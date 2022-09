U Turskoj je 59 novinara u Turskoj u zatvoru jer predsjednik ne voli kritičko izvještavanje. Kad je prije koji mjesec u Istanbulu održan gay pride, policija je uhitila na desetke sudionika i novinara, jer turske vlasti ne vole LGBT zajednicu. Kurde ne priznaje, donedavno je prijetio Europi da će pustiti sirijske izbjeglice. Carla Del Ponte misli da bi trebao odgovarati zbog ratnih zločina i svoje uloge u ratu u Siriji. A na vlasti će biti do 2033. Isti taj Erdogan u slučaju rata u Ukrajini je mirotvorac: on spašava ukrajinsko žito, on spašava Afriku od gladi.

Neviđena ljetna turneja. U zadnjih 77 dana stisnuo je ruku i zloglasnom saudijskom princu, pa Joeu Bidenu, pa ga je primio iranski Ajatolah u Teheranu, Vladimir Putin ga je dočekao u Sočiju, pa nekoliko tjedana poslije stisak ruke Zelenskom u Ukrajini. Turski predsjednik obilazi više lidera od Pape ili šefa UN-a Gutereša, s kojim se naravno isto preko ljeta sastao.

Na čijoj je on stvarno strani? Pita se Politico nazivajući ga ukrajinskim ratnim dvostrukim agentom. "Europa žanje ono što je posijala zbog sankcija Putinu", izjavio je Erdogan. Žito je isplovilo iz ukrajinskih crnomorskih luka nakon što su ga dugo Rusi blokirali. E sad, koliko je svjetski mirotvorac broj jedan stvarno zaslužan, ostaje pitanje.

"Turska je od prvoga dana rekla da priznaje Krim i da neće uvoditi sankcije Rusiji i to mu ostavlja mogućnost da bude taj pregovarač i vidimo da je vrlo uspješan u tome. On je uspio potaknuti rusku i ukrajinsku stranu da dođu u Tursku i pronađu rješenje oko izvoza žitarica", objašnjava Goran Bandov, analitičar međunarodnih odnosa.

"Ma da, da nije njega sad bi bila velika glad. Kako možeš kao glumiti mirotvorca, a u Siriji vodiš rat, ubijaš ljude, što su ti radili. On nama priča, on drži prodike o ljudskim pravima i demokraciji", poručuje Hassan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista.

Od nesavršene demokracije u autoritarni režim

"Pod njegovom se vlasti dogodila ta transformacija iz nesavršene demokracije u autoritarni režim", tvrdi Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova.

Godine 2015. pokušao je, ali nije uspio zabraniti kultni meme, pa je i sudski proganjao ljude zbog usporedbe s Golumom. Preživio je puč prije šest godina i do danas u lovu na vještice, odnosno pučiste, uhapsio više od 330 tisuća ljudi. Vladavinu su mu obilježila gušenja prava Kurda i lgbt zajednica, kao i gradnja velebne predsjedničke palača. Ima 1150 soba, ali nije bilo stolice za šeficu europske komisije, nakon čega je nastao Sofagate skandal. Diktatorske tendencije nikad nisu ometale gostoprimstvo prema liderima na ovim prostorima, nekad i sad.

Erdoganov svijet, prema tome on teži, iako je to neostvarljivo on teži stvaranju opet Otomanskog carstva i to je tužno i žalosno i opasno", izjavio je Haidar Diab. "Tu se specijalno koncertira da razvije svoj utjecaj neku vrstu turskog Commonwealtha", kaže Pusić.

Od ucjena do ulaganja

"On sigurno dolazi čuti što drugi misle o izbornom zakonu u BiH, ali želi reći i drugima što on misli", tvrdi Bandov. "Džabe mi pričamo on dolazi tu sastati se Milanovićem Plenkovićem i ne znam što kao da rješava nekakve bosansko hercegovačke probleme, nije istina on nikada neće pričati na nekakve izmjene zakona i neće pristati na ono što mi želimo", tvrdi Haidar Diab.

Ucjenjuje Europsku uniju izbjeglicama, ucjenjivao je Švedsku i Finsku blokadom ulaska u NATO, a na Balkanu ne ucjenjuje, nego ulaže i to ne samo u islamske centre. Već i u autoceste, hotelske komplekse i banke. Pokušava širiti utjecaj.