ŠTO SE KRIJE IZA POSJETA DEL VECHIJA BANJOJ LUCI? ‘Ne bi otišao sam, vidjet ćemo hoće li izaći podatak tko mu je to odobrio’

Politički analitičari smatraju kako je netko ipak morao znati da veleposlanik ide u Banja Luku

Nazočnost predsjednika HDZ-a BiH Čovića i hrvatskog veleposlanika u BiH Del Vechia na proslavi “Dana RS-a” u Banjoj Luci izazvala je brojne reakcije. A čini se da su im motivi prilično različiti.

Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavim bojkotirali su svi diplomati i strani predstavnici. Svi osim, očekivano, premijerke Srbije i (prilično neočekivano) hrvatskog veleposlanika u BiH Ivana Del Vecchia.

Čovićevo koketiranje s Dodikom nikog ne čudi

To što je na proslavu došao predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i tako sudjelovao na svečanosti na kojoj je, nakon Radovana Karadžića i Ratka Mladića, posthumno odlikovan i časnik bivše JNA Slavko Lisica, osuđeni ratni zločinac koji je 1991. godine naredio granatiranje Šibenika, malo koga je iznenadilo.

ŠTO ZAPRAVO KRIJE PROSLAVA DANA REPUBLIKE SRPSKE: Analiza Dodikove parade otkriva uznemirujuću činjenicu

Politički analitičar Pejo Gašparević smatra da je dolazak Dragana Čovića u Banjaluku na proslavu “Dana RS-a” svojevrsna reakcija na izbor Željka Komšića u Predsjedništvo BiH. “Teško je povjerovati kako Čović unaprijed nije znao da će njegova nazočnost na obilježavanju Dana RS-a biti izvrgnuta kritikama, no on je, čini se, imao drukčiju političku računicu.

Njegova nazočnost ovoj proslavi je odgovor na izbor Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda većinom bošnjačkim glasovima. To je dio šireg političkog konteksta u BiH u kojem se zaoštrava politička dinamika nakon općih izbora na kojima nije uvažena intervencija Ustavnog suda BiH kojom se traže promjene u Izbornom zakonu”, rekao je Gašparević za DW.

Hoće li sada Čović biti persona non grata?

Oštro su reagirali i bivši hrvatski predsjednik i bivša hrvatska premijerka. “Taj dan koji obilježavaju u RS-u nema nikakve veze s dejtonskom BiH, jer je taj zločinački dan događaj iz vremena prije Dejtonskog sporazuma. Nema nikakve isprike za one koji se pojavljuju na proslavi dana od kojeg počinju najveći zločini u BiH”, rekao je Stipe Mesić, dodajući kako je Čović tako odaslao jasnu poruku svima koji su ga birali.

“Proslavu neustavnog dana RS-a povodom kojeg je odlikovan S. Lisica, osuđen zbog ratnih zločina u RH, ali i Ana Brnabić, odlikovanjem koje su dobili zločinci poput Karadžića i Mladića, uveličao je i D. Čović. Neće ga nitko zbog toga proglasiti personom non gratom”, tvitala je Jadranka Kosor, ciljajući kako mnogi Hrvati u BiH tvrde da je Čović njihov legitimni predstavnik te da je “prevarom izabrani Komšić” nepoželjna osoba u hrvatskim općinama.

‘Jedini političar koji plače nad Vukovarom i slavi Republiku Srpsku’

U istom tonu su i ostali komentari. “Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, je jedini političar u regionu koji plače nad sudbinom Vukovara i slavi Republiku Srpsku”, napisao je na Facebooku novinar i odvjetnik Senad Pećanin.

U tekstu za novinsku agenciju Patria pod nazivom “Dragan Čović u Banja Luci proslavio nestanak Hrvata s prostora RS-a” Haris Ljevo navodi kako se prvom čovjeku HDZ-a zamjera što je zbog političkih odnosa s Miloradom Dodikom spreman otići toliko daleko da pređe preko svih činjenica i zaboravi da su i Hrvati bili žrtve „genocidne politike na kojoj je nastao entitet RS”.

“Podsjećamo, od prijeratnih oko 220.000 Hrvata katolika koji su živjeli na području današnje RS do devedesetih godina, prema podacima Katoličke crkve danas ih ima tek oko 15.000, ali i njihov broj se iz godine u godinu smanjuje”, napominje Ljevo.

‘Arkanovi duhovni potomci’

Dragan Bursać u kolumni za Al-Jazeeru kaže da su Banjalučani uglavnom bojkotirali Dodikovu proslavu, jer se na defileu “policije, lovaca, poštara i bajkera” okupilo oko tisuću ljudi. Specijalne antiterorističke jedinice (MUP-a RS-a) koje su 9. siječnja marširale ulicama grada na Vrbasu nazvao je “Arkanovim duhovnim potomcima”, dodajući da Banjaluka i danas živi svoju 1992. godinu i „etničko čišćenje u kontinuitetu”.

“Živi grad svoj urbicid, elitocid, svoja protjerivanja nesrba, živi takozvana republika negiranje genocida, zločina i istrebljenja, koji su u njeno ime počinili baš njeni osnivači. Pa se i dalje slavi nakazni rođendan tvorevine u čije ime su počinjene najveće gnusobe nakon Drugog svjetskog rata”, piše Bursać.

‘Čovićev HVO odmarao se dok ga je čuvala VRS’

Bursać za Deutsche Welle komentira i Čovićevo slavljenje RS-a. “Dragan Čović samo i jedino provodi politiku apsolutnog makijavelista. Nema to, dabome, nikakve veze s hrvatskim narodom u BiH, jednako kao što niti Dodikova politika nema veze sa srpskim narodom. On je u posjetu svome drugaru Dodiku, pa se tako i ponaša. Prijatelj na neustavnoj žurci. Za one koji još uvijek imaju upitnik iznad glava, valja se prisjetiti hotela Bosne u Banjaluci i Čovićevih HVO četa koje se u istom relaksiraju pod okriljem VRS-a za naredne bitke. Slavko Lisica, ratni zločinac u Hrvatskoj?! Zar mislite da Dragana Čovića i pripadajući HDZ bilo kako interesuje taj fakat?! I budimo posve realni, većinski hrvatski i srpski plebs je glasao i glasat će za Čovićev HDZ i Dodikov SNSD i to neće promijeniti bilo kakav prigovor zdrave svijesti i savjesti. Tko ne vjeruje, trebao je jučer posjetiti Banjaluku”, kaže Bursać.

No dok je Čovićev odlazak na Dodikovu paradu unutarnja, BiH, odnosno prvenstveno problem Hrvata u BiH, odlazak veleposlanika Republike Hrvatske ozbiljan je diplomatski skandal. Koji bi Vechia mogao stajati pozicije, no Davor Gjenero smatra sigurno nije sam odlučio otići na “Dodikov državni praznik na kojem se veliča agresija na Hrvatsku”.

On ne bi otišao na svoju ruku

“Iako je trenutni hrvatski veleposlanik u Sarajevu Ivan Del Vechio dramatično potkapacitiran za dužnost koju obavlja, odluku o odlasku u Banja Luku na proslavu koju i službeno Sarajevo, ali i međunarodna zajednica smatraju ilegalnom i protuustavnom, nije mogao donijeti ‘po vlastitoj pameti’. Jasno je da savezništvo Dodika i Čovića postaje sve opasnije za cjelovitost BiH, ali i sve neugodnije za RH. Zgražanje nad tim savezništvom nije samo stvar političke opozicije u Hrvatskoj, koja o tome otvoreno govori, nego taj stav dijele svi razumni ljudi unutar administracije. Valja vidjeti hoće li narednih dana u javnost izaći podatak o tome tko je u hrvatskoj diplomatskoj službi odobrio veleposlaniku Del Vechiju da putuje u Banja Luku i tako sramoti Hrvatsku. Očito je da Hrvatska mora razmisliti o načinu na koji vodi svoju politiku prema Sarajevu”, rekao je Gjenero za DW.

Novi ambasador – nova politika

Del Vecchiju uskoro ionako ističe mandat a Gjenero misli da bi smjena na mjestu veleposlanika mogla biti prilika i da Hrvatska promijeni svoju politiku prema BiH.

Bilo bi dobro da Zagreb ponovi predstavnicima Hrvata u BiH onu rečenicu koju je cijeli svoj mandat uporno ponavljao predsjednik Stjepan Mesić – da je njihov glavni grad u kojem moraju rješavati probleme Sarajevo. Želi li doprinijeti ostvarenju svog temeljnog interesa – stabilizaciji i konsolidaciji jedinstvene BiH – Zagreb više ne smije biti zatočenik Dragana Čovića, kao što je to 9. siječnja u Banja Luci bio nekompetentni veleposlanik Del Vechio”, zaključuje Gjenero.