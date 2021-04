ŠTO SE ‘VALJA’ IZA KAOSA OKO VEKTORSKIH CJEPIVA? Hrvatski farmakolog misli da su za to krivi političari: ‘Pretjerano je sve otkazati!’

Na lošem glasu su dva vektorska cjepiva protiv koronavirusa, ali teže nuspojave bilježe sva cjepiva, a ne samo vektorska: ‘U odnosu na mogućnost zarazivanja i razvijanja teškog oblika bolesti, to ne može stat u istu rečenicu’

Na sve ovo došao je još i potpuni kaos oko cjepiva i cijepljenja. Sve više europskih zemalja odustaje od cijepljenja Astrazenecom, a od jučer je na stupu srama i cijepivo Johnson i Johnsona. Amerikanci su otkrili da je u nekim slučajevima i kod njega došlo do stvaranja krvnih ugrušaka pa su obustavili cijepljenje u Americi ali su istodobno obustavili i njegovu isporuku za Europu, javlja RTL.

Tolika pažnja za zdravlje Europljana bi bila dirljiva ali riječ je o nuspojavama koje se pojavljuju u jednom na milijun slučajava, dakle veća je vjerojatnost da ćete poginuti na autoputu Zagreb Split nego da ćete dobiti neku nuspojavu od Johnsonovog ili Astrazenecinog cijepiva ali opreza nikad dosta, vele američke ali i europske agencije za kontrolu lijekova i cjepiva.

No zanimljvo je kako u tom oprezu promiče informacija da Pfizer i Moderna zapravo imaju veći broj zabilježenih drugih nuspojava od Astrazenece i Johnsona a promiče i informacija da Pfizer i Moderna na tom oprezu zarađuju višestruko više nego Astrazeneca i Johnson&Johnson koji su sad defakto izbačeni iz igre. A zarađuju višestruko više jer su njihova cjepiva višestruko skuplja i postaju još skuplja. Jer sad sve zemlje pa tako i Hrvatska povećavaju narudžbe njihovih cjepiva.

‘Ne bi trebalo biti nikakve dileme’

Na lošem glasu su dva vektorska cjepiva. Oxfordske Astrazenece naručili smo 2,7 milijuna doza, a američkog Johnson i Johnsona naručili smo 900 tisuća. U prvoj isporuci američkog cjepiva, sedam tisuća doza je stiglo i do Hrvatske, ali ga ne možemo koristiti. “Cjepivo je u našem skladištu s kojima imamo ugovor. Čekamo distribuciju, kada EMA odobri, cjepivo je i dalje u karanteni i kad dobijemo zeleno svjetlo krećemo u distribuciju”, kazala je Dijana Mayer, epidemiologinja HZJZ-a.

Problem su jedan smrtni, jedan ozbiljni i četiri lakša slučaja krvnih ugrušaka. Do sada je to cjepivo u Americi primilo 6,8 milijuna ljudi. “U odnosu na mogućnost zarazivanja i razvijanja teškog oblika bolesti, to ne može stat u istu rečenicu. Potpuno je jasan izbor i ne bi trebalo biti nikakve dileme”, izjavio je Vladimir Trkulja, profesor farmakologije.

Profesor Trkulja objašnjava da je rizik od bolesti puno veći od rizika cijepljenja, a i kad se pitamo hoćemo li i mi razviti tromb, vjerojatnost za to je izrazito mala. “Ono čega se bojimo u cjepivu u svakodnevnom životu imamo okolnosti, putovanje, sjedenje, ne kretanje, gdje je rizik puno puno veći nego u stvarnosti povezan s ovim cjepivom”, rekao je Trkulja.

Zašto je zaustavljeno cjepivo J&J?

Nakon što je cijeli svijet iznenadila jučerašnja odluka američke agencije za lijekove – oni objašnjavaju zašto su pod povećalo stavili Johnson. “Odluka da se privremeno zaustavi cijepljenje cjepivom Johnson i Johnson donsena je zbog ova tri razloga. Prvo želimo upozoriti pružatelje zdravstvenih usluga da obrate pozornost na ove rijetke nuspojave. Drugo, možda ima još slučajeva koje treba istražiti. Treće obustava će dopustiti nezavisnom povjerenstvu znanstvenika da revidiraju sigurnost”, kazao je ravnateljica CDC-a Rochelle Walensky.

I dok se čeka odluka za Johnson i Johnson, drama oko Astrazenece čini se nema kraja. Danska je danas odlučila to cjepivo prestati koristiti. “U prošlom smo mjesecu intenzivno istraživali posljedice uslijed cijepljenja i sada smo uvjereni u mogućnost razvijanja komplikacija. Procjena rizika je 1 slučaj zgrušnjavanja na 40 tisuća cijepljenjih. To je znanje koje nismo imali kada smo kupili Astrazenecu”, rekao je Soren Brostom iz danskog Nacionalnog odbora za zdravstvo.

Oglasila se odmah Francuska, poručila da neće napraviti isto, i najavila primjenu i Johnsona & Johnsona čim prve doze stignu. Zbog različitih poteza različitih Vlada diljem svijeta oko vektorskih cjepiva stvorila se pomutnja, građani će vrlo vjerojatno i dalje odbijati Astrazenecu, a vjerojatno uskoro i Johnson i Johnson, ne samo u Hrvatskoj. Baš zato Ursula Von der Leyen danas je ponosno najavila stiže 50 milijuna 50 milijuna doza onog cjepiva koje se malo odbija. “Zadovoljstvo mi je najaviti da smo postigli dogovor s tvrtkom BioNTech-Pfizer da ubrzamo isporuku novih doza”, izjavila je Von der Leyen.

Ubrzala se isporuka koja je trebala doći na jesen – stiže već ovaj mjesec. To znači da i Hrvatska dobiva dio Pfizerovih jer kada smo osigurali dodatna 3 milijuna cjepiva od prvotnih 5,6 milijuna, najviše se računalo upravo na njih. Belgijska ministrica financija još u prosincu napravila je gaf kada je slučajno twitnula cijene koje je EU ispregovarala s proizvođačima. Objavu je uklonila, ali internet pamti. Iz nje je vidljivo da je tada cijena bila Moderna 18 eura po bočici, Pfizer 12 , Johnson 7, Astra manje od 2. A bugarski premijer ovaj tjedan otkrio je da je Pfizer poskupio, sada je 19,5 eura.

Pretjerana ideja o otkazivanju?

Tko je zaradio, tko uložio novac i ostao kratak. Šefovi Pfizera i Moderne u jednoj su godini udvostručili bogatstva, dionice kompanija rasle su za tri puta pa su završili na Forbesovom popisu novih milijardera. Astrazeneca je odmah rekla da zarada nije cilj, ali je i Europska unija izgleda ostala kratka jer je upravo u njihov razvitak uložila milijarde eura. I sada smo na početku, plaćat ćemo više nego što smo planirali. I izgleda, u budućnosti bi izbor mogao biti samo na mRNA cjepivima, sve su glasnije priče iz Unije, imaju manje nuspojava i očito su učinkovitija od vektorskih cjepiva.

“Ovu ideju političarsku hajmo sve otkazat, sva ta vektorska, mislim to je pretjerano. Za nas je odluka da se nastavimo cijepiti uključujući i Astrazenecu bolja odluka”, kazao je Trkulja. Nuspojave, one teže bilježe sva cjepiva, ne samo vektorska. I čak i kad se zbroje nuspojave svih proizvođača, taj je broj, poručuju stručnjaci i dalje manji od bilo kojeg drugog scenarija.

