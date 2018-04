ŠTO TO POLICIJA RADI OBITELJI POGINULE MADINE (6)?: ‘Ovo nije kao zatvor, ovo jest zatvor, drže nas razdvojene u tri sobe…’

Nakon sumnjive smrti malene Madine, obitelj je još jednom protjerana u Srbiji, no još gori progon je počeo kada su konačno uspjeli zatražiti azil.

“Ovo nije kao zatvor, ovo jest zatvor. Policija je svugdje, 24 sata na dan, a mi smo zaključani. Nalazimo se u tri sobe, svaka je zaključana. Ne možemo se viđati osim za ručkom i večerom”, rekla je sedamnaestogodišnja djevojka Nilab Hussiny iz Afganistana 3. travnja 2018. . To je bio zadnji kontakt obitelji Madine Hosseini, koja je poginula 22. studenog 2017. pod vlakom na granici Srbije i Hrvatske.

POTRESNA ISPOVIJEST MAJKE TRAGIČNO STRADALE MADINE (6): ‘Da nas hrvatska policija te noći nije deportirala, moja bi kći bila živa’

Policija brani pristup čak i odvjetnicima

Od tada, volonteri Centra za mirovne studije i udruge Are you Syrous pokušavaju stupiti u kontakt s obitelji koja je zatočena u Tovarniku, no policija im brani. Osporavaju čak i punomoć koju je obitelj Hosseini dala odvjetničkom društvu iz Zagreba Jelavić i partneri.



BEŠĆUTNOST NA HRVATSKOJ GRANICI: Tri mjeseca nakon užasne smrti 6-godišnje Madine pod vlakom, njezina obitelj ponovno ponižavajuće protjerana

‘Oni su MUP, pa valjda znaju što pišu’

“Dobili smo dvije vijesti od MUP-a, prvo da oni ne prihvaćaju punomoć koji je nama dala stranka kao odvjetnicima i drugo da nam onemogućuju pristup upravnom postupku, što je za nas bilo veliko iznenađenje nakon što smo to primili od MUP-a, a oni su Ministarstvo unutarnjih poslova pa valjda znaju što pišu, mi smo odmah zatražili očitovanje od ljudi koji su bili prisutni kod potpisivanja punomoći”, rekla je odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić, za RTL.

MUP joj je dodijelio novu odvjetnicu koja ništa ne želi komentirati, a za sva pitanja upućuje na MUP.

Reagirao u Europski sud za ljudska prava

No MUP svima brani pristup, a obitelj drži u prihvatnom centru u Tovarniku, razdvojene. Reagirao je čak i Europski sud za ljudska prava. Kada su se odvjetnici i udruge obratili medijima, slijedio je novi potez MUP-a. Prvo su sve aktere pozvali na obavijesne razgovore.

“Navečer sam dobila poziv od policije jer sam pravnica CMS-a, došli su mi na vrata mog obiteljskog doma, trebala bih danas otići na obavijesni razgovor. Nisu mi ništa rekli putem telefona ali iz samog poziva može se iščitati da se radi o kaznenom djelu krivotvorenja javnih isprava”, rekla je Vanja Bakalović, odvjetnica Centra za mirovne studije Zagreb, pažljivo birajući riječi, obzirom da su im u policiji zabranili da ikome otkrivaju sadržaj obavijesnih razgovora.

Procedura, zataškavanje ili osveta?

Uvjereni su kako su u pitanju pritisci MUP-a, kojima policija želi svim silama zataškati svoju ulogu u tragičnoj pogibelji petogodišnje Madine. U jednom trenutku, to zataškavanje je preraslo u otvorenu osvetu prema svim akterima koji nastoje pomoći obitelji Hosseini.

OPTUŽUJU POLICIJU DA ZATAŠKAVA SMRT MADINE: ‘Stalno nas pritišću. Dobili smo uznemirujući poziv s tajnog broja, tako oni zovu’

““Poziv radi obavljanja obavijesnih razgovora smo dobili dva sata nakon što smo iznova pismenim putem zatražili da kontaktiramo s našim strankama u Tovarniku. To je bio, 11. travnja, imajući u vidu da smo do ponedjeljka morali odgovoriti Europskom sudu za ljudska prava na pitanja koja nam je postavio, zbog čega je bilo nužno da razgovaramo s našim strankama”, rekao je za RTL -ovu Potragu odvjetnik Ivo Jelavić.

Policija pokreće istrage – protiv odvjetnika i volontera

Kada se je više bilo nemoguće sakriti tragediju, policija je osumnjičila sve aktere – neke za krivotvorenje isprava, a druge za, praktički, krijumčarenje ljudima. No odgovor zašto drže obitelj u pritvoru, zašto brane da itko s njima kontaktira pa čak i njihovi opunomoćeni odvjetnici, MUP ne daje.