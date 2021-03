ŠTO ZAPRAVO ZNAČI PRODAJA LEDA? Ekonomski analitičar otkriva što sada slijedi: ‘Ne isključujem opciju da ugase neki pogon’

Govoreći o budućnosti Leda, Grubišić očekuje da će do nekih promjena doći, tako i do redukcija, te ne isključuje opciju da se neki od proizvodnih pogona u Hrvatskoj, Srbiji ili BiH ugasi: ‘Nitko neće to raditi da našteti dionicima vezanima na Ledo. Smatram da će djelatnici itekako imati dobre plaće, jer je potražnja za radnom snagom. Od Leda očekujem jednu pozitivnu priču’

Nakon što su Fortenova grupa i Nomad Foods Limited potpisali kupoprodajni ugovor za Poslovnu grupu zamrznute hrane, koja se sastoji od društava Ledo plus, Ledo Čitluk i Frikom te nekoliko manjih povezanih društava, ekonomski analitičar Andrej Grubišić pojasnio je što znači prodaja Leda te je gostujući u Novom danu N1 Televizije objasnio da je tom prodajom pokriven dug Fortenova grupe.

“Ako uzmemo da je roll up bio preko milijardu i nešto eura, onda je razvidno da će biti značajan dio postojećih obveza podmiren prodajom Leda. Istovremeno je doduše ekonomska logika ta d ase Fortenova grupa odriče i jednog značajnog dijela svog novčanog toka što ga je trebala generirati na eventualnom ostanku u vlasništvu Leda”.

‘Fantastičan potez Fortenove’

“U svakom slučaju, procijenjeno je ako imate kupca koji je spreman platiti 12 ili 13 puta kompanijinu postojeću operativnu zaradu, da je puno racionalnije i smislenije prodati taj biznis, nego ga samostalno dalje razvijati”, rekao je Grubišić te dodao: “Posebno ako se ima u vidu da su trenutni vlasnici Fortenove grupe skupina dominantno financijskih odnosno kreditnih institucija koje su se u ovom položaju našle spletom nesretnih poslovnih okolnosti i njihov core biznis nije poslovanje biznisima kao što je Fortenova grupa”.

Također, rekao je kako je bilo pitanje trenutka kad će se početi izlaziti iz vlasničkih pozicija “bilo prodajom udjela u samoj Fortenova grupi, kao što je učinio jedan dio financijskih institucija i malih dioničara, koje je preuzela jedna lokalna hrvatska grupacija koja sada ima dvadesetak posto, bilo da se radi o primitku dividendi na razini Fortenove od poslovanja operativnih kompanija”.

Grubišić je rekao da je na takvu odluku utjecalo i to što su trenutno dividende niske te to smatra “fantastičnim” potezom. “Mislim da je to fantastičan potez za Fortenovu, bez obzira na činjenicu što se ja od početka nisam slagao s konceptom lex Agrokora, koji je razvlašten postojeći, vlasnik, ali iz perspektive dioničara i drugih dionika, dioničari kreditori pa i država, mislim da svi skupa trebaju biti zadovoljni, jer je napravljen dobar posao”, rekao je.

Upitan tko će dobiti koliki dio od 615 milijuna eura, koliko je stajala prodaja Leda, Grubišić je rekao da će “lavovski dio otići onima koji su sudjelovali u roll up kreditu”, naglašavajući da sami dioničari vjerojatno neće dobiti puno novca.

Jamnica bi uskoro mogla na prodaju?

Komentirajući da je vrijednosti Fortenova grupe danas vjerojatno koncentrirana u manjem broju tvrtki, postavlja se pitanje hoće li u skorijem vremenu na red za prodaju doći još koja od tvrtki iz te grupacije.

“Pandan Ledu je Jamnica. Vrlo je izgledno da će Jamnica u nekom trenutku također biti predmet prodaje. Teško je špekulirati hoće li taj proces biti pokrenut ove ili naredne kalendarske godine”, rekao je Grubišić.

Budućnost Leda? ‘Doći će do promjena, ali očekujem jednu pozitivnu priču’

Nadalje, govoreći o budućnosti Leda, Grubišić je rekao da ukoliko “netko plati 600 i nešto milijuna eura, razvidno je da će kupac očekivati da se to isplati”. Također, rekao je da očekuje da će do nekih promjena doći, tako i do redukcija te ne isključuje opciju da se neki od proizvodnih pogona u Hrvatskoj, Srbiji ili BiH ugasi.

“Nitko neće to raditi da našteti dionicima vezanima na Ledo. Smatram da će djelatnici itekako imati dobre plaće, jer je potražnja za radnom snagom”, rekao je, dodajući da od Leda očekuje jednu pozitivnu priču.

