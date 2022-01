Na pomolu je velika financijska afera i to u samom središtu monetarne vlasti - Hrvatskoj narodnoj banci, koja je odgovorna za stabilnost cjelokupnog financijskog sustava u Hrvatskoj. Indexov istraživački novinar Ilko Čimić objavio je podatake da je u proteklih 20 godina četrdesetak zaposlenika HNB-a, uključujući aktualnog guvernera Borisa Vujčića i njegovu zamjenicu Sandru Švaljek, trgovalo vrijednosnim papirima banaka čije poslovanje nadzire upravo HNB. Evo što se zasad zna o toj aferi na pomolu.

Što se dogodilo?

Prema pisanju Indexa, zabilježeno je više od 400 transakcija u vrijednosti većoj od deset milijuna kuna u kojima su proteklih 20 godina sudjelovali zaposlenici HNB-a, i to oni najviši: aktualni guverner Boris Vujčić, njegova zamjenica Sandra Švaljek, nekadašnji viceguverneri, aktualni i bivši direktori…

Što je sporno?

HNB obavlja nadzor banaka prikupljanjem i analizom izvješća i informacija te kontinuirano prati poslovanje banaka tako da su zaposlenici HNB-a, prema onome što je objavljeno, zlorabili povlaštene informacije, nedostupne javnosti, o bankama čije poslovanje nadziru da bi trgovali njihovim dionicama. Što se tiče dvoje čelnih ljudi HNB-a, guverner Vujčić trgovao je dionicama Erste i Zagrebačke banke 2001. godine dok je bio zamjenik guvernera, a Švaljek je trgovala obveznicama Erste banke 2012. godine u vrijeme kada je bila članica Savjeta HNB-a. Te je obveznice prikazala kao nasljedstvo.

Što kaže guverner Vujčić?

U utorak navečer u Dnevniku HTV-a oglasio se guverner Vujčić odbacivši tvrdnje da se koristio povlaštenim informacijama za stjecanje osobne koristi. Rekao je i da nema saznanja o tome da su drugi zaposelnici HNB-a čiili nešto takvo.

"Što se mene tiče, ja sam 2001. prodao dionice dvije banke koje sam imao, nakon što sam postao zamjenik guvernera i rukovodstvo HNB-a je tada iniciralo promjene zakona da samima sebi zabrani, jer je to tada bilo dozvoljeno, da imamo dionice banaka i da njima trgujemo. Ako išta, onda se može pohvaliti za tako nešto, a ne napadati. Na kraj pameti mi nije bilo da za 20 godina će to netko na taj način interpretirati", rekao je Vujčić. "Mi nemamo saznanja o tome (trgovanju povlaštenim informacijama). Ako itko ima ja pozivam da nas obavijeste o tome i obavijeste nadležnu instituciju koja će to provjeriti", rekao je.

Hoće li reagirati Odbor za financije?

Predsjednica saborskog Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić (HDZ) zatražila je očitovanje od guvernera HNB-a Borisa Vujčića zbog navoda iz teksta objavljenog na Indexu. "Ovlast Odbora za financije i državni proračun je, između ostalog, i praćenje svega što se događa u HNB-u, te s obzirom na situaciju tražim izvanredno očitovanje"”, izjavila je Perić .

Što kaže premijer Plenković?

Glasnogovornik Vlade Marko Milić u utorak je potvrdio da je premijer Andrej Plenković nazvao guvernera Vujčića i zatražio objašnjenje onoga što je objavio Index. U srijedu je premijer potvrdio novinarima da je razgovarao s guvernerom Vujčićem nakon što je o svemu doznao iz medija. "Perić (predsjednica saborskog Odbora za financije i državni proračun) formalno je zatražila očitovanje HNB-a, nakon toga ćemo vidjeti što će se zbivati. Vjerojatno će sukladno svojim zakonskim nadležnostima ovu temu provjeriti HANFA i nakon toga ćemo imati cjelovitiju sliku. Drugih informacija nemam. HNB je u nadležnosti Sabora i HANFA-e i te stvari nemaju izravne veze s Vladom. Stvar je kompleksna. To nije tema koju šira javnost razumije, stvar je sofisticirana”, kazao je Plenković.

Što zna ministar financija?

Ministar financija Zdravko Marić u utorak se pravdao cjelodnevnim sastancima zbog čega, kaže, nije pozornije pratio ono što je objavljeno o ovom slučaju. "I da jesam uspio sve pročitati, ne znam bih li mogao biti kadar za komentiranje i imati dovoljno informacija da nešto suvislo komentiram", kazao je Marić.

Što traži oporba?

Parlamentarna oporba je smjesta reagirala na tekstove o aferi HNB. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je: "Razrješenje i sankcioniranje odgovornih za ovu svinjariju minimum minimuma kojeg očekujemo!" Most je zatražio hitnu sjednicu saborskog odbora za financije. Ivana Kekin je u ime Zeleno-lijevog bloka poručila da Vujčić i članovi savjeta HNB-a moraju dati ostavke. Ona i Urša Raukar iz platforme Možemo! ustvrdile su da je riječ o aferi većoj od 'afere Borg'. Zahtjev za hitnom sjednicom saborskog Odbora za financije podržale su i zastupnice Centra Marijana Puljak i Dalija Orešković, a na ostavke čelnih ljudi HNB-a pozvala je i Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a.

Kako slučaj objašnjavaju u HNB-u?

Iz HNB-a su se oglasli propćenjem tvrdeći da, prema Zakonu o HNB-u, za članove Savjeta HNB-a, izvršne direktore i savjetnike guvernera, postoji zabrana vlasništva nad dionicama i udjelima u pravnim osobama čije poslove nadziru, ali ne i obveznica čijeće trgovanje zabraniti od ožujka ove godine. Kažu i da je guverner Vujčić dionice dviju banaka kupio dok još nije bio zamjenik guvernera ili član Savjeta HNB-a i u vrijeme dok to Zakon o HNB-u još nije zabranjivao. Za Švaljek kažu da je bila vanjska članica Savjeta HNB-a kada je kupila obveznice i držala ih do isplate.

Što će poduzeti HANFA?

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) zasad se kratko oglasila o navodima iz Indexovog teksta. "Treba istaknuti da sumnja u trgovanje povlaštenih informacija nije isto što i kršenje zakona i internih pravila koji za zaposlenike regulatora određuju zabrane ili ograničenja trgovanja vrijednosnim papirima subjekata nadzora", poručili su iz HANFA-e.

Tko još može reagirati?

Ako se dokaže da je bilo kaznenog djela zlouporabe povlaštenih informacija čelnika i zaposlenika HNB-a, posljednju riječ imat će Europska središnja banka i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).