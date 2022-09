Bivši istarski župan, europarlamentarac i čelnik IDS-a Ivan Jakovčić prodao je selo Sveti Juraj iznad Grožnjana, a kupac je Željko Miljanić, riječki poduzetnik i osnivač stomatološke tvrtke Rident, potvrdio je Hini u srijedu Jakovčić.

"Mislim, to lažno zovu selo, to su tri kuće, ali ima crkvicu koja nije u njegovom vlasništvu nego u državnom vlasništvu. Beskrajno mi je žao jer sam tamo znao dolazit, imao je likovne kolonije, dolazili su umjetnici iz cijele Hrvatske i zbilja ozbiljna je bila kolonija, moram ga nazvat tek sam stigao, pa ću ga pitat što je, zašto", rekao je Zagrepčanin i slikar Vatroslav Kuliš za RTL.

Na pitanje RTL-a zašto je to napravio, Jakovičić je rekao: "Prodao sam selo Sveti Juraj gospodinu Željku Miljaniću, mom dragom prijatelju, uglednom gospodinu iz Rijeke. Ja ću se posvetiti isto razvoju ruralnog turizma, ali posebno proizvodnji istarske malvazije i terana i maslinovog ulja", objasnio je Ivan Jakovčić.

Kolika je cijena?

Bivši istarski župan kupio je selo 2008. godine i ovdje se bavio poljoprivredom, a najpoznatiji od njegovih proizvoda je autohtoni češnjak. "Cijenu ja ne skrivam, ali u ovom trenutku neću to objavljivati, zato što nema dogovor s njim da objavim tu cijenu. Sve će se vidjet uostalom i u poreznoj upravi", kaže Jakovčić.

"Vjerujem da ću svoje vino predstaviti na slijedećoj Vinistri. Svi znaju da volim i jedno i drugo odnosno i vino i ulje, da sam puno napravio za Istru u tom segmentu, kako se osobno bavim time a sada će mi to biti glavni prioritet i posao. Uz to, vjerojatno jedan dio aktivnosti i interesa mog djelovanja bit će usmjereno u turizam ali ne na klasični već na onu granu koja je vezana uz vino i ulje i sve ono što istarska poljoprivreda i ruralna Istra može ponuditi", istaknuo je u srijedu Hini Ivan Jakovčić.

Trenutno boravi u Bruxellesu gdje se susreo s bivšim kolegama iz parlamenta te ih je pozvao da posjete Istru već 24. rujna kada IDS organizira međunarodnu konferenciju o položaju žena usred pandemije i rata u Ukrajini, a koja će okupiti najznačajnije liberalne stranke.

Lokacija je super

Među stanovnicima obližnjeg Grožnjana to je jedna od zanimljivijih tema. "Tko god da je to kupio pretpostavljam da se usrećio, jer koliko sam čula na super je lokaciji, a općenito je mjesto lijepo i okolica isto", rekla je Lena Bezjak iz Buja.

"Prvi glas, nisam to znala. Znam ići odšetati do gore, to je nama tri kilometra, pogled, priroda", kazala je Tereza Pavlović Leko.