Rijetki su oni koji mogu izbjeći plaćanje naknada u bankama s obzirom da ne postoji banka koja će građanima besplatno voditi račune koje koriste za primanje svojih mirovina i plaća. Cijene paketa u bankama kreću se od pet do 120 kuna, odnosno od 60 do 1440 kuna godišnje, ovisno o tome koji ste paket ugovorili i u kojoj banci.

Neke banke, primjerice Privredna banka Zagreb, Zagrebačka i OTP banka, naplaćuju naknadu za podizanje plaća, mirovine ili štednje na njihovim šalterima, a od veljače iduće godine OTP će povećati tu naknadu s četiri na šest kuna po isplati, ali ukinuti naplaćivanje naknade za isplate s deviznih računa, piše Slobodna Dalmacija.

Za podizanje svota iznad pola milijuna kuna naknada je 200 kuna, a banka ne naplaćuje podizanje svota manjih od 100 kuna po danu.

Zagrebačka banka po isplati sa svih računa građana naplaćuje tri, a korisnicima paketa dvije kune. Oni koji podižu od 10.000 do pola milijuna kuna oslobođeni su plaćanja naknade, a za isplate koje prelaze 500.000 kuna naplaćuje se 0,30 posto od podignutog iznosa.

Privredna banka za podizanje svota do 5000 kuna naplaćuje naknadu od tri kune, po 200 kuna naknade košta svako podizanje više od 100.000 kuna, a naknadu ne naplaćuje za isplate iznosa ispod 100 kuna niti za osjetljive i zaštićene skupine.

O tome koliko naknada, provizija i kamata pojedinac plati bankama ovisi o banci čiji je klijent i od toga kakvu vrstu računa ima i kakvim se uslugama koristi te otplaćuje li neki kredit.

Naknade za podizanje novca na bankomatima

Podizanje novca na bankomatima matičnih banaka debitnim karticama i dalje je besplatno. No, isto ne vrijedi za bankomate drugih banaka koji će vam naplatiti naknadu za podizanje novca. Tako će sedam banaka; Addiko, Erste & Steiermärkische, Hrvatska poštanska, OTP, Raiffeisen, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka naplatiti naknadu koja se kreće od 1,5 do 2,50 posto od podignutog iznosa, plus fiksni iznos od devet do 25 kuna.

Svakih 100 kuna podignutih na bankomatu druge banke tako će koštati od 10,50 do 27,50 kuna. Primjera radi, ukoliko ste 10 puta podignuli po 100 kuna na bankomatu druge banke, naknada će vas koštati od 105 do 275 kuna.

Što se tiče minusa po tekućem računu, oni kog gore navedenih sedam banaka će stajati od 6,13 do 8,41 posto kamate. Tako onaj tko mjesečno koristi od 9000 do 15.000 kuna dopuštenog minusa plaća kamatu od oko 84 kune na mjesec po 7,61 posto kamate, što je 1008 kuna kamate na dopušteni minus u godinu dana.

Trošak od gotovo 10 tisuća kuna

Pojedinac koji svakog mjeseca plaća za paket tekućeg računa po 85 kuna, godišnje izdvoji 1020 kuna naknade. Ako se koristi dopuštenim minusom od 9000 do 15.000 kuna mjesečno, platit će godišnje još 1008 kuna kamate, a podigne li jednom mjesečno po 3000 kuna kreditnom karticom na bankomatima drugih banaka u zemlji i inozemstvu, platit će naknadu od 1680 kuna.

Dodate li tome nenamjenski kredit od 100.000 kuna podignut prije godinu dana na rok otplate od pet godina uz kamatu od 6,50 posto, u prvoj godini otplate mjesečnog anuiteta od 1956 kuna ukupno otplaćuje 5984 kune kamate na taj kredit. U prvoj godini se otplati tako 34 posto kamate od ukupnih 17.400 kuna kamate, koliko će dužnik otplatiti u svih pet godina otplate kredita, a svake će se godine iznos kamate smanjivati u korist otplate glavnice, piše Slobodna Dalmacija.

Tako se iz navedenog primjera može doći do godišnjeg troška od 3708 kuna za troškove paketa, korištenje minusa i podizanje gotovine kreditnom karticom. Pribroji li se tom iznosu trošak kamate tijekom prve godine otplate nenamjenskog kredita od 100.000 kuna dolazimo do godišnjeg troška od 9692 kune.

Prema podacima Hrvatske narodne banke, u prvih devet mjeseci ove godine banke u Hrvatskoj su naplatile ukupno 7,26 milijardi kuna neto kamata. Od toga je 63 posto, odnosno 4,6 milijardi kuna naplaćeno kamatama od građana.

Naknade i provizije:

Prihod banaka od provizija i naknada za platni promet iznosi 1,26 milijardi kuna

Provizija banaka za naknade za vođenje računa iznosi 455 milijuna kuna

Provizija banaka za naknade vezane uz kreditne kartice iznosi 1,06 milijardi kuna

Provizija banaka za naknade za internetsko, telefonsko i mobilno bankarstvo iznosi 107,7 milijuna kuna.