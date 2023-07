Nakon što su mjesecima kočili njihov ulazak u savez, šef NATO-a Jens Stoltenberg jučer je objavio da je Turska dala "zeleno svjetlo" ulasku Švedske u savez.

"Sretan sam što mogu objaviti da je predsjednik Erdogan prihvatio staviti protokol o pristupanju Švedske" pred turski parlament "što je prije moguće i surađivati s parlamentom kako bi se zajamčila ratifikacija", rekao je Stoltenberg nakon sastanka s turskim predsjednikom i švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom u ponedjeljak navečer uoči samita NATO-a u Vilniusu.

Geopolitički analitičar Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr kaže da je on iznenađen da je to uopće tako dugo trajalo. "Da budem posve iskren, očekivao sam da će biti ranije riješeno", kaže ovaj analitičar.

"Ne smatram Erdogana anti-zapadnim igračem bez obzira što drugi tvrdili jer nema tomu nekakvih posebnih dokaza. Mislim da se njemu sa strane Zapada u kontekstu odnosa sa Švedskom popustilo dok su trajali izbori i da je to bilo pitanje konkretnijih razgovora između onih koji su važniji u tom sjevernoatlantskom krugu. Za to je vjerojatno bila potrebna nekakva prilika poput ove, za možda neki oči u oči razgovor, ili u par očiju bitnijih, viših saveznika i to je tako i riješeno“, kaže nam analitičar.

Ozbiljni prigovori

Dodaje da se često vrlo površno pristupa toj temi. "Turska je tu imala nekih vrlo ozbiljnih prigovora. Turska je često napadnuta terorističkim napadima, vrlo brutalnim, nerijetko sa dosta poginulih ljudi. Želite li biti u zajednici kao što je NATO, koja garantira međusobnu sigurnost gdje jedna članica drugoj mora pomagati, neke stvari se moraju i riješiti. To je iziskivalo i od Švedske da povuče nekakve legislativne korake, ništa od toga nije bilo jednostavno", kaže.

"Tražilo se sa strane Turske malo previše, krenulo se, da budemo konkretniji, u segment ljudskih prava. To je naravno granica koju Švedska, niti bilo koja europska država, neće prelaziti i tu razgovori moraju stati. Stali su i to je riješeno", pojašnjava nam Avdagić.

Javnim prostorom krenula je i priča da je jedan od uvjeta bio da se ponovo zakotrljaju razgovori o ulasku Turske u EU. Avdagić to negira i kaže da je mišljenja da to nije spojivo jedno s drugim.

"Ne vjerujem da je to uopće ozbiljno kao tema otvoreno. Možda je to zgodno bilo ovako, Erdogan je sklon tim malo teatralnijim komunikacijskim pristupima", kaže.

"Prije svega, ta tema nije niti malo jednostavna. Ona se ne tiče samo Europske unije nego i Turske i spremnosti Turske da istinski kao kandidat pregovara i mijenja svoju ukupnu legislativu. To nije lagan proces", kaže.

"Na taj put su zajednički krenule Hrvatska i Turska. Hrvatska obilježava 10 godina članstva u EU, Turska ima u potpunosti zamrznute pregovore. Možemo reći da to je bilo obostrano, u kontekstu nekih članica EU koje su otvoreno iskazivale odbijanje teorije da Turska bude članica, međutim s druge strane, činjenica je da pregovori nisu završili, oni su u potpunosti zapeli, u potpunosti su bili zatvoreni. Kada se sjetimo koliko je bolan taj proces pregovora bio za Hrvatsku koja je mala zemlja i daleko je lakše se moglo prilagoditi nekim uvjetima, za razliku od Turske", rekao je Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr.