ŠTO SE KRIJE IZA NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVU? ‘Vlada njime pogoduje privatnim interesima, ljudi postaju roba’

‘Ovim se zakonom uništavaju domovi zdravlja, provodi se zdravstvo kao privatna praksa na primarnoj razini zdravstvene zaštite, a proširuje i na polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu preseljenjem u domove zdravlja i onda obavljanjem privatne prakse’, poručuju iz Samostalnog sindikata zdravstva komentirajući novi prijedlog Zakona o zdravstvu.

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske ocijenio je u petak kako Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, o kojem je završeno e-savjetovanje, za građane ne donosi ništa dobro jer stavljanjem djelatnosti zdravstva na tržište Vlada pretvara zdravlje u robu.

“Sindikat smatra da Vlada i ministar zdravstva jasno pokazuju kako ne postoji politička volja ni građanska hrabrost da se uvedu promjene i red u sustav zdravstva, već se pogoduje privatnim interesima. Ovim zakonom uništavaju se domovi zdravlja, provodi se zdravstvo kao privatna praksa na primarnoj razini zdravstvene zaštite, a proširuje i na polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu preseljenjem u domove zdravlja i onda obavljanjem privatne prakse”, navodi u priopćenju predsjednik sindikata Stjepan Topolnjak.

Odredbe koje ministar spominje – izostale

U sindikatu smatraju da prijedlog zakona ne ispunjava ciljeve zbog kojih se krenulo u izmjenu i da u sadržaju nema odredbi o kojima ministar govori. Prijedlogom se, ocjenjuju, stavljaju na tržište sve specijalne bolnice i uvodi turizam u sve zdravstvene ustanove kao gospodarska djelatnost u javnim službama.



“Sve to će se obavljati u našim javnim ustanovama, sve to će raditi naši zdravstveni radnici koji su javni službenici, sve će se to financirati u radno vrijeme ustanova sredstvima HZZO-a koje plaćaju građani, a bit će privatna praksa ili gospodarska djelatnost kojoj nije primarni cilj usluga nego ostvarivanje profita, koji se neće vraćati u sustav zdravstva nego na račune privatnika kao izvršitelja usluga”, poručuje sindikat.

Od ministra zdravstva Milana Kujundžića i premijera Andreja Plenkovića stoga traže da se javno očituju i odgovore građanima kojim se odredbama osnažuje primarna zdravstvena zaštita i kojim će odredbama domovi zdravlja postati nositelji primarne zdravstvene zaštite, ako sve ordinacije u domovima zdravlja budu mogle obavljati zdravstvenu djelatnost kao privatnu praksu.

Također traže očitovanje kako će zdravstveni turizam, koji je po svom određenju gospodarska djelatnost, integrirati u sustav zdravstva da se obavlja kao javna služba, te je li diskriminacija radnika u zdravstvenom sustavu mjera za zadržavanje zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj.