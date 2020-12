ŠTO SE MIJENJA ZA RIBARE? U siječnju se proglašava isključivi gospodarski pojas: ‘Mi tu nećemo biti prvi glas, nego back vokal kao i dosad’

Branko Bačić: ‘U tim pregovorima imali smo, s druge strane, jakog međunarodnog igrača koji je mogao na određeni način te pregovore usporiti, neću reći da ih je mogao do kraja blokirati’

Nakon odluke Vlade da na Jadranu proglasi isključivi gospodarski pojas, dr. sc. Tonči Tadić rekao je za HRT da je sretan što će Hrvatska preuzeti odgovornost za polovicu Jadrana, a i da je Italija konačno došla pameti. Sabor će o tome raspravljati na izvanrednoj sjednici u četvrtak, a pojas će se formalno proglasiti u siječnju. Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, rekao je u Otvorenom HRT-a da je ZERP dočekao izbore 2004. godine i nakon što smo postali suvremena država, članica Ujedinjenih naroda, članica Vijeća Europe, članica NATO-a – strateški cilj Hrvatske i većinskih parlamentarnih stranaka bio je postati članicom EU-a.

“U tim pregovorima imali smo, s druge strane, jakog međunarodnog igrača koji je mogao na određeni način te pregovore usporiti, neću reći da ih je mogao do kraja blokirati jer je legitimno pravo Hrvatske da ima svoj gospodarski pojas kojega nitko ne može usporiti. Tu smo imali, znate već, jasne naznake i od tadašnjeg povjerenika gospodina Ollija Rehna, da budemo na određeni način u tom uvođenju ZERP-a za države članice EU-a, da vodimo računa o završetku pregovora. Bio je jak međunarodni igrač koji je te pregovore mogao usporiti i bilo joj je jasnih naznaka od Rehna da se prije svega završe pregovori s EU”, rekao je Bačić.

Razlika oko tajminga

Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu (SDP), rekao je da je bilo i ostalo političko pitanje zašto se išlo na ZERP i kasni li se s gospodarskim pojasom “Treba reći da su se sve relevatne političke opcije slagale, ali su se razlikovale oko tajmiga. Tada smo ZERP-om aktivirali ekološku i ribolovnu komponentu”, dodaje.

“Sretan sam da će Hrvatska preuzeti odgovornost za polovicu Jadrana, a i da je Italija konačno došla pameti”, rekao je dr. sc. Tonči Tadić, viši znanstveni suradnik Instituta “Ruđer Bošković” i bivši saborski zastupnik.

“Nije poanta u tim nesretnim, podmorskim kablovima i platformama. Razlika je u konceptu proglašenja. ZERP je proglašen samo za morsku vodu, on lebdi nad morskim dnom. Kada pročitate Konvenciju o pravima mora, glava 5, vidite da gospodarski pojas obuhvaća morsku vodu, morsko dno i podzemlje. Kao što je gospodin Bačić rekao, Hrvatska već ima epikontinentalni pojas, ako ničemu, onda po crti sredine između, razmjenom nota između Sanadera i Berlusconija, pa se onda i gospodarski pojas može razgraničiti samo po crti sredine.

Međutim, ZERP lebdi nad morskim dnom i Talijani su već 2008. uputili notu glavnom tajniku UN-a po kojemu ne pristaju na razgraničenje ZERP-a po crti sredine. Da se proglasio gospodarski pojas, tih problema ne bi bilo. I to je zapravo suština priče. Zašto izmišljati pravnu kategoriju koja ne postoji niti u Pomorskom zakoniku? Nego, najjednostavnije je uzeti Konvenciju o pravima mora, uzeti Pomorski zakon i pročitati što piše i to napraviti. Jasno mi je da se to donijelo 2003. zato da Talijani ne pomisle da je to gospodarski pojas, da bi poslije na sudu dokazivali da je to isto i da bi se mučili s razgraničenjem. S ovime se, nakon 19 godina, opet vraćamo na početak”, rekao je.

‘Pobjeda hrvatskog naroda’

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta je rekao da gospodin Miroslav Škoro smatra da se ništa veliko nije dogodilo. Ključni trenutak u ovoj povijesti je bil 2008. Čestitam i kolegi Tadiću za sve što je osobno napravio na ovom planu. “Članstvo u EU samo po sebi nije svrha. Vidimo da Italija vodi računa o svojoj naciji i svojoj zemlji. I svaka država vodi se svojim interesima, tako se i mi trebamo ponašati, imamo odgovornost prema Jadranu i nadam se da ćemo biti spremni”, rekao je Bartulica.

“Ovo je pobjeda hrvatskog naroda”, smatra Miro Bulj, saborski zastupnik Mosta. “Mi smo dva put dali prijedlog, a Vlada je to s gnušanjem odbila. Zato smatram da je ovaj obrat dobar i drago mi je da je kolega Bačić promijenio mišljenje. Prije četiri godine smo ovdje bili i uvjeravali da treba proglasiti pojas, a oni kao i SDP-ov kolega Klisović su govorili da je to glupost. To je pobjeda hrvatskog naroda, i volio bih da smo to učinili prije ulaska u EU”, rekao je Bulj.

Na pitanje je li promijenio mišljenje, Bačić odgovara da se Hrvatska gradi 30 godina i da je trebalo imati i hrabrosti i znanja.

Nedostatak karaktera Hrvatske

Petar Baranović, predsjednik Odbora za ribarstvo Hrvatske poljoprivredne komore rekao je da je onaj tko se doista založio za hrvatske ribare bio gospodin Tadić. “Činjenica je da ovo neće u bitnom promijeniti poziciju hrvatskih ribara, a ovo ne bi ni sad bilo proglašeno da to nije odlučila Italija. Zašto Hrvatska nije imala karaktera i popuštala pritiscima Bruxellesa”, pita Baranović. Ovo je smatra, završetak tužne priče koja traje 20-ak godina. Ništa se bitno neće promijeniti. Mi tu nećemo biti prvi glas, nego back vokal kao i dosad, rekao je Baranović

Ovisno o snazi flote i strateškoj usmjerenosti na more, ovise i rezultati, smatra Picula. “Treba imati i pojačan nadzor. Prva zemlja koja je zaštitila more je Island. Treba reći da EU ima najveći isključivi gospodarski pojas na svijetu i neke od zemalja imaju vrlo velike te pojaseve i uspješno ih koriste”, navodi.

Nije lako uvijek izdržati pristiske, navodi Bartulica i kaže, mi ćemo glasati za bolje ikad nego nikad, ali i da nije vrijeme za veliko slavlje. “Štete ima, jer nismo mogli naplatiti zemljama nakande za izlov. Italija cijelo vrijeme vrši pritisak i sad mi idemo zajedno s njom. Ne bi bilo loše da nekad mi napravimo korak i idemo ga braniti”, rekao je.