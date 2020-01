ŠTO SE KRIJE IZA POSKUPLJENJA OTPADA? Plaćamo premale vrećice, zbrinjavanje u privatnim firmama, a prijete nam i penali iz EU

Iako su vrećice za plastiku i biootpad manje zapremnine od one koja na njima piše i iako je Zagreb zatrpan smećem, drastično poskupljenje očekuje sve stanare, bez obzira u koliko velikom stanu ili kući živjeli i bez obzira koliko spremnika koristili

Na vrećici za biootpad stoji natpis 30 litara, a na onoj za plastiku 60 litara. No, golim je okom vidljivo, a to potvrđuje i jednostavan test kojim se poslužila RTL Potraga te podaci iz Čistoće, u vrećice stane znatno manje otpada. U manju zatvorenu vrećicu stane 15,5, a u otvorenu 28,5 litara, dok u zatvorenu veću vrećicu stane 48 litara, a u otvorenu 57 litara. Logično je zapitati se jesu li Zagrepčani ponovno preplatili ono što im je isporučeno i je li to baš tako trebalo biti?

Iz Čistoće objašnjavaju da se radi o odstupanju od pet posto te naglašavaju da se odvoz biootpada i plastike ne naplaćuje. No, iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, upozoravaju kako bi se u budućnosti kupnja dodatnih vrećica mogla naplaćivati. Uz najavljeno poskupljenje odvoza otpada, to je još jedan namet građanima metropole.

Doznaje se kako je ogledne primjerke vrećica Čistoća dobila još u listopadu 2018. Tada su i testirane, jer su im se činile premale. Tako su dobivene brojke s početka priče. Rezultate eksperimenta su prenijeli upravi Zagrebačkog holdinga, no oni su time bili zadovoljni. Čak štoviše, doznaje se da u natječaju nije bilo niti navedeno da zapremnina mora odgovarati zatvorenim vrećama. Inače, vrijedi spomenuti kako je 54.600.000 vrećica za 62 milijuna kuna kupljeno od tvrtke Weltplast iz Posušja, koje je od rodnog mjesta gradonačelnika Milana Bandića udaljeno samo 15 kilometara.

“Na nama kao proizvođaču nije da preispitujemo zahtjeve kupaca, već da proizvodimo proizvode prema specifikacijama koje kupci u svojim zahtjevima definiraju”, kažu u Weltplastu i dodaju da voda nije pravilan način za mjerenje zapremnine vrećica.

ZAGREPČANI, ODVOZ SMEĆA OD VELJAČE DRASTIČNO POSKUPLJUJE! Oporba je dva puta rušila kvorum, ali nije bilo dovoljno…

OTKRIVENO KOLIKO ĆE POSKUPITI ODVOZ SMEĆA U ZAGREBU: Neće svi vlasnici stanova biti jednako na udaru, iznenađujuće je tko će najviše nadrapati

Fiksno i varijabilno poskupljenje

Podizanje iznosa računa za ovu komunalnu uslugu zahvatit će cijelu Hrvatsku. Stanari već računaju koliko bi novca trebali izdvajati od 1. veljače.

“Račun je oko 47 kuna. Po novome, ako se prihvati da je stan stambena jedinica, bit će negdje oko 95 kuna, to je circa 100 posto više. Fiksni dio (68,57 kuna op.a.) je 70 posto cijene, a varijabilni dio je 30. Mislim da bi bilo bolje da ovi koji su donosili kažu da je fiksni dio 50 posto, varijabilni 50, pa da ljudi smanjuju ovaj varijabilni dio i da onda računi budu manji. Ali to je sada pitanje da se vidi kako se to provodi u Zagrebu pa da se mijenja odluka”, rekao je Ivan Šulek, predstavnik stanara jedne zagrebačke zgrade.

U Zelenoj akciji upozoravaju kako građani neće moći puno utjecati na visinu svojih računa, čak ni pažljivim razvrstavanjem, jer je varijabilni dio cijene, koji ovisi o veličini kanti i broju odvoza, premalen.

U tom varijabilnom dijelu građani ne mogu sami birati veličinu kante s obzirom na svoje potrebe, određen je minimalni volumen od strane Grada i opet je to nepravedno jer netko tko odvaja puno otpada zapravo ne treba veliku kantu za miješani otpad, a morat će je uzeti, morat će plaćati otpad koji ne koristi. To je opet dodatna nepravda prema građanima”, rekao je Marko Košak iz Zelene akcije.

Zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek upozorava kako je Grad još prije dvije godine trebao pitati građane koju veličinu kanti trebaju. Sada upozorava da će najviše problema imati stanari zgrada, jer su njihovi kontejneri na javnim površinama, lako dostupni, što znači da će ih djelatnici Čistoće moći isprazniti, i to im zaračunati, čak i ako nisu puni. U međuvremenu se već počela zbrajati svaka kuna.

“Primjerice, jedan manji stan od 35 kvadrata, koji je plaćao oko 30 kuna s 12 odvoza mjesečno i spremnikom od 80 litara plaćat će šest puta više, 180 kn. Stan od 50 kvadrata koji broji osam odvoza mjesečno, za spremnik od 80 litara plaćat će trostruko više. Dakle ne 50 kuna, nego 150 kuna”, računica je Marka Košaka iz Zelene akcije.

ZAGREPČANI, EVO VAM ‘ČESTITKE’: Odvoz smeća bit će drastično skuplji nego sada jer je Čistoća u velikom gubitku

Nadoknađivanje preplaćenih troškova?

No, pokušava li gradska uprava najavljenim poskupljenjem odvoza smeća nadoknaditi trošak od 1,14 kuna po komadu već spomenutih vrećica? U fiksni dio odvoza, naime ulazi nadoknada troškova radnika Čistoće, komunalne opreme, kamiona, kanti i mnogočega drugog, između ostalog i obradu pojedinih vrsta otpada u privatnim poduzećima.

Novost je i kažnjavanje za loše razvrstani otpad – i to čak 800 kuna. Stanari smatraju da to neće riješiti problem ubacivanje smeća u pogrešne kante, a drugi ističu kako se radi o kršenju prava potrošača.

“U jednom demokratskom društvu ne bi se smjelo dogoditi da ako moj susjed nešto pogriješi, da ja to trebam platiti. Ili ako bismo karikirali, susjed vozi auto, pogazi nekoga, a da ja idem u zatvor. Znači, to nikako se ne bi smjelo dogoditi”, rekao je Tomislav Lončar iz HUZP-a.

TOMAŠEVIĆ ŽELI STOPIRATI POSKUPLJENJE ODVOZA SMEĆA: ‘Fiksni dio je previsok, svi će plaćati kazne, cijena će se dijeliti neovisno koliko tko reciklira’

OSIM VISOKIH RAČUNA, ZBOG SMEĆA ĆEMO PLAĆATI I – KAZNE: Voditelj Čistoće objasnio novu cijenu i otkrio da dolazi ‘Big brother’

Da stvar bude gora, Državni inspektorat je utvrdi da Čistoća ne vodi evidenciju preuzetog otpada od pojedinaca. Naredili su im da to učine do kraja veljače, ili će protiv njih pokrenuti prekršajni postupak. U evidentiranju preuzetog otpada trebala bi pomoći ugradnja čipova na kante. Iz Čistoće su priznali kako je prije sedam dana završena evidencija na 12.900 od ukupno 135.500 kanti i kontejnera u Zagrebu, što nije niti deset posto, a pola roka koje im je dao Inspektorat je već iscurilo.

Čelnici mnogih, uglavnom manjih mjesta u Hrvatskoj koji su dosad uložili mnogo u odvojeno prikupljanje otpada propituju ispravnost državne uredbe o prikupljanju otpada, naročito u dijelu koji se tiče određivanja fiksnog iznosa cijene računa za odvoz otpada. Tako je petnaestak gradova već postavilo pitanje ustavnosti, dok gradonačelnik “metropole smeća” nastoji na drugi način riješiti problem.

“Od sutra, svaki tjedan odvoz plastike i papira, a do 1. travnja smanjenje fiksnog dijela najmanje za jedan frtalj”, rekao je nedavno Bandić.

BANDIĆA PITALI ZAŠTO OTPAD POSKUPLJUJE, DA BI DVA MJESECA PRIJE POJEFTINIO: ‘Pametan uči cijeli život, a budala se rodi pametan’

No, Zagreb ne razvrstava ni “frtalj” smeća, a Hrvatska tek 30-ak posto. Zbog toga bismo mogli, uz skuplji odvoz otpada, plaćati i penale iz EU. Naime do 2022. Hrvatska mora razvrstavati 60 posto otpada.

“Ne možemo ispuniti ni ciljeve koje nam je propisala EU. Tako da osim ovog poskupljenja koje je sada stiglo, očekuje nas, vrlo vjerojatno, drastično novo poskupljenje kada nam stignu penali iz EU. A tada bi poskupljenje moglo biti još veće”, zaključio je Košak.