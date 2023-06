Pretežno sunčano, vruće i sparno, u drugom dijelu dana sa sjeverozapada jače naoblačenje, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s pljuskovima i grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za petak.

Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme s tučom.

Crveni meteoalarm izdan je za Osječku i Zagrebačku regiju; za Karlovačku regiju, Velebitski kanal i Kninsku regiju izdan je pak narančasti, dok je ostatak Hrvatske u žutom.

Slab i umjeren jugozapadni vjetar popodne će na kopnu naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, mjestimice s olujnim udarima. Duž Jadrana će puhati slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, a u noći na subotu će na sjevernom i srednjem dijelu okrenuti na jaku buru.

Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 37 Celzijevih stupnjeva.

Prognoza za sutra

U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, još do sredine dana mjestimice malo kiše, ponajprije u gorju. Poslijepodne postupno kidanje naoblake. Na Jadranu pretežno sunčano, no uz prolazno više oblaka lokalno uz pljuskove i grmljavinu, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 23 °C. Najviša dnevna na kopnu od 24 do 27, u gorju niža, a na moru od 28 do 31 °C.