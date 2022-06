Greenpeace, čiji se jedrenjak Rainbow Warrior već nekoliko dana nalazi u šibenskoj luci, prikazao je u subotu video iz akcije s mjesta potonuća naftne platforme Ivana D na sjevernom Jadranu na kojem se jasno vidi da iz zahrđalih cijevi na dnu Jadrana dolaze mjehurići plina.

"Čekamo punih godinu i pol dana slušajući anestezirajuće izjave iz INA-e i nadležnog ministarstva kako je sve u redu, da je istraga u tijeku, a javnost će biti pravovremeno obaviještena. Šutnja MOL-a kao ključnog suvlasnika i upravljača INA-e po ovom pitanju također ne budi optimizam da je rješenje slučaja na pomolu", izjavila je Petra Andrić iz Greenpeacea u Hrvatskoj.

Ipak curi plin?

Danas, rekla je, imamo prilike vidjeti kako određeno curenje plina tamo postoji, "i logično bi bilo zaključiti da može biti riječ o curenju metana". "Tražimo da se te okolnosti hitno ispitaju i javnosti predstavi pravo stanje stvari".

Tu platformu treba hitno ukloniti, a bušotinu osigurati, istaknula je te upitala zna li Vlada uopće zna pravo stanje stvari na toj olupini, i svim drugim bušotinama u Jadranu, s obzirom na to da je istraga “u tijeku” već gotovo 17 mjeseci.

Krajnje je vrijeme da poduzme konkretne korake i pokaže istinsku volju za očuvanjem jadranskog okoliša temeljitim i neovisnim ispitivanjem stanja svih odobalnih plinskih platformi, kao i potencijalnog curenja metana na njima, te o istini obavijesti javnost, poručila je Andrić te istaknula da se Hrvatska hitno mora okrenuti obnovljivim izvorima energije za koje ima puno potencijala.

'Treba nam jadransko sunce, a ne podzemni plin'

"Treba nam jadransko sunce, a ne podzemni plin", dodala je.

Nizozemka Hettie Geenen, kapetanica Rainbow Warriora rekla je kako je hrvatska obala prekrasna, ali kako ne može uspoređivati čistoću Jadranskog mora s drugim svjetskim morima - iako su ih prošli skoro sve - jer nije znanstvenica.

Rainbow Warrior je dugačak 62 metra, a može primiti 32 osobe. Uglavnom se to dijeli na 16 članova posade i 16 aktivista ili znanstvenika. U Hrvatskoj su treći put, s tim da je kapetanici Geenen ovo drugi posjet. Slijedeće akcije 'Rainbow Warriora' u Jadranskom moru nisu htjeli otkrivati.

Podsjetimo, platforma Ivana D 'nestala' je u prosincu 2020. godine tijekom olujnog nevremena. Za njom se tragalo pet dana, a onda je pronađena na dnu mora gdje se nalazi i danas - oko 25 nautičkih milja od Pule i 40 metara pod vodom. Potonula platforma je monopod ukupne težine 552 tone i ne predstavlja prijetnju za odobalnu navigaciju s obzirom na to da je najbliža udaljenost do kopna 39,2 kilometra, i to do poluotoka Istre.