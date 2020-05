ŠTO SE TO SPALJUJE U POGONU VARAŽDINSKE TVRTKE? ‘Ne spavamo zbog gušenja’; Kompanija poručuje: ‘To je vodena para’

Problem nije od jučer nego traje već nekoliko godina pa iako se o njemu među stanovnicima Varaždina često govori, u javnosti se to jako rijetko spominje

Varaždinci iz istočnog dijela grada noćima ne mogu spavati od gušenja jer, kako kažu, muku muče s dimom koji izlazi iz pogona tamošnje tvrtke VIS Promotex. Taj problem nije od jučer nego traje već nekoliko godina pa iako se o njemu među stanovnicima Varaždina često govori, u javnosti se to jako rijetko spominje.

Stanari su se novinarima portala Varaždinski.hr, požalili na subjektivne tegove s disanjem te peckanjem očiju, a kažu da im se miris dima uvlači i u odjeću. Između ostalog, žale se i na to da ne mogu dobiti nikakve konkretne informacije inspekcijskih tijela. Kažu da ne tvrde ništa jer nemaju dokaze, međutim, imaju razloga za sumnju da se u pogonu ne spaljuje sve onako kako bi se to trebalo činiti.

‘Moj sin cijelu noć nije spavao zbog gušenja’

“Ja konstantno osjećam miris paljevine u zraku. Zadnjih mjesec dana to je vrlo intenzivno. Imam osjećaj gušenja. Moj sin jednom cijelu noć nije spavao, rekao je da ga guši. Osim toga, osjećam suhoću očiju i svrbež”, kazala je jedna od stanarki tog dijela grada za Varaždinski.hr koja probleme povezuje s dimom iz tvornice. Međutim, ona nije jedina. Slična su iskustva i ostalih stanovnika.

“Riječ je o nesnosnom smradu i gustom dimu koji se spušta ulicom. Taj miris sam prvi put primijetila prije čak sedam godina. Mislila sam da se nešto zapalilo vani u mome dvorištu”, ispričala je druga stanarka.

‘Teški sivi dim miriše na spaljenu plastiku, a najčešće se osjeti noću’

Nikola Kumek koji u ovom varaždinskom kvartu živi tek šest mjeseci, kaže da je najgore kada nema vjetra. Tada se, tvrdi, dim zadržava nisko između kuća i zgrada.

“U takvim slučajevima zatvaramo prozore i sklanjamo veš s balkona. Radi se o gustom teškom dimu sive boje, koji je popraćen specifičnim ‘kemijskim’ mirisom po spaljenoj plastici ili ulju. Dim iz tvornice se ispušta u različitim intervalima. Ponekad se to radi nekoliko dana za redom, ponekad svakih nekoliko dana. Ponekad se dim ispušta tijekom dana, no češće je to u noćnim satima, od 22 sata na dalje”, navodi Nikola za Varaždinski.hr.

Ispuštanje dima tijekom noćnih sati stanovnicima je osobito zapelo za oko. Dražen Čelar iz kvarta kraj tvornice kaže da je indikativno da se to događa u trećoj smjeni te ponekad i vikendima. On tvrdi da “upravo te male noćne aktivnosti podrijavanju sumnje u moguće nepravilnosti”. Varaždinac dodaje da, prema onome koliko je uspio provjeriti u registru, ovo poduzeće nema prijavljen neki oblik gospodarenja otpadom pa smatra da se vjerojatno radi o ispustu iz tehnološkog procesa.

Tvrtka odgovara: ‘Zemni plin je energent koji koristimo, dim je vodena para’

Član uprave VIS Promotexa, Marijo Bucina, za Varaždinski.hr kaže da se radi o vodenoj pari te napominje da u njoj nema nikakvih problematičnih spojeva.

“Društvo Vis Promotex za potrebe grijanja i proizvodnju tehničke pare koristi jednu kotlovnicu koja kao energent koristi zemni plin. Plin se nabavlja od ovlaštenog opskrbljivača i dobavljača. Kotlovnica i svi prateći sadržaji vezani uz nju su u skladu s traženim standardima te se njihovo ispitivanje i održavanje vrše sukladno propisanim zahtjevima i normama”, govori Bucina.

‘Navečer se više vidi zbog LED rasvjete’

Kada je riječ o ispuštanju dima noću, Bucina ima odgovor i na to i kaže da je u pitanju LED rasvjeta.

“Vaš upit odnosi se na vodenu paru koja se oslobađa u atmosferu, a čija je vidljivost veća noću zbog novoinstalirane LED-rasvjete u našem tvorničkom krugu. S obzirom na intezivnu proizvodnju koja će trajati još nekoliko mjeseci, proizvodnja biti organizirana u više smjena”, kaže Bucina.

S druge strane, Dražen Čelar iz kvarta kod tvornice, smatra da bi ova tvrtka trebala po ovom pitanju transparentnije komunicirati s građanima. Navodi da bi bilo korektno od VIS-a da, sukladno uspostavljenom sustavu upravljanja okolišem, komunicira o kakvom se tehnološkom procesu i onečišćenju radi. Navodi da se to nije dogodilo i da dok se to ne dogodi stanovnici kvarta neće imati uvid u neovisno ispitivanje ili inspekcijski nadzor. Kaže da “neće s radošću promatrati dim i vjerovati da nije štetan”.

Iz tvrtke su tek poručili da “društvo posluje u skladu i sa svim zakonskim zahtjevima i propisanim normama te su svi inspekcijski nalazi provedenih nadzora bez primjedbi i sankcija”. Portal Varaždinski.hr poslao je upit Inspekciji zaštite okoliša oko toga koliko je inspekcijskih nadzora provedeno u proteklih godinu dana te u dužem razdoblju i što je nadzorom utvrđeno. Kada odgovor stigne, portal će izvijestiti o detaljima.

Varaždinska tvrdi da nekome smeta njihovo poslovanje, a građani žele znati što udišu

Bucina iz VIS Promotexa poziva se na radna mjesta, a sve ostalo što stiže na račun ove tvrtke, naziva neistinama i podmetanjima.

“U ovim teškim vremenima zapošljavamo preko 300 radnika, a razna podmetanja i neistinite konstrukcije smatramo zlonamjernima od pojedinih struktura i ljudi kojima smeta naše stabilno poslovanje”, kazao je za Varaždinski.hr.

No, građani ne žele odustati i traže podatke o tome što udišu. Stanarka s početka priče kaže da je potrebno izvršiti mjerenje emisija onečišćujućih tvari koje odlaze u zrak i koje udišu. Inače, Varaždin ima jednu stanicu za mjerenje kvalitete zraka te ju je postavio Državni hidrometeorološki zavod. Međutim, ona se nalazi na samom rubu grada. Nikola Kumek kaže da ta stanica mjeri samo nekoliko pokazatelja, dok primjerice, mjerna stanica u Osijeku ima puno širi spektar pokazatelja.

Ekološka afera iz Duge Rese i kancerogene tvari u zraku

Dok odgovor ne dođe, stanovnici Varaždina će i dalje biti u sumnjama. Njihove sumnje su, kažu, potencirane slučajem iz Duge Rese tijekom 2010. i 2011. godine. Tada je izbila velika ekološka afera zbog spaljivanja otpadnih ulja u nekadašnjoj Pamučnoj industriji, čije je pogone bio kupio varaždinski T7 VIS, današnji T&H Invest. Kasnije je tvornica prebačena na VIS Promotex, novu tvrtku osnovanu unutar Patafta-grupe.

Tamo je inspekcija utvrdila da su u energani tvornice spaljivana otpadna ulja prije nego je tvrtka uopće dobila dozvolu za gospodarenje takvom vrstom otpada. Također je pronađeno da je jedan od energenata bila vrsta ulja koja se uopće ne smije suspaljivati u takvim postrojenjima. Kasnije, po dobivanju dozvole, utvrđeno je da su ulja spaljivana u koncentraciji većoj od dozvoljene.

U to vrijeme su u Dugoj Resi izmjerene povećane koncentracije opasnih kancerogenih tvari u zraku, a građani su prijavljivali respiratorne probleme i simptome poput kiselkastog peckanja u grlu, plućima i očima. Kako je završila priča iz Duge Rese? Pravosudni epilog bio je takav da je državno odvjetništvo na kraju, 2016. godine, odustalo od kaznenog progona odgovornih, odnosno povuklo optužnicu zbog nedostatka dokaza.

Nema odgovora je li mjerenje kontinuirano u VIS-u

Kada je u dugoreškom zraku bila izmjerena povišena koncentracija kancerogenih tvari, struka nije mogla utvrditi izvor zagađenja. Razlog? Ispuštanja su bila “kratkotrajna i noćna”. Kako se čini, jedini način nadzora VIS-ovog pogona u Varaždinu koji bi mogao umanjiti sumnje građana bio kontinuirano mjerenje izlaznih plinova u samoj tvornici.

No, radi li se to na taj način, član uprave Marijo Bucina ne daje odgovor nego kaže: ” Ispitivanja se vrše sukladno propisanim zahtjevima i normama”. Isto pitanje portal Varaždinski.hr postavio je inspekciji, a informacije nadležnih mogle bi ponuditi neke konkretnije odgovore.