Na kopnu sve toplije, idući tjedan i neugodno vruće. Na moru također od srijede počinje novi toplinski val.

"Osvježenje početkom vikenda bilo je samo prolazno i kratkotrajno, a kiše je palo i premalo za uopće ublažiti sušne prilike. No, barem je uz pad temperature, prošla noć bila nešto ugodnija za spavanje, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu", objašnjava RTL-ov metereolog Dorian .Ribarić

Nedjelja

Ujutro i prijepodne pretežno, duž Jadrana i potpuno vedro. No, ponegdje po gorskim kotlinama može nakratko biti zaostale niske naoblake. Puhat će slab do umjeren, u Slavoniji pojačan sjeverozapadni vjetar, a na moru bura i tramontana, izraženije podno Velebita. Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima prevladavajuće sunčano, tek ponegdje uz razvoj oblaka. Vjerojatnost za koji lokalni pljusak postoji uglavnom na krajnjem sjeveru, ali je prilično mala. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura viša, opet oko ili samo malo ispod 30 °C.

Na istoku većinom sunčano, a tek lokalno u Posavini i Srijemu može biti koje kraćeg pljuska. Bit će razmjerno vjetrovito uz umjeren, povremeno i jak sjeverozapadni vjetar pa će se, usprkos malo višoj temperaturi, činiti podjednako ugodno kao i jučer.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, a ponovno i vrućine. No, ugodu će na obali i otocima donositi umjeren, prema otvorenome moru i jak maestral.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a nešto oblaka nicat će uglavnom samo u gorju, češće uz granicu sa Slovenijom, no uglavnom suho. Toplije, osobito uz more gdje će biti oko 30 °C, a puhat će uglavnom samo slab, rijetko umjeren sjeverozapadnjak.

Idući tjedan na kopnu

Slijedi nam stabilno i većinom sunčano razdoblje na kopnu, tek u utorak postoji prolazno manja mogućnost za koji popodnevni pljusak, ali uglavnom samo oko gorja. Bit će sve toplije, i noću i danju, do petka već posvuda i neugodno vruće.

Idući tjedan na moru

Na Jadranu obilje sunca, vedrine, ali i sve izraženije vrućine. Koliko toliko će se lakše disati do srijede kada će tijekom dana još puhati slab do umjeren maestral, a onda će uz još više temperature početi i novi toplinski val.