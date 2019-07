ŠTO SE SMIJE, A ŠTO NE? Čovjek kažnjen jer je izvjesio zastavu s petokrakom, a Hasanbegović i Esih bez kazne za grb s prvim bijelim poljem

Kampanja za europske izbore pokazala je da ipak pravila ne vrijede za sve jer Neovisni za Hrvatsku su za vrijeme kampanje na stranačke prostorije izvjesili zastavu čiji grb ima prvo bijelo polje

U Đulovcu kod Daruvara jedan je 58-godišnjak na vlastiti svinjac stavio zastavu nekadašnje Socijalističke Republike Hrvatske sa zvijezdom petokrakom u sredini pa tako dobio prekršajnu prijavu, ali i kaznu. Zastavu je stavio na krov, a kada mu je policija pokucala na vrata pravdao se kako je to bila jedina zastava koju je našao na tavanu te da je red da se ona postavi na kroz kada se svinjac završi, saznaje Večernji list.

Njegova priča nije prošla kod policajaca i čovjeku su napisali prijavu u skladu sa Zakonom o grbu, zastavi i himni RH te zastavi i lenti Predsjednika RH.

Novčana kazna od 20 do 50 njemačkih maraka u dinarskoj protuvrijednosti propisana je za kršenje ovog zakona. Budući da je kazna propisana u valutama koje se godinama ne koriste, samo pokazuje kako država nije osuvremenila vlastite zakone. No, iza ove priče krije se nešto puno gore. Naime, država nije jasno propisala tko i pod kojim uvjetima ima pravo na isticanje simbola države, neovisno o tome je li riječ o zastavi kakvu zakon propisuje ili o verzijama hrvatske zastave iz različitih povijesnih razdoblja.

Neovisni za Hrvatsku nisu dobili kaznu za grb s prvim bijelim poljem

Prilagodba prekršajne politike i ono “što se smije” i “što se ne smije” vlast nije precizno odredila. Premda su to najavljivali, u proceduri ne postoje naznake da će se to uistinu i dogoditi. Zbog toga se u praksi odvija kaos pa nitko nije siguran hoće li odgovarati za isticanje ovog ili onog simbola. Ono što se u praksi osjeti jest da je policijska praksa nedosljedna.

Kampanja za europske izbore pokazala je da ipak pravila ne vrijede za sve jer Neovisni za Hrvatsku su za vrijeme kampanje na stranačke prostorije izvjesili zastavu čiji grb ima prvo bijelo polje. Netko je to prijavio policiji, dva očevida su napravljena, međutim na kraju nije bilo prekršajnog gonjenja jer su policajci procijenili da se isticanje grba poput onog koji već skoro sto godina stoji na krovu Markove crkve ne ubraja u provokaciju.

Prijava za vlasnika svinjca

Za razliku od Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih, vlasnik novog svinjca iz Đulovca nije bio te sreće. On je prijavu zaradio i zastava mu je oduzeta. Nije poznato na što su se policajci pozivali kada je riječ o zastavi s petokrakom, no možda su procijenili da bi ta zastava za nekoga mogla predstavljati provokaciju. Postavlja se pitanje kako bi to mogla ocijeniti službena tijela države koja se u preambuli svog ustava poziva na Socijalističku Republiku Hrvatsku?

Oko preambule koju je slagao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i danas se vode rasprave i zato se spominju zahtjevi da se preispita je li SR Hrvatska bila preduvjet za nastanak samostalne Hrvatske ili njena negacija. Međutim, političke elite u Hrvatskoj za sada nemaju u planu službeno otvoriti ovu raspravu. Ako je zaista tako, tada niti kazne ne bi trebale stizati onima koji su izvjesili simbol onoga što se spominje kao vrijednost u Ustavu.

