ŠTO ‘ŽULJA’ ŠEKSA DA JE ODLUČIO TUŽITI HRVATSKU? Odvjetnik Nobilo: ‘Sumnjalo se da je pripremao udar na Tuđmana…’

Nobilo ne vjeruje da će predsjednik Zoran Milanović izabrati elegantno rješenje u slučaju izbora za predsjednika Vrhovnog suda

Komentirajući izbor za novog šefa Vrhovnog suda, nakon što je predsjednik Zoran Milanović izjavio da neće prihvatiti ni jednog od kandidata, odvjetnik Anto Nobilo danas je za N1 rekao da postoji hijerarhija prema kojoj se bira čovjek na to mjesto. “Nalazimo se u problematičnoj situaciji, gdje će obje strane imati dovoljno argumenata da se ukopaju u svoje pozicije”, dodao je.

Nobilo smatra da bi elegantan izlaz iz trenutne situacije bilo poništavanje natječaja za predsjednika Vrhovnog suda. “Ali, poznavajući predsjednika Milanovića ne vjerujem da će on izabrati taj mekani, elegantan izlaz. Moguće da će zaoštriti s Plenkovićem, ali da mu se to kompenzira na način da se podrži njegova kandidata. Moguće da je to taktika, blef da se podrži njegova kandidata”, rekao je Nobilo.

“Onaj tko je izabran kompromisom, on je kao sveta vodica, niti šteti niti koristi. Kad god su političke pozicije kompromisom nešto birale, nikad to nije ispalo. Treba nam netko tko će dinamizirati pravosuđe, napraviti nemir u pravosuđu i napraviti da se bolje radi. Ako bude kompromis, bit će to netko tko ne šteti ni jednom ni drugom i povijest nas uči da nikad nisu došli dinamični ljudi, nego upravo suprotno”, rekao je Nobilo.

Traži se konsenzus

Nobilo smatra da je dobro da Milanović pregovara i sa šefom SDP-a, Peđom Grbinom, i s premijerom Andrejem Plenkovićem. “Traži se konsenzus, ali na taj način predsjednik daje značaj oporbi, a hoće li se tome odazvati Plenković, koji je šef parlamentarne većine, ne znamo. Svaki konsenzus je dobar, ali na stručne i operativne funkcije kompromisa mora biti, ali po meni to neće donijeti ništa dobro”, rekao je Nobilo.

Spomenuo je i to da Vrhovni sud od siječnja nije ono što je nekad bio. “Kad se utvrdio Visoki kazneni sud, Vrhovni sud je izgubio većinu svoje moći, a to je ujednačavanje sudske prakse u Hrvatskoj. Na toj simboličkoj funkciji je jako važno tko će biti. Unutar pravosuđa postoji isti onaj klijentelizam, kao i u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ali je diskretniji, prigušeniji. Imamo zatvoreni sustav koji nije i koji se replicira unutar sebe i netko bi ga trebao provjetriti. Sama osoba šefa suda nije dovoljna”, rekao je Nobilo.

Problemi u pravosuđu

U hrvatskom pravosuđu odvjetnik vidi i dva velika problema koja se se svode na isto. “U gospodarskom kriminalu i u ratnim zločinima nekvalitetne su istrage, nedovoljno dokaza i u toj situaciji Državno odvjetništvo spušta prag osnovane sumnje i s nedovoljno dokaza i dižu se optužnice”, rekao je Nobilo.

Nobilo kaže kako misli da zna što stoji iza tužbe koju je Vladimir Šeks protiv Hrvatske podnio Europskom sudu za ljudska prava. “Šeksa žulja ono što je po nalogu Tuđmana Josip Perković radio. Uveli su operativnu akciju Sova, jer su sumnjali u lojalnost Šeksa, sumnjali su da špijunira za jednu stranu službu. On je bio izoliran u jednoj kući, sumnjalo se da je pripremao udar na Tuđmana kako bi ga smijenio i mislim da je zbog tih dokumenata, za koje zna još nekoliko ljudi koji su danas živi, Šeks uznemiren kako će ga povijest ocijeniti i želi znati što ima tamo. Što ima tamo Perković i Mustač znaju do detalja”, rekao je Nobilo.

