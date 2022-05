Verbalni rat između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića ne jenjava, već se svakim danom kako stvari stoje sve više pogoršava. Posljednja u nisu situacija gdje je došlo do razmimoilaženja mišljenja je ulazak Finske i Švedske u NATO savez. Dok s jedne strane Plenković i Vlada podržavaju njihovo priključivanje vojnom savezu, Milanović bi na njihov zahtjev za članstvo stavio 'veto', dok se ne riješe problemi vezani uz izborni zakon u BiH.

Nakon salva uvreda koje su izrečene i s jedne i s druge strane u zadnjih nekoliko mjeseci, postavlja se pitanje mogu li ovo dvoje državnika uopće više normalno funkcionirati i komunicirati. Politički analitičar Žarko Puhovski ističe kako je u ovom sukobu najveći problem što mi zapravo ne znamo koja je razlika među njima.

"Bitan problem je u tomu što mi ne znamo u čemu je politička razlika među njima - svjetonazorski, ideološki, kako god hoćete. Oni su zapravo iz istog šešira i ovdje se radi o osobnim omrzama, a ne o političkim razlikama. Da se radi o političkim razlikama, meni bi se sve ove prostačke intervencije činile drugorazrednima", rekao je Puhovski za Net.hr, dodajući da se ne treba malograđanski nad samim time skandalizirati, ako je u pozadini doista ozbiljna razlika.

"Onda možemo reći to su osobni stilovi. Ali ako imamo samo prostačko prepucavanje iza kojega nema političke razlike, onda je to neproduktivno i opasno jer s jedne strane zaposjeda javnost i iz javnosti izbacuje ozbiljne teme", mišljenja je ovaj stručnjak.

Milanović kao pučki tribun

"Pogledajte kako izgledaju novine, portali, televizije, radija…ti ljudi zaposjedaju stanovite dvoznamenkaste postotke vijesti ili naslovnica, a istovremeno bitni problemi zemlje ne dolaze do riječi", kaže, dodajući da se ne treba zavoditi time što oni koriste ovakve ili onakve prejake riječi, nego postaviti pitanje o političkim razlikama.

"Za razliku od Milanovića, Plenković "štrika" što bi rekla moja baka, on nešto radi, on funkcionira jer to mora kao premijer. Milanović ne radi ništa drugo nego se zabavlja vrludajući domovinom, čekajući da mu netko gurne "krušku pod njušku". I to je izrazito neproduktivno", rekao je Žarko Puhovski.

"Milanović je u nekim stvarima doista u pravu, ali je u pravu na takav način da onda tu svoju poziciju upropasti. On je s jedne strane pripravan nazvati Ustavni sud radničkom zadrugom, nakon dva dana se pozvati na Ustavni sud, nakon pet dana reći da ih treba ukinuti. Sad smatra da je vrijeme da se pokrene pučka pobuna, on je sad pučki tribun koji vodi pobunu protiv Ustavnog suda. To sasvim sigurno nije u opisu posla predsjednika republike, to je falsificiranje njegove ustavne uloge", kaže.

Upitan što misli o nezgodnoj situaciji našeg veleposlanika pri NATO-u, koji je kako pišu neki mediji dobio dva različita naputka za glasanje, kaže da "oni dovode gospodina Maria Nobila, veleposlanika pri NATO-u u izrazito tešku situaciju". "U međuvremenu je stvar postala nevažna zato što je jedan ozbiljan igrač, Turska, pokrenula postupak zaustavljanja ulaska. U Turskoj, kao što je poznato, nema različitih glasova, samo jedan glas Erdogana. Tako da je tamo stvar potpuno čista i u tom pogledu će Hrvatska opet ostati na marginama", rekao je.

Normalnu suradnju ne možemo očekivati

Pojašnjava da je veleposlanik osoba koju je poslao šef države drugom šefu države, dakle formalno odgovara Milanoviću. Međutim, on faktički odgovara Ministarstvu vanjskih poslova, što je također činjenica.

"Iz te shizofrene situacije gospodin Nobilo se može najvjerojatnije izvući tako da uopće ne ide na glasanje, što bi tek bio skandal. Ali bi barem pokazao onima izvan Hrvatske koje to zanima da Hrvatska ne funkcionira kao država - ne kao pravna država, ne kao demokratska država, nego uopće da ne funkcionira kao minimalno djelatni aparat, a to je ono bez čega države nema", kaže ovaj analitičar

Puhovskog smo pitali i do kada će trajati ta njihova prepucavanja. "Političari i političarke su neobična bića, oni su u stanju svašta progutati pa će se ovdje to možda dogoditi. To će imati svoja razdoblja zahlađenja i zagrijavanja, ali normalnu suradnju, bojim se da ne možemo očekivati. To je najčešće folklorno nadmetanje i nadigravanje, a u nekim trenucima to može biti ozbiljan problem", zaključio je politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.