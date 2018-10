ŠTO SE DORH-A TIČE, SVE JE ČISTO: ‘Nema terećenja u slučaju Milijana Brkića, svjedoci svoja saznanja nisu ponovili pred sucem’

‘U svakom žitu ima kukolja, ali ovaj sustav je u stanju taj kukolj prepoznati i kad postoje okolnosti protiv tog kukolja podignuti prijavu’, kazao je Jelenić

Danas je iza zatvorenih vrata održana sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sazvao ju je predsjednik Odbora i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zbog curenja informacija i afere SMS. Na sjednici se raspravljalo o HDZ-ovom Milijanu Brkiću koji je, otkrio je Nacional, 2011. odavao podatke iz istrage o elitnoj prostituciji.

Sjednici su nazočili ravnatelj policije Nikola Milina i ravnatelj SOA-e Daniel Markić te glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, koji se obratio medijima nakon sjednice. Kazao je kako nema terećenja u slučaju Milijana Brkića.

Nije se otkrilo tko je odavao informacije

“Provjere koje sam izvršio, nesporno je da je na temelju saznanja koje je imalo Državno odvjetništvo istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu podnijelo prijedlog za ispitivanje određenih osoba u svojstvu svjedoka. Ti svjedoci su ispitani. Radi se o osobama koje su prije toga svoja neformalna saznanja iznijela policiji i u tom istražnom postupku ta svoja saznanja nisu ponovili.

To znači da nema terećenja odnosno da saznanja koja su neformalno data i koja ne mogu biti dokaz u kaznenom postupku kad su se pretočila u ono što bi mogao biti dokaz, nisu se podudarala”, rekao je Jelenić, prenosi N1. Dodao je da se drugim riječima može reći da se nije otkrilo tko je odavao informacije. Također nije mogao reći niti stoji li u službenoj dokumentaciji ime Milijana Brkića.

“Ono što vam ne mogu reći, a to je li u policijskim neformalnim dokumentima bilo čije ime spominjano. Samo kažem da one osobe na temelju čijih se neformalnih izjava krenulo u postupanje to kao svjedoci nisu pred sucem ponovili”, kazao je Jelenić.

Tvrdi da nije bilo nikakvog zataškavanja

Izjavio je kako s tom problematikom nije bio upoznat jer je provjerama na višim državnim odvjetništvima Županijskom državnom odvjetništvu i Državnom odvjetništvu RH utvrđeno da Općinsko državno odvjetništvo nije izvijestilo svoje nadređene te dodao kako 2011. nije bilo nikakvog zataškavanja.

Kazao je da ne zna je li Milijan Brkić dao iskaz.

“Govorimo o najfriškijem predmetu. Ja ne znam što govore i na koji način usmjeravaju rad nadležnih tijela, ali svi oni koji trebaju dati iskaze, vjerojatno će biti pozvani da daju iskaze onda kad bude poznato da je to za proces istrage najbolje”, izjavio je te naglasio kako sustav funkcionira.

“Sustav funkcionira”

“U svakom žitu ima kukolja, ali ovaj sustav je u stanju taj kukolj prepoznati i kad postoje okolnosti protiv tog kukolja podignuti prijavu”, kazao je Jelenić.

Dodao je i kako za curenje informacija ne postoji nikakva sankcija. “I zato ih možemo naći u medijima. Očekujem da rezultati budu u najkraćem mogućem vremenu, a ne smiju biti nauštrb postupka istrage”, zaključio je glavni državni odvjetnik.