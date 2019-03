ŠTO SE NALAZI U MESU KOJEG JEDEMO? Novinarka došla do antibiotika za životinje bez recepta i to u tri različite ljekarne

‘Dobio bih spakirane lijekove koje bih odvezao nekome na određenu adresu. Te bih lijekove isporučio i za to dobio gotovinu. Iznosi su znali bit od 100-200 kuna pa do nekoliko tisuća kuna. Seljaci su to nabavljali da bi uštedjeli sebi, jer veterinari naplaćuju svoj dolazak’, kazao je anonimni veterinarski tehničar

Velika afera s mesom iz Poljske pokazala je kako je na stolovima diljem Europe završilo meso bolesnih krava, stoga je ekipa Provjerenog odlučila provjeriti koliko je lako doći do lijekova za životinje, piše Dnevnik.hr.

Tri ljekarne, tri grada

Njihova novinarka ušla je u tri poljoprivredne ljekarne u tri grada, gdje je glumila kupca i zatražila antibiotik kojim se liječe bolesne životinje poput peradi, svinja i goveda, koji se ne smije prodavati bez veterinarskog recepta. U svakoj od ljekarni novinarka je rekla da nema recepta, da nije vlasnica farme, ali da joj antibiotik treba za nekog drugog.

Prodavačica iz prve ljekarne je naručila lijek i rekla novinarki da dođe sutradan. U drugoj je ljekarni novinarka uspjela doći do recepta i antibiotika, dok je u trećoj ljekarni, recept za zamjenski antibiotik kojeg su ponudili veterinari ispisan je na licu mjesta.

Ministarstvo se na lijekove do kojih je došla ekipa Provjerenog očitovala mailom u kojem su naveli procedure izdavanja antibiotika i brojke obavljenih inspekcijskih kontrola.

‘Kutije s lijekovima nosio je izravno farmerima’

Za emisiju ‘Provjereno’ svjedočio je veterinarski tehničar skrivenog identiteta koji je otkrio kako su do injekcijskih antibiotika koji se ne smiju ni kupovati u ljekarnama godinama dolazili farmeri.

On je prepričao kako je radio cijelo desetljeće kod jednog velikog dobavljača veterinarskim stanicama, ljekarnama, a kutije s lijekovima nosio je izravno farmerima.

“Dobio bih spakirane lijekove koje bih odvezao nekome na određenu adresu. Te bih lijekove isporučio i za to dobio gotovinu. Iznosi su znali bit od 100-200 kuna pa do nekoliko tisuća kuna. Seljaci su to nabavljali da bi uštedjeli sebi, jer veterinari naplaćuju svoj dolazak“, kazao je za ‘Provjereno’ anonimni veterinarski tehničar.