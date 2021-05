ŠTO TO KUPUJEMO ZA MILIJARDU EURA? Evo detaljnih specifikacija francuskog Rafalea koji bi nas mogao poslužiti pola stoljeća

Prvi servisirani Rafalei F3R trebali bi do nas doći do kraja 2024 – iako polovni, bit će dorađeni na najnoviju reviziju Dassaultove platforme

Danas je premijer Andrej Plenković objavio da će Vlada RH nabavit dvanaest rabljenih francuskih višenamjenskih borbenih zrakoplova tipa Dassault Rafale F3R po cijeni od 999 milijuna eura. “Vlada je ocijenila da je ponuda Francuske najbolja i donijela odluku o nabavi 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale, 10 jednosjeda i 2 dvosjeda”, rekao je Plenković te ustvrdio da Rafale smatra jednim od najboljih na svijetu.

Rafale je još uvijek svojevrsna tajna jer još nije do kraja otkriveno kako su Francuzi uspjeli postići njegovu gotovo nevidljivost, toliko smanjiti njegov radarski i infracrveni odraz i kako, kada ugasi radare da ga ne otkriju po radarskom zračenju, ipak može obarati protivničke letjelice i gađati ciljeve udaljene i 90 kilometara.

Rafale je u borbenim akcijama dokazao da je prvi pravi višenamjenski zrakoplov. Njemu, naime, ne treba zaštita drugih zrakoplova kada u akciju kreće kao bombarder, niti mu treba elektronička zaštita “nebeskog radara” AWACS-a. Rafale bombardira i gađa ciljeve na zemlji, istodobno ruši ili odvraća letjelice koje ga napadaju i elektronički ometa protuavionske rakete, donosi Večernji list.

POVIJESNA ODLUKA! Plenković objavio: ‘Hrvatska za 999 milijuna eura nabavlja 12 francuskih Rafalea!’

Prerađen avion

Prvi primjerci servisiranih Rafalea trebali bi do nas doći do kraja 2024. Rafali F3R iako polovni bit će dorađeni na najnoviju reviziju Dassaultove platforme. Kako piše Bug.hr ono što je za F-16 MLU (mid life update) Block 70/72, to je za francuske rafale F3-R. Prerada je dogovorena još 2013., s planom da do 2018. bude funkcionalno dovršena, a francusko ratno zrakoplovstvo i mornarička avijacija potpisali su u ožujku ove godine ugovor s Dassaultom po kojemu nova revizija Rafale F3-R i službeno ulazi u njihovu operativnu uporabu.

Francuzi su sigurni da će Rafale u raznim verzijama biti operativan u njihovom naoružanju barem do 2040, kada Rafale biti već 50-godišnjak. Mi možemo računati na još barem dodatnih 10, ako ne i 20 godina u hrvatskom zrakoplovstvu.

Lete od 2018.

F3-R uključuje RBE2 AESA radar, implementaciju Meteor raketa vrlo dugog dometa u oružni sustav (vjerojatno najnaprednija BVRAAM raketa današnjice), ciljnički i označivački kontejner TALIOS te nadogradnju sustava za elektroničku borbu SPECTRA, koji je i u ranijoj verziji bio više nego moćan.

Iako je službeni ugovor Dassaulta i francuskog zrakoplovstva i mornarice o prihvaćanju standarda u operativnu uporabu potpisan u ožujku, ovako prerađeni Rafali lete od 2018., a u rujnu prošle godine su po prvi put na nedefiniranoj lokaciji dva Rafala F3-R napali navodne položaje Islamske Države „neutralizirajući nekolicinu pobunjenika laserski navođenim bombama“.

O rezultatima i teatru operacija zapravo ne znamo ništa, a pilotski izvještaji o efikasnosti djelovanja na ciljeve na zemlji tradicionalno su neprecizni, netočni i preuveličani, ovaj dio o operativnoj uporabi u realnoj situaciji možemo prihvatiti kao točan. Također, u ožujku ove godine Rafale F3-R je prvi puta poletio s dvije Meteor rakete, što znači da ih se može operativno koristiti, piše Bug.

HRVATSKA KUPUJE FRANCUSKE BORBENE ZRAKOPLOVE F3R RAFALE? Evo koliko bi ih trebalo biti i koliko će nas to na kraju koštati

Što je Meteor?

Meteor je oružje koje je u operativnu uporabu ušlo tek 2016. godine. Projektil je radarski i inercijski navođen izvan vizualnog dometa, maksimalne brzine preko 4 Macha i maksimalnog dometa preko 100 kilometara. Ono što je posebno zanimljivo kod ove rakete je njena jako velika tzv. „no-escape“ zona od 60 kilometara (raketa lansirana unutar 60 kilometara od mete ne može se izbjeći – tvrdi proizvođač).

Pored elektronike, inercijskog i radarskog navođenja i vlastite radarski navođene završne faze leta razlog ovome je posebna konstrukcija raketnog motora koji je ramjet tipa, a iako koristi kruto gorivo, u stanju je regulirati snagu potiska, brzinu i prilagođavati svoje kinetičke parametre kretanju, brzini i smjeru doznačene mete. Navođene zrak-zrak rakete ranijih generacija u pravilu imaju vrlo ograničen raketni impuls koji traje svega par sekundi kod raketa kratkog dometa, do desetak sekundi kod onih srednjeg i dugog dometa, a maksimalni domet dosežu koristeći početnu kinetičku energiju dobivenu tim impulsom.

Prema službenim tvrdnjama proizvođača, Meteor ima od tri do šest puta veće kinetičke performanse od drugih BVRAAM raketa današnjice. Navodno je i nevjerojatno otporan na elektronsko ometanje, ali deklarirana zona iz koje nema spasa od čak 60 kilometra zvuči gotovo nevjerojatno. Brzina od 4 maha koja je na 10.000 metara oko 4.100 km/h znači da raketa put od 100 kilometara (maksimalni domet) prevali za malo manje od jedne i pol minute, odnosno 50-tak sekundi za maksimalni dolet unutar no-escape zone.

Cijena jednog Meteora je oko dva milijuna eura. Nije jasno jesu li i oni uključeni u prodajnu cijenu 12 Rafalea za 900 milijuna eura koliko se spekulira da koštaju. Za sada među „budućim operaterima“ Meteora Hrvatska nigdje nije navedena, piše Bug.

Sustav TALIOS

Senzorska podvjesna kapsula TALIOS nasljednica je Damoclesa i sastavni je dio oprema Rafalea FR-3. U osnovi je laserski označivač meta s IC i TV prikazom visoke rezolucije. Radi se o naprednom sustavu koji koristi umjetnu inteligenciju i senzorsku fuziju s drugih sustava za odabir ciljeva na zemlji, a može i označavati i clijeve u zraku i na moru. Sustav je automatski u stanju detektirati, označiti i pratiti pomične mete u svom dogledu, te se hvale „robusnošću“, odnosno malim postotkom gubitka praćenja meta čak i u uvjetima niskog kontrasta.

Sastavni dio specifikacije za F3-R bila je i integracija Safrana AASM (Armement Air-Sol Modulaire – modularno naoružanje zrak-zemlja) Hammera, što zapravo nije neka određena bomba, već tip oružja koji varira po izvedbi, ubojitosti i masi, navođenog laserski, inercijalno i GPS-om, te s dodanim raketnim motorom.

Osnovna verzija AASM Hamer laserski i GPS-om navođene bombe je mase 250 kilograma, a postoje i verzije od 125 kilograma, 500 kilograma i 1.000 kilograma. Domet bombe, ovisno o visini s koje se ispušta i brzini kretanja aviona ide do 60 kilometara, a s manjih visina je to 15 kilometara. Senzorske kapsule Damocles i Talios brinu se da meta ostane laserski označena. Preciznost pogotka je ovisno o izvedbi 1 ili 10 metara.

Do sada je operativno korištena u Afganistanu, Libiji i Maliju. Cijena po primjerku je oko 300.000 eura, što je više nego deset puta skuplje od američkog JDAM oružja istih karakteristika koje košta oko 25.000 eura po primjerku.

DOMOVINSKI POKRET SE PROTIVI RAFALIMA: ‘Tijekom Domovinskog rata francuska vladajuća politika nije bila hrvatski saveznik!’

Što uključuje francuska ponuda?

Premijer je precizirao da osim aviona, francuska ponuda uključuje i simulator letenja, osnovni paket naoružanja, zemaljsku i ispitnu opremu, pričuvne dijelove, obuku osoblja prema načelu „obuka obučavatelja“, sveobuhvatnu podršku ovlaštenih predstavnika tvrtki proizvođača u razdoblju od tri godine. Ponuda uključuje i jamstvo u trajanju od 12 mjeseci po svakom isporučenom avionu, motoru te ostaloj opremi i pričuvnim dijelovima.

Plenković je dodao da ćemo nabavom Rafalea osigurati mnogo djelotvorniju zaštitu hrvatskog suvereniteta na kopnu, moru i u zraku, steći moćno strateško sredstvo odvraćanja i tako podići nacionalnu sigurnost na razinu koju nikada nismo imali.

Premijer je naglasio da će nabava osnažiti položaj Hrvatske kao saveznika u okviru NATO-a i partnera unutar Europske unije te će time Hrvatska prvi put doseći 2 posto BDP-a izdvojenih za jačanje svojih obrambenih sposobnosti, što je cilj svih članica NATO-a.

Podizanje sigurnosti

“Značajnim podizanjem sigurnosti zemlje, Hrvatska će postati atraktivnija za strane ulagače jer će se povećati stupanj sigurnosti njihovih ulaganja, što će dugoročno pridonijeti boljem kreditnom rejtingu i gospodarskom razvoju Hrvatske”, ocijenio je.

Uz to, dodao je, ovom novom sposobnošću Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatskoj se otvara mogućnost razvoja istraživačkih, znanstvenih i industrijskih segmenata te veće mogućnosti za hrvatsku obrambenu industriju.

Plenković je zahvalio zemljama ponuđačima na njihovim ponudama, kao i na trudu koji su uložili u zahtjevnom procesu, dok je čestitao svima uključenima u proces, a koji su čuvali integritet i povjerljivost cijelog postupka od nacionalnog interesa.

“Posebno mi je drago što ovu odluku donosima danas, na Dan Hrvatske vojske, u znak trajne zahvalnosti braniteljima i vojnicima, onima koji su dali sve za Hrvatsku kao i onima koji su uvijek Domovini vjerni”, zaključio je Plenković.

‘Partnerstvo s državom, a ne s proizvođačem’

Ministar obrane Mario Banožić istaknuo je da je današnja odluka, s obzirom na ukupnu vrijednost projekta nabave višenamjenskog borbenog aviona, najveći iskorak u razvoju sposobnosti od 90-ih godina i najveća investicija u Oružanim snagama RH.

Banožić je istaknuo da će se uvođenjem višenamjenskog borbenog aviona novije generacije u operativnu uporabu očuvati i povećati trenutne sposobnosti i potencijali lovačke borbene komponente zrakoplovstva te će se značajno povećati ukupna borbena moć Hrvatske vojske, ali i očuvati tradicija lovačkog borbenog zrakoplovstva u Hrvatskoj.

“Hrvatska kao članica NATO-a ima obvezu ulagati u vlastite obrambene sposobnosti izdvajanjem u obrambeni proračun i dijelom koje se odnosi na opremanje i modernizaciju”, rekao je. Ovim aranžmanom Hrvatska pokazuje kako je odlučna u razvoju vlastitih obrambenih sposobnosti kojima će prije svega kroz odvraćanje pridonijeti sigurnosti i obrani države, ali isto tako i NATO-a i EU, dodao je.

Podsjetivši na tijek procesa nabave aviona, ministar je naveo da je utvrđena nužnost partnerstva s državom, a ne sa proizvođačem aviona, kroz ostvarivanje projekta na razini vlada. Današnjom odlukom Vlada je zadužila Ministarstvo obrane da provede radnje za sklapanje ugovora između Hrvatske i Francuske o nabavi višenamjensko borbenog aviona te se za koordinaciju i praćenje aktivnosti iz predložene odluke i njezine realizacije osniva radna skupina.

“Ugovor će biti strateški sporazum te će stvoriti dugoročnom političku obrambenu i ekonomsku povezanost s državom ponuditeljem zbog složenosti opremanja, operativne uporabe i ukupnog održavanja sposobnosti borbenog zrakoplovstva”, zaključio je Banožić.

Avion Rafale dvomotorni je višenamjenski borbeni avion opremljen naprednim napadno-navigacijskim sustavima, radarom najnovije generacije uz visoku integraciju senzora i sustava samozaštite, kao i mogućnošću korištenja širokog spektra naoružanja što ga čini jednim od najboljih višenamjenskih borbenih aviona današnjice. Između ostalog, jedini od četiri ponuđena ima mogućnost superkrstarenja, može ponijeti najviše tereta (9,5 tona) i ima najmanji radarski odraz, što ga čini djelomično nevidljivim.