvši da čak i u Tuebingenu stopa zaraze raste unatoč tisućama testova.

Merkel i premijeri 16 njemačkih saveznih pokrajina dogovorili su početkom ožujka da se povući ‘kočnicu’ i ponovno uvesti restrikcije ako prijeđu granicu od 100 novozaraženih na 100.000 stanovnika u sedam dana, što je trenutačno slučaj u većini zemlje. No mnogi regionalni čelnici oklijevaju uvesti stroža zatvaranja.

Ispred slikovite gradske vijećnice u Tuebingenu, na trgu okruženom šarenim zgradama, ljudi čekaju u redu od ranoga jutra da bi se testirali. Gotovo 50.000 testova provedeno je u dva tjedna, kazala je liječnica Lisa Federle, jedna od inicijatora projekta, koji prati Sveučilište u Tuebingenu.

“Imamo dovoljno testova”, rekla je, dodajući da “moraju nešto učiniti jer ljudi više ne prihvaćaju” restrikcije. “Mislim da je bitno sigurnije okupljati se vani nakon što ste se testirali, nego se sastajati kod kuće”, kazala je.

Gradonačelnik Tuebingena Boris Palmer, iz Zelene stranke, rekao je da je projekt pružio nadu poduzetnicima koji su sve očajniji. Premda je incidencija u ponedjeljak iznosila 98 u odnosu na 41 prije dva tjedna, istaknuo je da to povećanje “nije nimalo brže nego drugdje u zemlji”. Ali grad od 90.000 stanovnika postao je žrtva vlastita uspjeha, jer je intenzivna medijska pozornost privukla velik broj jednodnevnih posjetitelja iz drugih dijelova zemlje.

Lokalne vlasti zbog toga su ograničile broj turista koji mogu koristiti dnevnu propusnicu. Rene (36) i njegova djevojka vozili su se 100 kilometara kako bi proslavili njezin rođendan u Tuebingenu. “Sada idemo na fini obrok”, rekao je. “Samo smo htjeli učiniti nešto posebno”.

Shema će trajati do 18. travnja, a Federle misli da je već uspješna. “Ljudi mogu vidjeti da samo ne zatvaramo nego da pokušavamo pronaći i drugi način”.

Kineski grad odredio kućnu karantenu zbog novih slučajeva COVID-a

7:10 – Grad Ruili na jugozapadu Kine, koji graniči s Mijanmarom, uveo je u srijedu jednotjednu kućnu karantenu za stanovnike gradskog područja i masovno testiranje na COVID, nakon što je prijavljeno šest novih slučajeva lokalnog prenosa koronavirusa. Zdravstvene vlasti u provinciji Yunnan, gdje se nalazi Ruili, rekle su da se pojavilo šest novih slučajeva među kineskim državljanima, dok su tri asimptomatska pacijenta zaražena koronavirusom, ali bez simptoma, državljani Mjanmara.

Novi pacijenti otkriveni su nakon rutinskog testa nukleinske kiseline ključne gradske populacije, navodi se u priopćenju zdravstvene komisije Yunnan. Ruili će u srijedu izvršiti mjere protiv ilegalnih prijelaza granice, stoji u izjavi gradske vlade koju su objavile vlasti Komunističke partije provincije Yunnan. Grad će omogućiti samo osobama s negativnim testom COVID-19 da napuste Ruili i savjetovat će sve ljude i vozila koja dolaze u grad da se vrate.

Grad je ključna tranzitna točka za provinciju Yunnan, koja se trudila nadzirati neravnu granicu dugu četiri tisuće kilometara s Laosom, Mjanmarom i Vijetnamom radi ilegalne imigracije usred vala neovlaštenih prijelaza prošle godine. Ruili je prošle godine uveo slične mjere nakon što su u gradu otkrivene uvožene infekcije iz Mjanmara.

SEF: Pandemija gurnula rodnu ravnopravnost generaciju natrag

7:10 – Žene će postići jednakost s muškarcima tek sredinom sljedećeg stoljeća jer ih pandemija COVID-19 najviše pogađa, navodi se u izvješću Svjetskog ekonomskog foruma (SEF) objavljenom u srijedu. Pandemija je iz temelja utjecala na ravnopravnost spolova i na radnom mjestu i u kući, što je unazadilo godine napretka, rekla je direktorica SEF-a Saadia Zahidi.

Godišnje izvješće procjenjuje da se razlike u rodnom položaju neće izjednačiti za još 135,6 godina, u odnosu na 99,5 godina ranije. Do zastoja dolazi jer su žene češće zaposlene u sektorima pogođenim “lockdownom“, a dodatno ih pritišću brige kod kuće, navodi se.

SEF je citirao podatke Međunarodne organizacije rada koji pokazuju da su žene više gubile posao jer češće rade u sektorima poremećenim blokadama, kao što je potrošački sektor. Sveukupno gledano, Island je rangiran kao rodno najravnopravnija zemlja, a zapadna Europa kao rodno najravnopravnija regija. Najveći jaz između spolova očit je na području Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike, navodi se u izvješću.

Nove mjere u Hrvatskoj

Jučer – U srijedu će Nacionalni stožer predstaviti mjere koje će vrijediti od 1. travnja, pri čemu će ipak biti promjena i kad su u pitanju mjere na razini cijele Hrvatske. Naime, na nacionalnoj razini Stožer će postrožiti mjere u dva segmenta, sport u zatvorenom te dječje igraonice i radionice koje bi također privremeno trebale biti zatvorene. Plesne škole su od ranije zatvorene, a teretane bi trebale ostati otvorene.

Od 1.4. na snagu će stupiti još jedna promjena u mjerama koja se tiče novih pravila za prelazak granice. U Hrvatsku će se odsad moći ući s negativnim PCR ili nekim od antigenskih testova koje u ovu svrhu priznaje i EU, ali i s potvrdom o cijepljenju ili potvrdom o preboljenju koronavirusa u posljednjih šest mjeseci.

Nacionalni stožer bi trebao i propisati preporuke pojačanog nadzora pridržavanja uvedenih nužnih epidemioloških mjera, što je zapravo nastavak uputa koje je Stožer već izdao lokalnim stožerima a tiče se većeg nadzora i strožeg kažnjavanja nepridržavanja mjera.

Još ranije se moglu čuti da ne Stožer zasad ne razmišlja o zatvaranju terasa, kao ni o skraćivanju radnog vremena kafića, no splitski stožer će zatražiti takvu odluku, a navodno će im to biti odobreno. Nove mjere predložit će i Šibensko-kninska županija, vjerojatno na tragu onih u Splitsko-dalmatinskoj. Predviđa se da bi i stožer Grada Zagreba mogao uvesti nove mjere, no mišljenja u tom stožeru su podijeljena. Sastanak zagrebačkog stožera održat će se danas u podne, a nakon toga će biti poznato više informacija. Nove mjere u Istri na snazi su već od srijede

Više doznajte OVDJE.