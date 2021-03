STOPIRAN POSAO U SPLITU VRIJEDAN 62 MILIJUNA KUNA: Najavili ga kao projekt uštede – jedna lampa koštala bi preko tri tisuće kn

Još prošle godine najavljivana kao veliki projekt uštede, trebala je biti izglasana na posljednjem sazivu ovog gradskog vijeća

Politika je presudila – stopirana je zamjena javne rasvjete u gradu Splitu vrijedna čak 62 milijuna kuna. Još prošle godine najavljivana kao veliki projekt uštede, trebala je biti izglasana na posljednjem sazivu ovog gradskog vijeća. No skupi projekt gradonačelnika Andre Krstulovića Opare zaustavio je splitski odbor HDZ-a na čelu s Vicom Mihanovićem koji ga želi zamijeniti, javlja RTL.

Žarulja po žarulja i nova gradska rasvjeta trebala je koštati 62 milijuna kuna. Obnova ne uključuje izmjenu rasvjetnih stupova, ni električnih instalacija, već zamjenu običnih sa LED žaruljama. Na skupi projekt gradske vlasti u odlasku upozorio je vijećnik stranke Pametno.

“Kada se izdvoji dio novca koji je otišao na rekonstrukciju rasvjete Marjanskog tunela, ispada da bi svaku svjetiljku platili preko tri tisuće kuna što mi se čini poprilično puno novca. Ako usporedimo grad Samobor koji je zamijenio 7800 svjetiljki za 10 milijuna kuna, a mi mijenjamo 15 tisuća svjetiljki znači – računica je vrlo jasna”, rekao je gradski vijećnik Splita Jakov Prkić.

Što kažu građani?

Ima li uštede prilikom zamjene za štedne žarulje za toliki iznos RTL je pitao i građane. “Sve što se uloži u njega to je nula koliko naš taj Split zaslužuje”, rekla je Sofija. “To je malo ipak puno previše. Pazite, svatko ima svoja razmišljanja. Ja se u to puno ne razumijem, ali meni se čini da je to ipak malo previše”, smatra Nena. “Valjda je išla javna nabava, više ponuda, ako je sve transparetno…ako nije onda obustava i to je to”, kazala je Lara.

Ovog tjedna projekt je zaustavio i to ni manje ni više nego gradski odbor HDZ-a, na čelu s kandidatom za gradonačelnika. “Pa zadnja sjednica gradskog vijeća nije trenutak za donošenje ovako važne i na 10 godina obvezujuće odluke za Grada Split. Smatram da je politički odgovorno i pošteno prema građanima Splita da o tome odlučuje buduća gradska vlast”, rekao je kandidat za gradonačelnika HDZ-a i predsjednik GO HDZ-a Split Vice Mihanović.

Opara bez komentara

Točka o izmjeni javne rasvjete povučena je sa rasporeda sjednice gradskog vijeća, a gradonačelnik Andro Krstulović Opara nije bio raspoložen za komentar stopiranja svog kapitalnog projekta.

“Očito u gradskom odboru HDZ-a znaju zašto su zaustavili projekt, eto samo to mogu reći”, smatra Prkić. Modernizacija javne rasvjete ipak će čekati novi sastav gradskog vijeća, a splitske ulice, trgovi i parkovi još neko vrijeme neće štedljivo svjetliti.