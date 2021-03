STOŽER DANAS PREDSTAVLJA NOVE, STROŽE MJERE: Bit će promjena na razini cijele Hrvatske – u fokusu su dva segmenta

Jučer je zabilježeno 1487 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 9622

Jučer je zabilježeno 1487 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, što daje ukupno 9622 aktivnih slučajeva

Na bolničkom liječenju je 1289 pacijenata, od čega je na respiratorima 127 osoba

Preminulo je 17 osoba, a oporavilo se 1138 ljudi

U svijetu je zabilježeno ukupno 128.158.699 slučajeva zaraze, a preminulo je 2.803.368 osoba, dok ih se oporavilo 72.732.774

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Sisačko-moslavačka županija: 18 novozaraženih

8:40 – U Sisačko-moslavačkoj županiji je 18 novozaraženih osoba. Riječ je o deset osoba s područja grada Siska, tri osoba s područja grada Novske, dvije osobe s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja općine Lekenik i jednoj osobi s područja općine Velika Ludina.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 79 novozaraženih

8:28 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je 79 novih slučaja zaraze koronavirusom. 43 novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, 8 novozaraženih osoba s područja je grada Daruvara, 5 novozaraženih osoba s područja je općine Šandrovac, po 4 novozaražene osobe s područja su grada Garešnice i općine Veliko Trojstvo, 3 novozaražene osobe s područja su općine Dežanovac, po 2 novozaražene osobe s područja su općina Zrinski Topolovac i Rovišće, a po jedna novozaražena osoba s područja je grada Čazme i općina Kapela, Ivanska, Hercegovac, Sirač, Končanica, Štefanje i Nova Rača.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 20 pacijenta zaraženih koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji je 11 pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 707 osoba.

Merkel, Putin i Macron razgovarali o Sputnjiku V

8:16 – Njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su u utorak o ruskom cjepivu protiv koronavirusa Sputnjiku V, prenijela je njemačka novinska agencija dpa. Troje čelnika razgovaralo je putem videoveze o ruskom cjepivu, rekao je glasnogovornik Merkel Steffen Seibert. Sputnjik V tek treba odobriti Europska agencija za lijekove (EMA).

“Ova se procjena odvija prema istim normama koje vrijede za sva ostala cjepiva”, prema Seibertu. Prema Kremlju, njih troje su razgovarali o “mogućim isporukama i zajedničkoj proizvodnji ovog cjepiva u zemljama EU-a”. Ruska farmaceutska tvrtka R-Pharm planira proizvoditi cjepivo u bavarskome gradu Illertissenu od lipnja ili srpnja.

EMA trenutno razmatra zahtjev za odobrenje Sputnjika V u EU. Očekuje se da će stručnjaci agencije posjetiti Rusiju u travnju kako bi ispitali proizvodnju i skladištenje cjepiva. Nakon toga, tvrtka se može prijaviti za odobrenje za tržište u bloku. Europska komisija trenutno nema ugovor o opskrbi Sputnjikom V.

Mađarska, članica EU-a, taj je korak preskočila i hitno odobrila rusko cjepivo. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je u utorak da Beč pregovara s Moskvom o otkupu doza.

Požeško-slavonska županija: 22 novozaraženih

7:42 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 104 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 93 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 13 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 478 osoba, a ukupno je testirano 34266 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 198 uzoraka, od kojih su 22 pozitivna. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Jednodnevne propusnice: Tuebingen se otvara unatoč trećem valu pandemije

7:30 – Njemačka se bori s trećim valom pandemije, ali život teče gotovo normalno u Tuebingenu, gdje svatko s negativnim testom može uživati u kupovini, kulturnim događajima ili restoranima na otvorenom. Dok se u zemlji vodi rasprava o tome jesu li potrebne strože mjere kako bi se usporilo širenje zaraze, povijesni sveučilišni grad nedaleko od Stuttgarta izabrao je drugačiji pristup otvorivši centre za besplatno testiranje na koronavirus koji izdaju dnevne propusnice onima čiji su rezultati negativni.

Propusnice omogućuju pristup raznim sadržajima. “Kupcima zaiskre oči kada uđu, konačno je ponovno malo normalno”, rekla je Sandra Pauli, koja je prije dva tjedna otvorila svoj dućan s predmetima za uređenje doma. “Svi su jako sretni”.

Uobičajena pravila o nošenju maski i poštivanju fizičke distance i dalje vrijede, rekla je Pauli, koja vjeruje da je shema brzog testiranja “jedini način za život s koronavirusom” koji omogućuje da trgovine budu otvorene i da ljudi mogu ići u kazalište i muzeje. Ostatak zemlje pažljivo prati Tuebingenov model i niz gradova planira slične eksperimente.

Središnji grad Weimar već je otvorio trgovine i muzeje onima koji dođu s negativnim testom. Mala pokrajina Saarska otišla je i dalje i želi ukinuti karantenu 6. travnja, koristeći kombinaciju brzih antigenskih testova i higijenskih mjera kako bi otvorila kina, teretane i restorane na otvorenom.

Ali trend ne prolazi bez kontroverzi u vrijeme kada znanstvenici upozoravaju da nove, zaraznije varijante virusa prijete eksplozijom broja zaraženih u tjednima koji dolaze. Među najglasnijim kritičarima je kancelarka Angela Merkel, koja je u nedjelju u rijetkom televizijskom intervjuu pozvala regionalne čelnike da poštuju dogovorena ograničenja.

“Ne znam jesu li testiranje i shopping pravi odgovor na ovo što se sada događa”, kazala je, napomenuvši da čak i u Tuebingenu stopa zaraze raste unatoč tisućama testova.

Merkel i premijeri 16 njemačkih saveznih pokrajina dogovorili su početkom ožujka da se povući ‘kočnicu’ i ponovno uvesti restrikcije ako prijeđu granicu od 100 novozaraženih na 100.000 stanovnika u sedam dana, što je trenutačno slučaj u većini zemlje. No mnogi regionalni čelnici oklijevaju uvesti stroža zatvaranja.

Ispred slikovite gradske vijećnice u Tuebingenu, na trgu okruženom šarenim zgradama, ljudi čekaju u redu od ranoga jutra da bi se testirali. Gotovo 50.000 testova provedeno je u dva tjedna, kazala je liječnica Lisa Federle, jedna od inicijatora projekta, koji prati Sveučilište u Tuebingenu.

“Imamo dovoljno testova”, rekla je, dodajući da “moraju nešto učiniti jer ljudi više ne prihvaćaju” restrikcije. “Mislim da je bitno sigurnije okupljati se vani nakon što ste se testirali, nego se sastajati kod kuće”, kazala je.

Gradonačelnik Tuebingena Boris Palmer, iz Zelene stranke, rekao je da je projekt pružio nadu poduzetnicima koji su sve očajniji. Premda je incidencija u ponedjeljak iznosila 98 u odnosu na 41 prije dva tjedna, istaknuo je da to povećanje “nije nimalo brže nego drugdje u zemlji”. Ali grad od 90.000 stanovnika postao je žrtva vlastita uspjeha, jer je intenzivna medijska pozornost privukla velik broj jednodnevnih posjetitelja iz drugih dijelova zemlje.

Lokalne vlasti zbog toga su ograničile broj turista koji mogu koristiti dnevnu propusnicu. Rene (36) i njegova djevojka vozili su se 100 kilometara kako bi proslavili njezin rođendan u Tuebingenu. “Sada idemo na fini obrok”, rekao je. “Samo smo htjeli učiniti nešto posebno”.

Shema će trajati do 18. travnja, a Federle misli da je već uspješna. “Ljudi mogu vidjeti da samo ne zatvaramo nego da pokušavamo pronaći i drugi način”.

Kineski grad odredio kućnu karantenu zbog novih slučajeva COVID-a

7:10 – Grad Ruili na jugozapadu Kine, koji graniči s Mijanmarom, uveo je u srijedu jednotjednu kućnu karantenu za stanovnike gradskog područja i masovno testiranje na COVID, nakon što je prijavljeno šest novih slučajeva lokalnog prenosa koronavirusa. Zdravstvene vlasti u provinciji Yunnan, gdje se nalazi Ruili, rekle su da se pojavilo šest novih slučajeva među kineskim državljanima, dok su tri asimptomatska pacijenta zaražena koronavirusom, ali bez simptoma, državljani Mjanmara.

Novi pacijenti otkriveni su nakon rutinskog testa nukleinske kiseline ključne gradske populacije, navodi se u priopćenju zdravstvene komisije Yunnan. Ruili će u srijedu izvršiti mjere protiv ilegalnih prijelaza granice, stoji u izjavi gradske vlade koju su objavile vlasti Komunističke partije provincije Yunnan. Grad će omogućiti samo osobama s negativnim testom COVID-19 da napuste Ruili i savjetovat će sve ljude i vozila koja dolaze u grad da se vrate.

Grad je ključna tranzitna točka za provinciju Yunnan, koja se trudila nadzirati neravnu granicu dugu četiri tisuće kilometara s Laosom, Mjanmarom i Vijetnamom radi ilegalne imigracije usred vala neovlaštenih prijelaza prošle godine. Ruili je prošle godine uveo slične mjere nakon što su u gradu otkrivene uvožene infekcije iz Mjanmara.

SEF: Pandemija gurnula rodnu ravnopravnost generaciju natrag

7:10 – Žene će postići jednakost s muškarcima tek sredinom sljedećeg stoljeća jer ih pandemija COVID-19 najviše pogađa, navodi se u izvješću Svjetskog ekonomskog foruma (SEF) objavljenom u srijedu. Pandemija je iz temelja utjecala na ravnopravnost spolova i na radnom mjestu i u kući, što je unazadilo godine napretka, rekla je direktorica SEF-a Saadia Zahidi.

Godišnje izvješće procjenjuje da se razlike u rodnom položaju neće izjednačiti za još 135,6 godina, u odnosu na 99,5 godina ranije. Do zastoja dolazi jer su žene češće zaposlene u sektorima pogođenim “lockdownom“, a dodatno ih pritišću brige kod kuće, navodi se.

SEF je citirao podatke Međunarodne organizacije rada koji pokazuju da su žene više gubile posao jer češće rade u sektorima poremećenim blokadama, kao što je potrošački sektor. Sveukupno gledano, Island je rangiran kao rodno najravnopravnija zemlja, a zapadna Europa kao rodno najravnopravnija regija. Najveći jaz između spolova očit je na području Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike, navodi se u izvješću.

Nove mjere u Hrvatskoj

Jučer – U srijedu će Nacionalni stožer predstaviti mjere koje će vrijediti od 1. travnja, pri čemu će ipak biti promjena i kad su u pitanju mjere na razini cijele Hrvatske. Naime, na nacionalnoj razini Stožer će postrožiti mjere u dva segmenta, sport u zatvorenom te dječje igraonice i radionice koje bi također privremeno trebale biti zatvorene. Plesne škole su od ranije zatvorene, a teretane bi trebale ostati otvorene.

Od 1.4. na snagu će stupiti još jedna promjena u mjerama koja se tiče novih pravila za prelazak granice. U Hrvatsku će se odsad moći ući s negativnim PCR ili nekim od antigenskih testova koje u ovu svrhu priznaje i EU, ali i s potvrdom o cijepljenju ili potvrdom o preboljenju koronavirusa u posljednjih šest mjeseci.

Nacionalni stožer bi trebao i propisati preporuke pojačanog nadzora pridržavanja uvedenih nužnih epidemioloških mjera, što je zapravo nastavak uputa koje je Stožer već izdao lokalnim stožerima a tiče se većeg nadzora i strožeg kažnjavanja nepridržavanja mjera.

Još ranije se moglu čuti da ne Stožer zasad ne razmišlja o zatvaranju terasa, kao ni o skraćivanju radnog vremena kafića, no splitski stožer će zatražiti takvu odluku, a navodno će im to biti odobreno. Nove mjere predložit će i Šibensko-kninska županija, vjerojatno na tragu onih u Splitsko-dalmatinskoj. Predviđa se da bi i stožer Grada Zagreba mogao uvesti nove mjere, no mišljenja u tom stožeru su podijeljena. Sastanak zagrebačkog stožera održat će se danas u podne, a nakon toga će biti poznato više informacija. Nove mjere u Istri na snazi su već od srijede

Više doznajte OVDJE.