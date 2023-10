Umjesto ukusnog ručka, RTL-ov čitatelj iz Nove Gradiške razočarao se kada je iz svježe piletine izvirilo nešto čudo - pomalo gadljivo, piše Danas.hr.

"Meso je izgledalo svježe, sasvim uobičajeno, ali kad je žena prerezala komad, izvirilo je nešto zelenkasto. Nemam pojma što je to, podsjećalo me na avokado", ispričao je čitatelj. Taj komad piletine vratio je u trgovinu gdje ga je i kupio pa pokazao mesaru za pultom koji je rekao da tako nešto nikada nije vidio. "Rekao je da se zna dogoditi da na svinjetini bude zelenkasti sadržaj, ali više tekući, valjda kad se pokvari. Ali u piletini nikad nije vidio ovakvo što", ispričao je čitatelj.

Izvanredni profesor Agronomskog fakulteta u Zagrebu dr. Ivica Kos kazao je da priznaje da izgleda gadljivo, no nije ništa opasno za ljude.

"Prema fotografijama mi se čini da se radi o dubokoj pektoralnoj miopatiji (DPM), a sve miopatije označavaju histološke promjene tkiva. U ovom slučaju radi se o nekrozi i atrofiji malog mišića koji se naziva pektoralis minor. To je nježni mali mišić koji na neki način odumire i pritom postepeno mijenja boju. U početku je više tamnocrvena boja i kao da je krvava, kasnije može poprimiti zelenkasto-sive nijanse. Nije to nešto toksično ili opasno za ljude", objasnio je dr. Kos.

Nije do kraja utvrđeno zašto dolazi do odumiranja mišića kod pilića

To odbija potrošača i nije baš lijepo za vidjeti, potvrdio je profesor, a istraživanja su pokazala da se kod ovakvih stvari malo mijenja i kemijski sastav tog mesa. No, ni to nije opasno za zdravlje.

"Mesna industrija danas jako teško može izdvajati takve komade mesa jer je automatizirana i ovakvi komadi mesa prolaze kroz stroj. Trebalo bi imati čovjeka na svakoj liniji koji bi kontrolirao i izdvajao lošije dijelove mišića", kazao je RTL-ov sugovornik. Ipak, još uvijek nije do kraja utvrđeno zašto dolazi do odumiranja mišića kod pilića zbog kojih oni mijenjaju boju u zelenkastu.

"Povezuje sa suvremenim uzgojima brojlera (kokoš koja se uzgaja baš radi mesa op.a) kod kojih će biti najčešća, kao i kod mesa suvremenih hibridnih purana. Također je vezano za genetiku, pa čak i uz spol jer se češće pojavljuje kod muških jedinki. Dodatno je vezano i uz uvjete uzgoja životinja u kojima, nažalost, suvremeni hibridi životinja većinu vremena provode na podu", objasnio je profesor s Agronomskog fakulteta. One zbog težine i slabosti nogu nisu baš toliko pokretne tako da većinu vremena sjede.

Baš zbog toga, pojedinci smatraju da su glavni razlozi za tu "zelenkastu" pojavu upravo slabija pokretljivost, stalni pritisak mase trupa na prsa peradi te pod na kojima sjede smatraju se glavnim razlozima za ovu pojavu, a to se uglavnom javlja kod suvremenih uzgoja brojlera. Dr. Kos kazao je da nije primijetio da to te kokoši boli.

Profesor s Agronomije još jednom je pogledao fotografije koje je u redakciju RTL-a poslao čitatelj pa kazao da se radi o miopatiji malog mišića. "Taj mišić je zanimljiv za roštilje, da se natakne na štapiće i mior pektoralis je baš zgodan za roštiljsku pripremu", dodao je.

Isti takav slučaj dogodio se i prije pola godine u Srbiji kada je Novosađanka rasjekla piletinu i uočila, čini se, identičnu "zelenu stvar". Sve je objavila na društvenim mrežama.

"Kćer je kupila pile danas na Ribljoj pijaci kod registriranog trgovca kod kojeg uvijek kupuje. Htjela kad je isjeći, kad… Zna li neko što je ovo?! Šta nam ovo rade ljudi moji?!", napisala je Novosađanka.

