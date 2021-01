STOŽER ĆE BITI AKTIVAN 24 SATA DNEVNO; Župan Žinić: ‘Ovo je možda velika prilika da se ovaj prostor revitalizira’

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved bit će na vrhu posebnog Stožera za obnovu potresom pogođenih područja

Na sjednici Vlade koja je održana u ponedjeljak između ostalog je donesena odluka o osnivanju posebnog Stožera za obnovu potresom pogođenih područja. Na čelu stožera bit će ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

“Na vrhu piramide je Tomo Medved, glavni čovjek za koordinaciju svih aktivnosti na potresu pogođenim područjima. Sve ono što Zakon podrazumijeva primjenjuje se jednako na potpredsjednika Medveda u ovom geografski omeđenom području, kao što to ministar Božinović ima inače. To znači da sve službe moraju biti u uskoj suradnji s Medvedom, a on će raditi na dijalogu da se sve riješi”, rekao je danas premijer Andrej Plenković na posebnoj konferenciji za novinare održanoj neposredno nakon sjednice Vlade.

‘NI CRIJEP NIJE SMIO OTPASTI, A IMAMO MRTVIH’: Razorene kuće uopće nisu imale armature; Arhitekt: ‘To je kriminal’

Bit će aktivan 24 sata dnevno

Medved je u obraćanju medijima nakon prvog sastanka novog Stožera u Petrinji naglasio kako djelovanje Stožera podupire organizaciju županijskog, gradskog i drugih stožera. “Održali smo prvi sastanak koordinacije. Primili smo izvješća o sanaciji koja je do sada učinjena na području pogođenom potresu. Čuli smo izvješća župana, gradonačelnice Siska, Gline i Petrinje”, kazao je ministar Medved.

Naglasio je da Stožer od ovog trenutka bit će aktivan tijekom 24 sata dnevno. “Svi potrebni podaci o osobama i kontakti iz Stožera bit će javno dostupni kako bi svi koji trebaju mogli dobiti Stožer i informirati se. Stožer planira i naredne operacije, to su one sustavne mjere vezane za obnove. U skladu s tim, Stožer će odgovarati i nositi se sa svim izazovima koji su pred nama i opravdati povjerenje”, naglasio je Medved.

Medved se osvrnuo i na obnovljene kuće nakon rata koje su srušene u potresu. “Svjedočili ste da je dio tih objekata koji je u organiziranoj obnovi nakon Domovinskog rata doživio oštećenja, a s obzirom na to da su najavljene istražne radnje, ja ih dalje ne bih komentirao. Prepuštamo nadležnim tijelima da utvrde u kojoj mjeri je točno da kvaliteta radnje nije na razini na kojoj je trebalo biti”, rekao je Medved.

OPET POTRES KOD GLINE, 3.3 PREMA RICHTERU: ‘Čudan potres, prvo udar pa onda podrhtavanje. Kao eksplozija’

Revitalizacija prostora

Župan Ivo Žinić naglasio je kako je trenutno najveći problem doprema smještaja i podjela hrane. “Osim obnove, mi već razmišljamo o revitalizaciji ovog prostora. Ovo je možda velika prilika da se ovaj prostor revitalizira”, ustvrdio je.

“Vlada i ovim putem želi iskazati jasnu pomoć prema narodu. Ovaj je potres zahvatio 12 od 19 jedinica lokalne samouprave, 4 velika grada, gotovo 116 000 stanovnika je zahvatilo. Oštećeno je 30 crkava, 10 teško srušeno, 11 škola je neupotrebljivo. Velike su štete i na gospodarstvu, velike su materijalne i ljudske štete”, rekao je Žinić.

‘DOGODILO SE NEŠTO KRIMINALNO’: Uskok traži istragu o poslijeratnoj obnovi petrinjskog područja; Vanđelić: ‘Neće biti milosti’

Veliki broj neuporabljivih objekata

Ministar Darko Horvat je naglasio da je više je od 17.500 zahtjeva za pregled statičara stiglo putem aplikacije. Od 5,5 tisuća pregledanih objekata gotovo 30% je neuporabljivih, dodao je. Rekao je kako je od gradonačelnika i načelnika općina zatraženo da se od vlasnika objekata s crvenom naljepnicom ili znakom x što prije dobije dozvola za rušenje kako ne bi došlo do novih ozljeda ili smrtnih slučajeva.

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević rekao je kako su predstavnici iz ministarstva iznijeli neke konkretne prijedloge što će raditi i što je u planu: “Dobro smo započeli, ali pred nama je puno posla. Imamo odgovornost da vratimo život na ovo područje”.

SEIZMOLOG KUK OBJASNIO ZAŠTO SE TLO U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ I DALJE TRESE: ‘Još uvijek smo na početku serije…’