ŠTO SE SKRIVA IZA ‘RATA’ MILANOVIĆA I PLENKOVIĆA? ‘Treba vidjeti koje su sve teme prekrivene. Imamo stotine problema’

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić govorila je o “čašćenju” predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, ali i sukobu Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Ankica Mamić smatra da su o komunikaciji predsjednika i premijera već svi sve rekli, ali i da će građani reći nešto o tome vrlo uskoro – na lokalnim izborima. “Važno je to da ovakav komunikacijski stil najviše šteti politici kao takvoj, oni gube svoju vjerodostojnost. Oni koji su već na nekoj strani su svrstani i ja ne vidim da je ijedna strana ovog verbalnog rata profitirala”, kazala je Mamić za N1.

Sve što šteti politici, dodaje, šteti i društvu. “Trebalo bi vidjeti koje su sve teme prekrivene ovim prepucavanjem. Mi osim pandemije imamo stotine problema koji su prikriveni ovom komunikacijskom bitkom i zbog nje ne uspijevaju doći u fokus javnosti”, kazala je Mamić.

Mamić je rekla kako su, govoreći o napadu Zorana Milanovića na Milorada Pupovca, manjine, a posebno Srbi, bili uvijek pod zaštitom ljevice. “No Sanader je prvi uveo manjine u Vladu i mislim da je to bio pametan potez. Građani srpske nacionalnosti politički su građani Hrvatske i svaki sukob nekoga tko je druge nacionalnosti ili vjere je bespredmetan. S lijeve se strane lakše boriti s takvim temama, jer ih se teže može optužiti za nacionalizam.

Hrvatska ima vrlo liberalan zakon kod izbora manjinskih predstavnika u Sabor, SDSS je u suradnji sa Sanaderom dobila tri fiksna zastupnika, kao i hrvatska dijaspora jednog”, rekla je.

Dodala je da je istina da je Milanović sigurno dobivao puno glasova Srba, no istaknula je da se parlamentarni i predsjednički izbori ne mogu uspoređivati. “Milanović napada SDSS, a Plenković je u njegovoj obrani. Racionalno je da premijer brani svoje koalicijske partnere. Politički gledano, on brani koalicijske partnere i to se jako lako može razumjeti. Sukob između Pupovca i Milanovića je osobni je obračun nastao iz činjenice da je Pupovac odbio podržati predsjednikovu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda”, rekla je.

Mamić je komentirala i sukob nastao oko predsjednika/ice Vrhovnog suda, dodajući da je danas prvi puta čula da Zlata Đurđević nije Hrvatica. “Treba pošteno reći da nitko iz vladajuće većine to nikada nije spominjao”, dodala je.

“Sporna im je bila eventualna povezanost s Milanovićem oko Lex Perkovića. Premijer kaže da se ona uplela u protuzakonitu proceduru na kojoj je inzistirao Milanović. No, oni koji nisu pravnici ne mogu o tome kvalificirano suditi, ni ustavni stručnjaci se ne slažu oko toga tko je u pravu.

DSV je jučer proceduru vratio na početak. Ne vidim da će predsjednik promijeniti svoje mišljenje oko izbora kandidata. Parlamentarna većina već je rekla da neće podržati izbor Zlate Đurđević i to je pat pozicija u kojoj svaka strana drži svoju poziciju. Ne vidim tko će tu popustiti, gledajući dosadašnju praksu. Važno je da imamo predsjednika Vrhovnog suda s kredibilitetom, ali i na čelu institucija ljude kojima građani mogu vjerovati. Ovo što se u političkoj sferu događa ruši povjerenje građana prema institucijama”, rekla je Mamić.

Također, dodala je kako su svi jučer očekivali da će na čelo Visokog kaznenog suda biti izabran Ivan Turudić. “To se nije dogodilo. Očito da se u sudstvu stvari pomiču i mijenjaju”, zaključila je.

Upitana koliko je korektno u javnu sferu uvoditi retoriku osobnih odnosa, odnosno koliko je fer bilo od Pupovca i Milanovića objavljivati poruke koje su razmjenjivali, Mamić je rekla da se radi o sukobu koji je izrazito privatan.

“Kada privatnu sferu gurnete i javnu, osudili ste se na ovakve probleme. Ovdje se radi o sukobu koji je izrazito privatan, interesi se mijenjaju. Nacionalne manjine idu po logici uz vladajuću većinu. Pupovac je prvo objavio poruke iz privatne komunikacije.

Danas više ne trebate posredovanje medija da nešto učinite javnim, a objava poruka je objava privatne komunikacije. Svatko ima različit pogled na stvari. Ja nikada ne bih nikada privatno učinila javnim, no ne mislim da su moje vrijednosti jedine moguće niti da sam kriterij za postavljanje vrijednosti. Svatko radi ono što misli da je najbolje za njega i društvo”, rekla je Ankica Mamić.

