Svinjogojci u ovome trenutku po jednom tovljeniku od 120 kilograma gube 600, a tovljači junadi po grlu od oko 600 kilograma i 2500 kuna, alarmantne su brojke koje ovih dana iznose hrvatski stočari, piše u petak Večernji list.

S poremećajima izazvanim pandemijom koronavirusa, dugotrajnom sušom, enormnim rastom cijena žitarica i uljarica s kojima je stočna hrana poskupjela i 95 posto..., domaća je proizvodnja, upozoravaju, pred kolapsom.

Hrana poskupljuje, a kod nas cijena mesa nikad niža

Hrana poskupljuje svuda u svijetu, no kad je u pitanju meso, posebice svinjetina, cijene u nas nikad nisu bile niže zahvaljujući viškovima drugih članica EU koje se prelijevaju na naše tržište.

Burzovna cijena kilograma žive vage svega je 7 kuna što je neodrživo, upozorava Goran Jančo, predsjednik Saveza uzgajivača svinja Hrvatske, ističući kako pozdravlja mjere i osjetljivost vlade. No novčani iznosi koji su izdvojeni za ublažavanje trenutačne krize pokrit će samo dio gubitaka.

"Znamo da se ne može zabraniti uvoz iz drugih EU članica, niti država ima dovoljno novca da bi prevladali sve teškoće. No u pitanju je hrvatska samodostatnost koja će zbog ovakvih kriza biti još manja. Poljoprivrednu zemlju treba dati stočarima koji daju dodanu vrijednost poljoprivrednom proizvodu, a tako bi u budućnosti bili i manje osjetljivi na tržišne poremećaje", uvjeren je Jančo.

Interventna pomoć države nije dostatna

Kukuruz bi, primjerice, sami proizveli za 70-80 lipa umjesto da ga danas kupuju za 1,80 kn/kg. S njime se slaže i proizvođač tovne junadi Darko Celovec. Da je junetina sada i 5 kuna skuplja, tovljači bi, tvrdi, bili tek na nuli.

Cijene domaće junetine, kategorija koje ne uvozimo – u nas su zapravo rasle 5 do 10 posto, no kako uvozna teletina i govedina (mahom 3. kategorije) drže stare cijene, domaći se proizvođači boje kako bi se sa znatnijim poskupljenjem domaćeg mesa potrošači okrenuli jeftinoj piletini i svinjetini.

Svega 165 milijuna kuna interventne državne pomoći za kompletno stočarstvo, mljekarstvo, svinjogojstvo..., koliko je ovih dana najavilo Ministarstvo poljoprivrede, nedostatno je.

Glavni problem - nekonkurentnost u EU

Stočna hrana u proizvodnji junadi čini 60 do 70 posto troškova, što znači da će 40 milijuna od te svote za tovno govedarstvo pokriti gubitak od svega 400-tinjak kuna po grlu. Spominju se i mjere za zbrinjavanje stajskog gnoja..., no sve će to malo i teško riješiti glavni problem, a to je nekonkurentnost u EU.

Da su stočari dobili adekvatnu količinu poljoprivrednog zemljišta, o čemu pričamo već više od 20 godina, država sad ne bi ni trebala intervenirati. Nije se radilo ni na stočnom fondu pa tovljenike, svinje i telad, sada kupujemo vani i 30 posto skuplje – rekao je Celovec, donosi Večernji list.