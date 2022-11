Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je na N1 televiziji gdje je komentirala reakciju austrijskog ministra na ulazak Hrvatske u Schengen. Rekla je kako misli da je to ozbiljan politički problem.

"Broj migranata raste. U Austriji se odjednom pojavilo 74.000 migranata koji su zatražili azil, a nisu zatražili niti u jednoj drugoj državi i to je ozbiljan problem. Nadam se da se Hrvatskoj neće ponoviti 2015. kad smo zbog migrantske krize izvisili sa Schengenom. Sad je situacija drugačija, ali bilo bi čudno da Hrvatsku nakon svih ovih godina i kad su svi prihvatili ulazak u Schengen, da dođe do izuzetka i Hrvatska ostane bez Schengena. Česi su pripremili dvije zasebne odluke, jednu za Hrvatsku, drugu za Bugarsku i Rumunjsku, ali ni to nije jamstvo. Dosta se očekuje sutra od sastanka hrvatskog i austrijskog premijera. Preko Srbije i Albanije najviše dolaze izbjeglice prema Austriji i Njemačkoj, Hrvatska je tranzitna zemlja. Ne može Hrvatska biti odgovorna za nejedinstvo država EU-a oko migranstke krize", kazala je.

Na pitanje koja je ideja Schegena ako Austrija podiže granicu prema Sloveniji, pa će Slovenija prema Hrvatskoj, Škare Ožbolt naglašava da Schengen funkcionira, ali u određenim situacijama, a to je migranstka kriza, određene granice se zatvore, počele su se stvarati barijere i dizati žice. "Drugo je bila korona kad su se zatvorile granice. U određenim situacijama države šengenski režim mogu staviti izvan snage", kazala je.

Hrvatska je transferna zemlja

"Sumnjam da bi Hrvatska solirala da se nije dogovorila s drugim članicama. Hrvatska je transferna zemlja, nitko ne želi ostati u njoj, ljudi traže razvijenije zemlje, ovdje ne vide budućnost", dodala je.

Škare Ožbolt smatra da ovime Austrija skreće pozornost na sebe i problem koji ima. "To nije pitanje Hrvatske i njene spremnosti i usklađenosti, to je skretanje pozornosti na problem, to je razina iznad. Jedinstvena politika EU-a prema migrantskoj krizi ne postoji. Austriji je sad došla voda do grla i ona ovako skreće pozornost, ja to tako vidim", kazala je.

Koristi od ulaska u Schengen za Hrvatsku su velike.

"Ako i Austrija i Mađarska i Italija vrate granice, onda su one suspendirale šengenski prostor. Problem ove migrantske krize je da će se u BiH početi stvarati velik broj onih koji će htjeti ući u EU, a neće moći. Zato Austrija sad šalje pomoć policiji Srbije i Albanije da se zajednički kontroliraju granice. Vidi se da Austrija ozbiljno doživljava problem, da ga ne zna iskomunicirati unutar EU-a pa ovako privlači pažnju", istaknula je Vesna Škare Ožbolt.