ŠTO TI JE HRVATSKI PODUZETNIK BEZ DOBROG ZALEĐA: HDZ-ov izumitelj nosio župana na ramenima pa dobio hrpu love za selfie stup

Luka Vuković tvrdi kako je završio fakultet, osnovao svoju tvrtku, nije želio biti uhljeb, natjecao se na natječajima… No, oni koji ga kritiziraju kažu kako je mladi Solinjanin novac za svoju inovaciju dobio baš na temelju političkih veza, a k tome ta inovacija baš i nije nešto što gradovima koji je kupuju treba

Nakon što je solinski poduzetnik Luka Vuković predstavio svoj projekt fotosolarnog stupa, Grad Split odlučio je od njega nabaviti tri komada i za njih izdvojiti 236 isuća kuna s PDV-om. Inače predsjednik solinske mladeži HDZ-a i bivši solinski vijećnik iz te stranke osmislio je stup tako da turist stane ispred njega, a on snimi njegov selfie i pošalje mu na mobitel, kojim je “selfie” mogao i sam snimiti.

Upravo stranačka pripadnost i svrha stupa u oko je upala brojnima koji su zamjerili Gradu što za to izdvaja tako mnogo novca.

Što je sve dobio od lokalnih vlasti?

Primjerice, vijećnik stranke Pametno Renato Čupić koji se na odluku obrušio na svom Facebook profilu ističući kako on jest pobornik tehnologije, no da bi bilo bolje da je Grad kupio tri pametne klupe, jer one znatno manje koštaju. Pritom postavlja pitanje: “Tko će se odlučiti na snimanje fotografija s ove stupčine pokraj mobitela, drona, sticka, kamerica koje se zalijepe ili magnetom pričvrste na zid”.

Vukoviću zamjera političko zaleđe u županiji i gradu u kojima vlada HDZ pa tako ukazuje na nekoliko dokumenata Županije po kojima je lani dobio 87 tisuća kuna iz programa tehnološkog razvoja, istraživanja i primjene inovacija, a ove godine 50 tisuća kuna bespovratnih sredstava iz programa istraživanje, razvoj i inovacije. Gradu Splitu plaćeno je, pak, 80 tisuća kuna za uvođenje inovativnih sadržaja u turističku ponudu i postavljanje fotostupova na trima lokacijama te još 118 tisuća kuna bespovratnih nacionalnih sredstava za istu namjenu.

Podrška županu

Neki su čak u komentarima primijetili kako je Vuković itekako podržavao splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana koji u Solinu vodi HDZ, ali je i godinama ondje bio gradonačelnik. Podrška je, kažu tolika, da je Vuković 2013. promijenio svoju sliku profila i objavio onu gdje Bobana nosi na leđima.

Vukovićev odgovor na kritike

Vuković kritike smatra neopravdanima. Govoreći o fotostupu za Dalmatinski portal navodi kako je u cijenu uključeno i godinu dana održavanja (internet, server, rezervni dijelovi, baterije, dolasci, zamjene, pituravanje kada ga izgrize sol i drugo). Kao primjer, pak, ističe stup koji su 22. kolovoza postavili na Klisu koji je, kaže, koristilo 300 korisnika koji su dobili i fotografiju i razglednicu.

Kad je riječ o novcu iz lokalne samouprave, kaže, javio se na natječaj na koji se mogao javiti svatko, ali i nije jedini koji je dobio potporu.

Tvrdi da je aktivno bavljenje politikom iza njega te da je potpuno posvećen razvoju svog proizvoda i njegovoj komercijalnoj eksploataciji. “Bio sam predsjednik mladeži, sada sam v.d., uskoro su izbori pa će se izabrati novo vodstvo. Bio sam vijećnik u Solinu, ali sam se povukao sa svih funkcija prije nego sam krenuo u posao, baš radi ovakvih stvari. Završio sam FESB u roku, industrijsko inženjerstvo, nikada nisam bio u državnoj firmi, 10 godina sam bio u privatnoj firmi u kojoj mi je šef glasovao za SDP. Imao sam stotine ponuda za rad u državnim firmama, ali nije me to zanimalo. Nisam takva osoba da želim biti uhljeb. Nakon toga, otvorio sam svoju tvrtku za fotosolarne stupove”, kazao je Vuković.

Ipak, Split, Solin, Klis, svi kupci stupova gradovi su kojima vlada HDZ. “Ako ćete tako gledati, gotovo pa svugdje u Dalmaciji HDZ je na vlasti. Ali mi je i Trogir, a tamo je SDP-ov gradonačelnik, rekao uzeti jedan stup. Ići ćemo i u Zagreb, tamo je Bandić”, kaže Vuković dodajući kako cijena nije pretjerana te da bi bilo sramotno da je koristio stranačke veze za proizvod koji je jedinstven u svijetu i za koji upiti već stižu iz Norveške i Švedske.