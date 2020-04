ŠTO SE TO DOGAĐA? Država ljudima uplatila više novca nego što su tražili! Ministarstvo čak kaže – ‘ne trebate ništa vraćati’

Novac su dobili i za one za koje nisu tražili potporu, a zbog želje da svima sjednu plaće i naknade prije Uskrska, iz Ministarstva su se malo požurili

Firme čija je djelatnost zatvorena odlukom Stožera civilne zaštite ili kojima je uslijed situacije promet pao više od 20 posto i koje su HZZ-u predale zahtjev za potporu u vidu tri minimalne plaće za svoje zaposlenike ostale su nemalom šoku kada im je bez ikakve najave uplaćen novac i to više nego što su tražili.

Mjere od 20. ili 1. ožujka?

Vladine mjere počele su se provoditi od 20. ožujka, kada su se počeli slati zahtjevi, i HZZ je na njih trebao odgovoriti pozitivno ili negativno u roku od 15 dana. U slučaju pozitivnog odgovora trebali su poslati ugovor i na temelju ugovora isplatiti novac na račun firme.

No, za ljude koji čekaju plaću i poduzetnike koji žele održati glavu iznad vode ta procedura je prilično duga, a svemu je doprinio i nesporazum.

Nesporazum i žurba

HZZ je prvo pogrešno protumačio mjeru. Jer je namjeravao krenuti s potporom za ožujak, počevši tek od 20. ožujka, kad je mjera stupila na snagu, pa su tako namjeravali, krug od tri mjeseca zatvoriti s plaćom za lipanj. Međutim, HZZ je iz Vlade upozoren da se mjera odnosi na plaću za cijeli mjesec ožujak! Drugo, HZZ je zatrpan zahtjevima firmi, daleko ih je više nego što se očekivalo, neki kažu i deseterostruko više, i dakako da HZZ kasni s njihovim rješavanjem.

Iz Vlade je, kako prenosi Večernji, neslužbeno se može čuti, poslan naputak HZZ-u da se svim firmama koje zadovoljavaju kriterije odmah uplati iznos potpore koji je tražen, bez obzira što ugovori iz HZZ-a još nisu poslani i nisu potpisani. To će se riješiti naknadno. Bitno je da je novac na računima firmi.

‘Vratila bih novac jer nije moj’

Koliko država dijeli novac, s idejom da se računi zbroje i oduzmu kad sve prođe najbolje pokazuje Sanela Kraus Judi, vlasnica osječkog frizerskog salona.

Prijavila je svoju radnicu za pomoć države od 3250 kuna (sada podignuto na 4000). I već u četvrtak su sjeli novci na račun. Ali ne 3250 kuna, nego dvostruko viši iznos: 6500 kuna.

“Novac je sjeo i za moju radnicu i za mene. Ja sebe uopće nisam prijavila za državnu pomoć jer sam na bolovanju zbog djeteta i već primam naknadu za to, pa ne trebam dobiti i naknadu za očuvanje radnih mjesta”, kaže Sanela za 24sata.

“Želim vratiti taj novac. On nije moj. Ali nitko mi se ne javlja u Zavodu za zapošljavanje, nisu mi odgovorili ni na mail”, kaže. Dosta poduzetnika se javilo sa sličnim problemima.

Neka ga sačuvaju za iduće plaće

Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava kažu da je cilj isplatiti svima novac do Uskrsa, a najkasnije do 15. travnja. Novac se zato isplaćuje i bez ugovora kako bi što prije stigao poduzetnicima, ali to ne znači da neće biti kontrole. Objasnili su da je zato i došlo do grešaka i uplata viška za neke poslodavce.

“Zahvalili bi se svima koji žele vratiti novac jer znaju da su dobili više nego su tražili. Za to nema potrebe, ali neka ostave novac na računu za plaću za travanj. Jer tijekom ovog mjeseca ćemo sa svima potpisati ugovore. Problem više uplate ćemo riješiti prijebojem jer će većina koristiti mjere i za travanj” poručili su iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.