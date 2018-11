ŠTO SLIJEDI NAKON IZRUČENJA IVICE TODORIĆA? Ako bude pušten da se brani sa slobode, DORH u rukavu čuva još jednog asa

Hoće li Todorić početak suđenja za najmanje pola godine dočekati u Remetincu ili na slobodi, još se, dakle, ne zna. No, Državno odvjetništvo ima još jednoga asa u rukavu – mogućnost da za Todorića zatraži novi istražni zahtjev, a zbog opasnosti od bijega, i to u predmetu vezanom uz Nexus ulaganje

Nakon što ga je jučer Velika Britanija izručila Hrvatskoj te nakon što je po slijetanju u Zagreb prevezen i smješten u istražni zatvor u Remetincu, bivšeg čelnog čovjeka Agrokora, Ivicu Todorića, čeka ispitivanje u Tužiteljstvu gdje će biti suočen s optužnicama te će mu biti ponuđeno da iznese svoju obranu. Ako ostane u istražnom zatvoru bit će ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu na Selskoj cesti, a ako bude pušten da se brani sa slobode, bit će saslušan u Županijskom državnom odvjetništvu na Savskoj cesti.

Naime, istražni sudac je prošle godine odredio pritvor Todoriću zbog opasnosti od utjecaja na 17 svjedoka i on je jučer pritvoren isključivo zbog toga, piše Jutarnji list.

DORH JE ODUSTAO OD ISPITIVANJA PREOSTALIH SVJEDOKA? ‘Todorić je nevin dok se ne dokaže suprotno’

Ostao je neispitan samo jedan svjedok

No, istodobno s Todorićevim dolaskom u istražni zatvor u Remetincu, aktivirana je i njegova žalba protiv pritvora podnesena još lani u listopadu. Žalba je u međuvremenu zastarjela jer je tužiteljstvo ispitalo 16 od 17 svjedoka, a do onog posljednjeg ne može doći jer je državljanin Nizozemske i ondje živi. Sud bi, piše Jutarnji list, teoretski mogao Todorića pritvoriti dok se ne ispita i taj jedan svjedok.

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić sinoć je za N1 izjavio da je DORH odustao od ispitivanja još neispitanih svjedoka, što praktički znači da prestaju pritvorske osnove zbog kojih je Todorić izručen. Posve je izvjesno da će Todorićeva obrana zatražiti njegovo puštanje na slobodu jer on ne snosi krivicu što DORH u godinu dana nije uspio saslušati sve svjedoke. Hoće li Todorić početak suđenja za njamanje pola godine dočekati u Remetincu ili na slobodi, još se, dakle, ne zna. No, Državno odvjetništvo ima još jednoga asa u rukavu – mogućnost da za Todorića zatraži novi istražni zahtjev, a zbog opasnosti od bijega, i to u predmetu vezanom uz Nexus ulaganje.

TODORIĆ BI USKORO MOGAO NA SLOBODU? ‘Pitanje je hoće li suđenja biti i hoće li DORH uopće podići optužnicu’

Tužiteljstvo ima pet mjeseci za podizanje optužnice

Jutarnji list piše kako je DORH još u veljači ove godine pokušao ovu strategiju “duploga pritvora”, no Županijski sud tada je to odbio obrazlažući da pritvor ne može biti određen po dvije osnove istodobno. No, ta opcija ostaje u pričuvi ako Todoriću bude ukinut istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Inače, prema zakonskim, ali neobvezujućim rokovima tužiteljstvo ima oko pet mjeseci za podizanje optužnice u slučaju Agrokor, te oko osam mjeseci za dovršetak druge istrage. Tužiteljstvo, pak, smatra da će obje istrage završiti u roku i podići optužnice.

Glavna točka optužbe protiv Todorića i suokrivljenih odnosi se na lažiranje financijskih bilanci Agrokora tijekom posljednjih desetak godina. Optužba se prije svega temelji na nalazima financijskih vještaka i revizora iz PwC-a, a svodi se na lažno prikazivanje poslovanja s dobiti, čime je Todoriću kao vlasniku, odnosno njegovoj tvrtki u Nizozemskoj bilo omogućeno da godinama uzima nepripadajuću dividendu – ukupno 720 milijuna kuna. Druga je točka optužbe vezana uz navodne troškove pripreme projekta IPO-a, izlaska Agrokora na burzu, pri čemu je sporan način knjiženja troškova koji su premašili dvije milijarde kuna te povezanost tih troškova sa spomenutim projektom. Prema optužbi, veći dio troškova odnosi se na privatne pozajmice i troškove Todorića i povezanih osoba koji su na koncu pali na teret Agrokora.

MINISTAR PRAVOSUĐA UVJERAVA: ‘Ivicu Todorića u Hrvatskoj očekuje fer i korektno suđenje’

Izvlačenje novca, nezakoniti zajmovi, prikriveno financiranje…

Prema trećoj optužbi, Todorić za kupnju Kulmerovih dvora nije koristio samo pozajmice Agrokora, koje je potom vratio, već je i financijskim manipulacijama izvukao iz Agrokora oko 122 milijuna kuna. Četvrta optužba, piše Jutarnji list, vezana je uz vrlo zamršen koloplet financijskih transakcija iz 2013. kada je Ivica Todorić otkupio paket povlaštenih dionica Agrokora od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za 100 milijuna eura. Prema optužbi, Todorić je osobno stekao te dionice, a da uopće nije angažirao vlastita sredstva, nego isključivo sredstva Agrokora.

Prema petoj točki, Todorić je s računa tvrtke Agrokor AG u Švicarskoj izvukao najmanje 64 milijuna kuna podižući gotovinu koju je zadržavao za sebe te plaćajući razne privatne troškove. Todorića i suradnike tereti se i za organiziranje prikrivenog financiranja koncerna kroz mjenično poslovanje čime su lažno umanjili zaduženje za približno milijardu i pol kuna.

Zasebnom i naknadno otvorenom istragom obuhvaćeni su nezakoniti zajmovi koje je tijekom 2016. godine investicijski fond Nexus Private Equity Partneri preko tvrtke Nexus ulaganja dao Agrokoru. Riječ je o ukupno 47,5 milijuna kuna protupravno pribavljenih na štetu ulagača. Tom je istragom obuhvaćeno i slično kreditiranje Agrokora preko Nexusa vezano za financiranje Agrokorova projekta hotel Plat.

KAKO IZGLEDA TORODIĆEV DAN U REMETINCU: ‘Nema ležanja, nema povlastica. U zatvoru su jasna pravila igre’