STOPOSTOTNOG INVALIDA POTJERALI ‘KAO PSA’ IZ LABINSKE FINE: Nije imao masku, iako je po odluci Stožera ni nije morao nositi

Suprotno odluci Stožera, stopostotnom invalidu onemogućen je ulaz u labinsku Finu jer nije imao masku

Stopostotni je invalid s tjelesnim oštećenjem koji je iz zdravstvenih razloga oslobođen nošenja zaštitnih maski za lice, Boris Rajković, iz Brgoda pored Labina ispričao svoje neugodno iskustvo za Glas Istre. Naime, ovaj zaposlenik poslovnice Erste banke u Labinu u kojoj radi kao administrator i upoznat je s mjerama, u ponedjeljak ujutro nije mogao ući u labinsku Finu bez maske, iako je toga oslobođen kao stopostotni invalid. “Potjerali su me vani, kao psa”, kaže Rajković.

Novinarima Glasa Istre pokazao je rješenje o utvrđenom stopostotnom invaliditetu, kao i Odluku nacionalnog stožera civilne zaštite u kojoj je navedeno koje su sve osobe oslobođene nošenja maski. Rajkoviću je nakon operacije glave oduzeta lijeva strana tijela, odnosno lijeva ruka i lijeva noga dok na lijevo oko ne vidi.

Nisu znali za odluku Stožera

“U ponedjeljak oko 8.45 sati išao sam u Finu u Labinu kako bih platio neki račun koji sam morao platiti do 12 sati. Međutim, zaštitar me ljubazno zaustavio i skrenuo mi pozornost da bez maske ne mogu ući. Rekao sam mu da sam po odluci Nacionalnog stožera kao stopostotni invalid s tjelesnim oštećenjem oslobođen nošenja maski.

Zaštitar je pozvao voditeljicu Fine Gordanu Licul koja je izašla vani i pitala me gdje mi je maska. I njoj sam ponovio isto, odnosno razlog zbog kojeg ne moram nositi masku. Ona mi je na to ipak odgovorila da me ne može pustiti unutra, a ja sam joj odvratio da ću zvati njihovu centralu u Puli i obavijestiti medije. Vidio sam, naime, da oni nemaju pojma o odluci Nacionalnog stožera kojom se određene osobe oslobađaju nošenja maskica”, rekao je za Glas Istre Rajković koji je posebno osjetljiv u ovakvim situacijama. cijela ga je situacija naljutila i povrijedila.

