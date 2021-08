U Splitu i Trilju organizirana je karantena za turiste koji ljetuju u Dalmaciji, a za koje je testiranjem utvrđeno da su pozitivni na covid-19.

"Ne mogu nikud iz sobe, ali se zato, neplanirano, dodatno odmore. Ostave im se namirnice na stolu na hodniku i pokuca na vrata sobe. Iziđu, uzmu što im treba i vrate se unutra. I tako deset dana", kazao je za Slobodnu Dalmaciju Andrej Kovač, koordinator karantena u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U karanteni najviše Britanaca, Francuza, Portugalaca...

"Naravno, nema plaže, ali se sunčaju na balkonima. Surfaju po internetu, gledaju televiziju, čitaju… Zadovoljni su. Mi im svakako želimo olakšati pa smo im na usluzi za sve što im treba", dodao je Kovač.

Mnogi tuisti u karanteni naručuju obroke preko dostavnih službi.

"Dostavljači dođu do recepcije, a mi preuzimamo narudžbe i nosimo ih pred njihove sobe. Plaćaju karticama, beskontaktno je sve… Voljeli bi popiti i malo alkohola, ali to im ne smijemo dopustiti. Kad iziđu, svi su sretni i zadovoljni, ne prave probleme. Pristojni su ljudi, žele to što prije odraditi i otići kući", objasnio je Kovač.

Prema evidenciji splitske karantene, najviše je zaraženih turista iz Velike Britanije, Francuske, Portugala i Španjolske.

'Kad odrade desetodnevnu karantenu mogu kući'

Dodatni problem je i to što ne mogu koristiti javni prijevoz.

"Kad, preko županijskog Crvenog križa, dobijemo dojavu o zaraženom turistu, odlazimo po njega vozilom u kojemu postoji zaštitna pregrada između vozača i putnika, i odvozimo ga u karantenu. Kad odrade desetodnevnu karantenu, koja počinje točno u ponoć od dana utvrđivanja zaraze i završava desetog dana u ponoć, od epidemiologa dobiju potvrdu na engleskome da su je odradili i mogu napustiti zemlju", pojasnio je Kovač za Slobodnu Dalmaciju.

Od konca lipnja do danas kroz splitsku karantenu već je prošlo stotinjak turista.