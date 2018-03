ŠTO STOJI IZA DRAME U HDZ-u? Ugledni analitičar objašnjava zašto premijer Plenković naprosto mora ratificirati Istanbulsku konvenciju

Iako su se neki istaknuti HDZ-ovci, kao i dobar dio članstva, usprotivili ratifikaciji Istanbulske konvencije, politički analitičar Davor Gjeneru u razgovoru za Net.hr kaže da je stvar zapravo vrlo jasna.

Ako do jučer nekima to nije bilo jasno, sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a pokazale u vladajućoj stranci postoje dvije struje kada je ratifikacija Istanbulske konvencije u pitanju. Inicijativi predsjednika Andreja Plenkovića da se Konvencija ratificira u Saboru usprotivili su se neki njegovi vrlo bliski suradnici poput Milijana Brkića, Ivane Maletić, Davora Ive Stiera, Mire Kovača…

Premijer očito nije očekivao toliki otpor te je u jednom trenutku čak i zaprijetio stranačkim kolegama: “Što ste mislili, da će se ovom Konvencijom srušiti Vlada? Ako će netko srušiti Vladu, to ću biti ja, ali onda pola vas neće biti ovdje”.

Iako su se neki istaknuti HDZ-ovci, kao i dobar dio članstva, usprotivili ratifikaciji Istanbulske konvencije, politički analitičar Davor Gjeneru u razgovoru za Net.hr kaže da je stvar zapravo vrlo jasna te da Plenković baš i nema neki izbor.

“Plenković mora HDZ potegnuti u politički centar ako mu želi osigurati ozbiljnu dugoročnu i hrvatsku i europsku budućnost. S jedne strane, u Hrvatskoj će se očito stvari razvijati tako da će se morati ići prema velikoj koaliciji, a da HDZ ostaje najveća pojedinačna stranka. Prema tome, samo HDZ kao centristička stranka može u Hrvatskoj, u uvjetima kakvi se polako stvaraju, osiguravati nekakvu stabilnost izvršne vlast”, kaže Gjenero.

‘Plenković može disciplinirati stranku u ovom slučaju’

I upravo zato, smatra Gjenero, bilo kakvo desno skretanje bitno smanjuje manevarski prostor. Isto tako, ne valja zanemariti niti europski okvir u kojem djeluje HDZ. “Plenković želi HDZ kao čvrsto jasno definiranu stranku unutar Europske pučke stranke. To znači da su mu sestrinske stranke one poput CDU ili austrijskih narodnjaka, a ne one stranke koje u europskim razmjerima drže pozicije desno od toga. On zato mora uskladiti poziciju svoje stranke u nekim važnim stvarima s položajem modernih europskih demokršćanskih stranaka”, objašnjava politički analitičar.

Zanimljivo je da je HDZ 2014. godine, tijekom Karamarkove vladavine, žestoko zagovarao ratifikaciju Istanbulske konvencije. Danas neki ljudi kao da su na to zaboravili. “Tu vam je stvar da su ljudi nesolidni. Daju se povoditi pa u različitim vremenima različito interpretiraju jedno te isti dokument”, komentira Gjenero.

Upitali smo Gjenera vrijedi li desnom krilu stranke raditi drame oko Istanbulske konvencije i njima toliko spornog termina ‘rodna ideologija’ kada je taj pojam gotovo 10 godina u hrvatskom zakonodavstvu.

“Oni su očito procijenili da vrijedi. Isto tako, očito je da u ovom slučaju Plenković igra na sigurno jer dovoljno ruku za ratifikaciju ima i može pritisnuti svoju stranku i disciplinirati je u ovom slučaju”, kaže Gjenero.

Dobrović: Ratifikacija kao miraz budućoj suradnji HDZ-SDP

Da je Plenkovićeva ofenziva u ovom slučaju još jedan korak prema velikoj koaliciji smatra i bivši ministar i u Oreškovićevoj i u Plenkovićevoj vladi.

“Jasno je da Plenkovićeva ratifikacija Istanbulske konvencije ide dalje, ne rodnoj teoriji unatoč, već radi nje, jer su tako rekli neki u Bruxellesu. Jasno je da Plenkovićeva ratifikacija Istanbulske konvencije ide dalje, podjeli u stranci unatoč, jer takva je inicijativa najbolji miraz budućoj suradnji HDZ-SDP i velikoj koaliciji koja se sprema. Jasno je da Plenkovićeva ratifikacija Istanbulske konvencije ide dalje, jer je to vjerodostojna garancija za ostanak na vlasti još neko vrijeme kroz koaliciju HDZ-HNS-SDSS”, napisao je Mostov Slaven Dobrović na svom blogu i zaključio:

“Shvaćam da je u današnjem političkom realitetu iluzorno očekivati afirmativno opredjeljenje najveće stranke prema tradicionalnim vrijednostima, koje je do sada tako ‘grlovito zastupala’. Jedino načelo koje vladajući trenutno njeguju jest ostati na vlasti”.