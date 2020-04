STOŽER CIVILNE ZAŠTITE NEĆE POPUŠTATI MJERE BEZ POTREBE: ‘Svaki rizik ima svoj izgled i to treba pratiti’

Zamjenik načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite Damir Trut, pojasnio je kako stožer planira popuštanje mjera te pojasnio relaksaciju e-propusnica, potencijalno otvaranje frizerskih salona i kažnjavanje otvorenih ugostiteljskih objekata

Ovih dana je aktualna tema ublažavanje nekih mjera donesenih kako bi se spriječilo širenje koronavirusa među populacijom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je već najavio popuštanje jednog dijela mjera dok je za ostale iznio rokove do kojih će one biti na snazi. Njegov pomoćnik i zamjenik načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite Damir Trut je u Dnevniku N1 televizije potvrdio kako će Nacionalni stožer civilne zaštite i dalje pratiti epidemiološku situaciju.

“Mi o svemu tome promišljamo. Nacionalni stožer će i dalje pratiti aktivnosti i trendove i sukladno njima donositi odluke. Svaki rizik ima svoj izgled i pitanje te to treba pratiti. Što se tiče e-propusnica one se ne ukidaju, samo se na razini županija daje mogućnost da županijski stožeri cijelu županiju proglase slobodnom zonom za putovanje. Građani sada ne mogu napuštati mjesto prebivališta, a sada će to biti na razini županije da odluče”, rekao je Trut.

Delikatna je situacija putovanje između Grada Zagreba i Zagrebačke županije, no Trut smatra da njihovi stožeri civilne zaštite razgovorom trebaju doći do funkcionalnog rješenja kako to spojiti.

Najveća razina zaštite socijalnih kontakata

Trut je komentirao i potencijalno otvaranje frizerskih salona te je potvrdio kako zaštitne opreme ima dovoljno i kako će je biti još i više.

“Apsolutno kada dođe do toga, trebat će postići najveću razinu i mjere zaštite socijalnih kontakata da ne bi došlo do prenošenja virusa”, komentirao je Trut otvaranje frizerskih salona te dodao: “Što se zaštitnih sredstava tiče, Vlada Republike Hrvatske osigurala je zaštitna sredstva za sve radnike i službe kojima su ona potrebna. Sutra dolazi novi avion iz Kine s oko 68 tona zaštitne opreme koja će biti proslijeđena službama.”

340 onih koji su radili, a nisu smjeli

Usprkos zabranama, ima onih koji i dalje rade, a ne smiju. Najviše se radi o kafićima, a Trut je pojasnio što se događa s takvim mjestima te koliko je dosad izrečeno kazni.

“Sve informacije koje dobijemo, a govore o takvim situacijama mi provjeravamo. Zadnja brojka koju znam od prije nekih tjedan dana jest da je oko 340 takvih mjera izrečeno”, zaključio je Trut.

