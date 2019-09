ŠTO SE TO DOGAĐA U ŠKOLI U KNINU? Roditelji optužuju učiteljicu da maltretira i ponižava njihovu djecu: ‘Tjera ih da joj čiste cipele!’

Roditelji tvrde da jedna učiteljica maltretira i ponižava njihovu djecu, a ona tvrdi kako se radi ‘o nevjerojatnoj hajci’ na nju

Prije tri dana zemlju je potresao jeziv slučaj nasilja u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Kninu, gdje je jedan učenik terorizirao svoje vršnjake, a jednom od njih je nabio mišić do te mjere da je ovaj umalo ostao bez noge. No, čini se da incidenti ne prestaju u toj školi. Ovoga puta roditelji tvrde da jedna učiteljica maltretira i ponižava njihovu djecu, pa ih čak i tjera da joj čiste cipele, javlja RTL.

“Morali su pisati izljeve ljubavi prema njoj, što djeca nisu htjela, nego im je ona rekla da pišu. Tijekom nošenja testa, radnih listića, slučajno joj stanu na nogu, nenamjerno i ona ih pošalje po spužvu da joj obrišu cipele. Ja ne mogu zamisliti svoje dijete kako kleči pred cijelim razredom i njoj briše cipele, mislim da to nikako nije korektno”, kaže Tamara Tomić, jedna od majki.

PRVAŠIĆA UDARIO NASILNI UČENIK, SPAŠAVALI MU NOGU NA OPERACIJI, A ŠKOLA SVE ZATAŠKALA: ‘Dali su mu čokoladicu i rekli da bude dobar’

Otišla na bolovanje

Roditelji su se pismeno i usmeno žalili svim institucijama, a nakon što je cijeli slučaj prijavljen Ministarstvu znanosti i obrazovanja, neimenovana je učiteljica otišla na bolovanje. Što će s njom biti, još se ne zna, ali se zna da je Ministarstvo zatražilo žurno očitovanje škole.

“Ravnateljica ističe kako je zatražila od Agencije za odgoj i obrazovanje stručno pedagoški nadzor po hitnom postupku, što im je obećano čim se učiteljica vrati s bolovanja. Također, ravnateljica ističe da se o svemu očitovala roditeljima”, poručili su iz Ministarstva.

Ravnateljica nije htjela komentirati cijeli slučaj, no zato se javila učiteljica i rekla kako se radi o “nevjerojatnoj hajci određenog dijela roditelja i da ništa od ovoga nije točno te da u 20 godina svoje karijere nikada ovako nešto nije doživjela”.

Popularizacija nasilja

“Ako se nešto dogodilo, treba poduzeti sve potrebne mjere da se to više ne ponovi i da se pomogne onima koji su na neki način oštećeni ovakvim događanjima”, rekao je gradonačelnik Knina, Marko Jelić i dodao kako ne vidi razloga za dolazak resorne ministrice jer postoji prosvjetna inspekcija koja će ju obavijestiti o svemu.

No, čini mu se da je “došlo do popularizacije nasilja ili nedjelovanja društva, počevši od svakoga od nas. Nismo dovoljno aktivni, ne bavimo se time i često prešućujemo kad se nešto događa, a stvari se neće promijeniti same od sebe.”

Zbog svih događanja majke ističu da su djeca traumatizirana i ne žele ići u školu.

“Jednostavno, dijete je zamrzilo školu. Dijete koje je jedva čekalo školu, koje je znalo i pisati, i čitati, i zbrajati, i oduzimati, ma sve, on je zamrzio školu i ne voli ići u školu. I uvijek je ista priča kad dođe iz škole – tko će biti sutra”, zaključuje Tomić.