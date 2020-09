STOŽER ĆE OVOM MJEROM DOSLOVNO UŠUTKATI UGOSTITELJE: ‘Kad sam čuo, mislio sam da je zaje***cija. Mogu nas mirne duše i zatvorit!’

Nakon što je Nacionalni stožer civilne zaštite najavio razmatranje uvođenja smanjenja buke u kafićima i klubovima kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, splitski ugostitelji negoduju te smatraju da nakon te odluke mogu jedino zatvoriti svoje lokale

Nacionalni stožer civilne zaštite pokušat će dogovoriti s predstavnicima ugostitelja smanjenje buke u ugostiteljskim objektima te smanjenje decibela iz zvučnika što bi “snizilo” ton razgovora posjetitelja. Budući da se koronavirus širi uglavnom kapljično, dijelom i aerosolom, svako pojačavanje govora ili vika pomažu u širenju. Stožer procjenjuje da bi se tišom glazbom i tišim razgovorom smanjila snaga širenja koronavirusa.

Na ovu najavu, ugostitelji, ionako ogorčeni zbog ranijih mjera Stožera koje im brane rad po noći te Vladinog ignoriranja njihovih zahtjeva, ovog su puta, dok još mogu, glasno verbalno artikulirali svoje mišljenje.

“Kad sam čuo to što govore, najprije sam mislio da je, s oproštenjem, zaje***cija. Ali ne, stvarno se Capak naslanja na teoriju da se virus jače širi što je glazba glasnija! Nevjerojatno, ali istinito. Nama je i bez ovih mjera zima bila – korona. Sad nas je najprije ubilo s radnim vremenom i razmakom stolova, a kad nam ukinu i svirke koje smo planirali početi uvoditi lagano sa zahladnjenjem, mogu nas mirne duše i zatvorit’! Naravno, ispoštovat ćemo mjere Stožera ma kako bizarno zvučale, ali ne znam koliko ćemo moći uopće izdržati. Ovo je suludo! Samo da što prije prođe ova noćna mora i svane zora”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju splitski ugostitelj Sandro Jelavić, kojeg je ova vijest zatekla u jeku priprema za uvođenje žive glazbe u ponudu.

Tihe mise u kafićima

Nije lako niti ugostiteljima koji imaju više objekata, ali različitih tematika. Njihovi vlasnici sada zamišljaju propast, jer nemoguće je zamisliti kafić ili klub bez glazbe.

“U šoku sam, u stvari u zadnje sam vrijeme čak i očvrsnuo, navikao na razne udarce kojima Stožer zatire život u gradu i državi. Neću ulaziti u znanost, nisam znanstvenik pa ne želim tvrditi da nije istina da razina decibela utječe na razmnožavanje virusa, ali s moje strane mogu reći da sve skupa držim nelogičnim, pretjeranim. Pa mi smo svi na korak do zatvaranja, ostaje nam samo opcija posluživanja hrane i ‘tiha misa’! Morat ćemo ukinuti čak i naše čuvene karaoke, ritam je mirniji ali ovo ‘novo normalno’ je financijski neodrživo. U sezoni nismo zaposlili dodatnih šezdeset ljudi, pazite, to je šezdeset plaća za nečije familije, šezdeset ljudskih sudbina! Dakle sad imamo dvostruko manje zaposlenih nego što bi ih imali, ukupno 120 ljudi. Ovih šezdesetak koji, pak, rade, također su ugroženi. To me najviše boli, pred nama je duga zima, sedam neizvjesnih mjeseci. A omča se sve više steže”, rekao je Vedran Kaćunić, direktor F-grupe u čijem je vlasništvu nekoliko popularnih splitskih klubova i kafića.

Ozbiljno shvatili jedno istraživanje

Čak i oni kafići koji ne računaju na dobru turističku sezonu i velik priljev gostiju u Split, ne mogu podnijeti nove mjere Stožera. Vlasnik jednog od njih, sarkastično je obećao uvesti vlastite epidemiološke mjere.

“Ljeta su nama korona i bez korone, radimo tada samo nećak Riki i ja, jedva se izvučemo, s minusom kojega onda pokrpamo preko zime. Versi je okupljalište više-manje iste klijentele, stalnih gostiju koji nisu konfliktni i vole dobru muziku. E od sad više nema te muzike, jedino da podilimo svima slušalice na ulazu i masku ka u bolnici, da ne mogu niti slušat’ niti pričat’! Ne mogu virovat’ da se stvarno uvodi ta mjera, ne znam bi li se smija ili plaka. Sve mi se čini da ću se morat’ prekvalificirat’, a lokal zaključat'”, rekao je Renco Petrošić, vlasnik noćnog kluba na Bačvicama.

Do 7. listopada traje mjera Stožera civilne zaštite o zabrani rada ugostiteljskih objekata nakon ponoći. Ova će mjera, ako bude uvedena, trajati najmanje 14 dana nakon uvođenja. Po domaćim propisima, u ugostiteljskim objektima u kojima glazba ne spada u minimalne uvjete, buka iz zvučnika smije dosezati najviše 65 decibela. Znanstvenici sa Sveučilišta u Kaliforniji nedavno su objavili istraživanje po kojem kako povećanje glasnoće za 35 decibela, odnosno razliku između šaptanja i vike, odašilje 50 puta više čestica koronavirusa iz nečijih usta. To je Stožer, očito vrlo ozbiljno shvatio.

